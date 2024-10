Những 'bông hồng thép' điều hành loạt doanh nghiệp nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Nổi bật hàng đầu trong số nữ doanh nhân Việt Nam phải nhắc tới bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và là nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất Đông Nam Á theo đánh giá của Forbes.

Mới đây, Tạp chí Fortune (Mỹ) mới đây đã công bố danh sách 100 nữ doanh nhân quyền lực nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong 3 người phụ nữ Việt Nam được tạp chí quốc tế công nhận về những đóng góp của mình với xã hội trên nhiều phương diện.

Trên bảng xếp hạng của Forbes, nữ doanh nhân này đang nắm giữ khối tài sản lên tới 2,8 tỷ USD, tương đương với gần 70.000 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 13/10. Với khối tài sản này, bà Thảo đứng vị trí 1187 trên bảng xếp hạng của Forbes.

Nữ tỷ phú sinh năm 1970 tại Hà Nội và may mắn có cơ hội được đi du học đại học ngành Kinh tế tài chính ở Liên Xô năm 17 tuổi.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, bà Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng thành lập nên công ty Sovico Holdings chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, điện tử, may mặc... tại Liên bang Nga. Năm 2004, bà Phương Thảo quyết định về Việt Nam đầu tư vào Bất động sản thông qua Sovico Holdings.

Bên cạnh bất động sản, bà Thảo còn gây dựng nên hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại thị trường Việt Nam - CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air). VietJet Air được thành lập năm 2007, chính thức khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 24/12/2011 và thông báo có lãi ngay từ năm thứ hai hoạt động.

Không dừng lại, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn lấn sang cả hoạt động ngân hàng. Năm 2008, bà đầu tư vào HDBank và trở thành Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của ngân hàng cho tới nay. Dấu ấn của bà Thảo tại HDBank được thể hiện rõ nét qua 2 thương vụ M&A đình đám là mua Công ty Tài chính SGVF từ Ngân hàng Société Générale (Pháp) để thực hiện bước đi chiến lược mở ra Công ty Tài chính HD SAISON và sáp nhập DaiABank vào HDBank.

Nữ tướng PNJ Cao Thị Ngọc Dung

Bà Cao Thị Ngọc Dung sinh năm 1957 trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1988, bà chính thức gia nhập Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với chức vị Giám đốc.

Dấu ấn lớn nhất của bà Dung phải kể tới việc chuyển hướng PNJ sang sản xuất vàng trang sức để tạo sự khác biệt trong bối cảnh thị trường vàng miếng chịu áp lực cạnh tranh quá lớn. Đây chính là quyết định mang tính cách mạng đưa PNJ trở thành thương hiệu bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Sau khi kết hôn với ông Trần Phương Bình, bà Dung giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) giai đoạn 1992-1997, chồng bà cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng tín dụng và kiêm Tổng giám đốc DongA Bank.

Năm 2003 - 2013, bà Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần Địa ốc Đông Á. Năm 2005 - 2011, bà vinh dự làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Đại Việt.

Từ năm 2004 đến nay, bà Dung đã giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ.

Chủ tịch PNJ được vinh danh là một trong 40 biểu tượng xuất sắc nhất (Extraordinary 40) ngành kim hoàn thế giới. Ảnh: PNJ

Nữ Chủ tịch PNJ hai lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vì những thành tựu đóng góp cho ngành kim hoàn, lần đầu tiên vào năm 2010 và lần thứ hai vào ngày 16/4/2024.

Bà Cao Thị Ngọc Dung được Tạp chí Forbes châu Á bình chọn vào top 40 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á năm 2018. Năm 2019, bà được vinh danh Thành tựu trọn đời cho ngành kim hoàn châu Á (JNA).

Tháng 9/2023, Chủ tịch PNJ là người Việt Nam duy nhất được vinh danh là một trong 40 biểu tượng xuất sắc nhất (Extraordinary 40) ngành kim hoàn thế giới. Trong số 40 nhân vật được vinh danh, bà là 1 trong 4 người phụ nữ hiếm hoi nhận được giải thưởng này.

Hai mẹ con "nữ hoàng mía đường"

Bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962, được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường" khi cùng chồng là ông Đặng Văn Thành sáng lập hệ sinh thái CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group).

Hiện nay, bà Huỳnh Bích Ngọc là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Bà Ngọc từng là Chủ tịch CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) trong giai đoạn 2019 – 2024, miễn nhiệm vào ngày 13/7/2024 do hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

Bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 69,2 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 9,09% vốn SBT. Bà còn là đại diện sở hữu của CTCP Đầu tư Thành Thành Công với tỷ lệ nắm giữ hơn 166,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,85% vốn.

Bà Huỳnh Bích Ngọc và con gái Đặng Huỳnh Ức My

Con gái bà Ngọc là Đặng Huỳnh Ức My (sinh năm 1981) cũng tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình. Bà My mới trở thành Chủ tịch HĐQT TTC AgriS thay mẹ hồi tháng 7/2024. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà My giảm sở hữu về còn 75 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng với 9,84%.

Bên cạnh đó, bà Đặng Huỳnh Ức My còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh (công ty con trực tiếp của SBT); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex).

Nữ tướng ngành chứng khoán Phạm Minh Hương

Bà Phạm Minh Hương sinh ngày 17/06/1966 tại Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ Hệ thống thông tin - Đại học Bách khoa Kiev - Liên Xô - Nga năm 1986, bà được phân công dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với mức lương 105.000 đồng/tháng.

Sau nhiều năm công tác tại Citibank, bà Hương gia nhập SSI (CTCP Chứng khoán Sài Gòn) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc trong 3 năm từ 2003 đến 2005. Cuối năm 2006, bà Hương rời SSI, thành lập Tập đoàn IPA và phát triển nó thành hệ sinh thái với Chứng khoán VNDirect là một thành viên.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Minh Hương, VNDirect từ công ty bên bờ vực phá sản nay trở thành một tên tuổi trong ngành chứng khoán.

Bà Phạm Minh Hương

Tính đến 30/6/2024, bà Phạm Minh Hương sở hữu gần 36 triệu cổ phiếu VND, tỷ lệ 2,95% vốn. Ngoài vai trò tại VNDirect, bà Hương còn là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IPAF, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn Quản trị doanh nghiệp IPA, Chủ tịch CTCP Nếp sống tỉnh thức IPAM LIFE.

Bà cũng là Thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm HomeFood, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.