Những bức ảnh du lịch ấn tượng nhất năm 2022

Ở vùng Andes của Peru, tàn tích thành phố Choquequirao cổ đại của người Inca chỉ có thể đến được bằng cách đi bộ hoặc cưỡi la. Nơi này có nhiều nét tương đồng với di tích Machu Picchu nổi tiếng, nhưng được ít người ghé thăm hơn. Tuy nhiên, một tuyến cáp treo đang được đề xuất, giúp nơi này dễ tiếp cận hơn đối với khách du lịch. Nguồn: National Geographic

Khu bảo tồn hoang dã Alladale trước đây là một khu đất săn bắn rộng 23.000 mẫu Anh ở Cao nguyên Scotland. Giờ đây, khu vực này cung cấp cho khách du lịch chỗ ở qua đêm và cơ hội chứng kiến, và đôi khi là tham gia và những nỗ lực bảo tồn như trồng cây bản địa hoặc thả chó sói trở lại môi trường hoang dã. Nguồn: National Geographic

Công viên bảo tồn quốc gia Denali (Alaska, Mỹ) còn lớn hơn cả bang New Jersey. Tại đây, nhà gỗ Sheldon nằm trên hẻm núi Ruth Glacier – một vực sâu hơn cả Đại Vực (Grand Canyon) ở Arizona. Ở độ cao gần 1.800 m, căn nhà này chỉ có thể tiếp cận được bằng máy bay trực thăng. Ngoài ra, khu bảo tồn hoang dã còn mang đến cơ hội cho những người thích phiêu lưu, từ leo núi đến cắm trại ở những nơi lẻo lánh. Nguồn: National Geographic

Được những người Hồi giáo gọi là Noble Sanctuary, hoặc Temple Mount theo cách của người Do Thái, Dome of the Rock là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Jerusalem, có từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Người Hồi giáo tin rằng ngôi đền và nhà thờ Hồi giáo gần đó là nơi vị lãnh đạo tôn giáo Muhammad lên thiên đường. Nguồn: National Geographic

Đài tưởng niệm Lincoln (Washington D.C., Mỹ) kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào tháng 5/2022. Được chạm khắc từ 38.000 tấn đá cẩm thạch, đá vôi và đá granit, tòa nhà tôn vinh vị tổng thống Mỹ thứ 16 có một bức tượng khổng lồ của Abraham Lincoln do nhà điêu khắc Daniel Chester French thực hiện. Nguồn: National Geographic

Alba Heredia, một vũ công đến từ Granada, Tây Ban Nha, biểu diễn tại El Tablao Flamenco la Carmela ở Madrid. Bắt nguồn từ Andalusia khoảng 1.000 năm trước, flamenco đã phát triển thành một loại hình nghệ thuật bán ngẫu hứng của những bước nhảy, giọng hát ai oán và tiếng ghi-ta dồn dập. Nguồn: National Geographic

Những con hẻm của làng cổ Cửu Phần (Jiufen), một ngôi làng ven biển cách Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khoảng 90 phút di chuyển. Nơi này đã mở cửa đón khách du lịch trở lại bằng sự sống động và ánh đèn lồng rực rỡ. Khung cảnh mê hoặc trong thị trấn, từ những quán trà bên vách đá đến những con đường tấp nập hàng quán, gợi nhớ về bộ phim hoạt hình “Spirited Away” (tựa Việt: Vùng đất linh hồn”). Nguồn: National Geographic

Tại bán đảo Reykjanes, Iceland, sau nhiều thế kỷ im lìm, núi lửa Fagradalsfjall đã phun trào 2 lần trong vòng chưa đầy một năm, thu hút hàng nghìn người đến để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cánh đồng dung nham khổng lồ đang sủi bọt. Với hơn 1.500 ngọn núi lửa đang hoạt động trên thế giới, du lịch núi lửa đã bùng nổ trong thập kỷ qua, bất chấp sự nguy hiểm của nó. Nguồn: National Geographic

Những người bán thực phẩm trên những chiếc thuyền du lịch đầy màu sắc được gọi là trajineras, cung cấp sản phẩm cho du khách ở Xochimilco - một khu vực ngập nước được UNESCO ghi danh ở miền Nam thành phố Mexico. Các kênh đào và trang trại nổi có từ lâu đời khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của Mexico; nhưng trong nhiều thập kỷ, hóa chất độc hại và tảo đã xâm chiếm địa điểm cổ xưa này. Các nhà khoa học đang giải quyết vấn đề này bằng cách đưa các bong bóng nano vào vùng nước thiếu oxy, nhằm khôi phục các con kênh của vùng đất ngập nước. Nguồn: National Geographic

Sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19, Lễ hội thả diều Bali đã quay trở lại vào tháng 8/2022. Hàng trăm cánh diều bay phấp phới đầy màu sắc, chẳng hạn như janggan (diều hình rồng), lấp đầy bầu trời phía trên bãi biển Mertasari. Thiết kế của cánh diều được lấy cảm hứng từ niềm tin của người Hindu về một con rồng tên là Naga Basuki - loài linh thú giữ cho vạn vật cân bằng. Nguồn: National Geographic

Gác chuông cao chót vót của Nhà thờ St. Euphemia tạo điểm nhấn cho cảnh quan tại Rovinj (Croatia). Nơi này là một thị trấn cổ đẹp như tranh vẽ, nằm trên bờ biển phía Tây của bán đảo Istria. Thường được so sánh với Venice về phong cách kiến trúc, cảng cá Rovinj thu hút du khách khám phá các nhà hàng thời thượng, cửa hàng địa phương và những con đường lát đá cuội. Nguồn: National Geographic

Một người leo núi băng đang chinh phục sông băng ở vùng Patagonia xa xôi, lộng gió của Chile. Với những đỉnh núi và vịnh hẹp được kiến tạo từ băng trôi, miền nam Chile vẫn là một trong những nơi hoang dã nhất trên Trái Đất, bao gồm vô số điểm phiêu lưu từ những đỉnh núi của Công viên quốc gia Torres del Paine đến những hồ băng của Thung lũng Pingo. Nguồn: National Geographic

Con chim ruồi hút mật từ một bông hoa xương rồng, gần khu vực Hermosillo, Mexico. Trong thần thoại của người Aztec, loài chim nhỏ nhất thế giới tượng trưng cho thần Mặt Trời Huitzilopochtli. Nguồn: National Geographic

Cây cối ở Công viên Quốc gia Gunung Palung của Borneo, Indonesia đang bảo vệ một trong những quần thể đười ươi cuối cùng trên thế giới. Trong khi phần lớn công viên không thể tiếp cận được đối với khách du lịch và một số nhà điều hành tour đã bị phạt, vẫn có một vài hành trình thám hiểm bền vững được phép để khám phá hệ sinh thái ở đây. Nguồn: National Geographic

Một chiếc thuyền buồm lênh đênh giữa vùng nước băng giá quanh bờ biển Nova Scotian của Canada. Vùng biển này từng chứng kiến những hành trình huyền thoại, khi những nhà thám hiểm cố gắng tìm kiếm Hàng lang Tây Bắc - con đường biển nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nguồn: National Geographic./.