Những chiếc bánh trung thu có giá cả đắt bất ngờ

Từ xa xưa, bánh trung thu là món ăn bình dị nhưng không - thể - thiếu trong dịp Rằm tháng 8. Đến nay, khi đời sống vật chất thay đổi, chất lượng cuộc sống được nâng cao thì nhiều dòng bánh trung thu cũng được sáng tạo nhiều hơn, chủ yếu nhằm phục vụ giới thượng lưu, số lượng cũng rất ít.

1. Bánh trung thu nhân bào ngư: Hơn 5 triệu đồng/hộp

Bánh trung thu có nhân kem trứng sữa và nhân bào ngư thái hạt lựu, mang đến hương vị ngọt và mặn cùng kết hợp trong một sản phẩm. (Ảnh: Reign Abalone House)

Đây chính là một trong những loại bánh trung thu đắt nhất thế giới, với giá trị hơn 5 triệu đồng cho mỗi hộp. Bánh có nguồn gốc từ Reign Abalone House do một nhà hàng chuyên về bào ngư đã mang đến một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt từ Hong Kong (Trung Quốc).

Theo giới thiệu chung, để làm ra chiếc bánh trung thu này, những loại bào ngư quý hiếm được lựa chọn kỹ càng, tươi ngon nhất, được nhập khẩu trực tiếp từ Nam Phi. Bên cạnh đó, bánh trung thu bào ngư còn kết hợp với sữa, trứng và nấm truffle đen từ vùng Umbria, Italy, tạo nên hương vị đáng giá cho mỗi chiếc bánh.

Ngoài hương vị đặc trưng, hình dáng của chiếc bánh này cũng rất đặc biệt, khác hẳn so với những dòng bánh truyền thống, gây ấn tượng mạnh ngay từ khi ra mắt.

2. Bánh trung thu nhân trứng cá tầm và nấm truffle: Hơn 5,3 triệu đồng/4 bánh

Những chiếc bánh này được ra mắt bởi khách sạn Mira, có giá là 230 USD - tương đương khoảng hơn 5,3 triệu đồng cho 1 hộp gồm 4 chiếc.

Nằm trong bảng xếp hạng những chiếc bánh trung thu đắt đỏ nhất thế giới, bánh trung thu nhân trứng cá tầm và nấm truffle được thợ làm bánh Vison Wong từ khách sạn Mira mang tới có mức giá khoảng hơn 5,3 triệu đồng cho 1 hộp gồm 4 chiếc bánh.

Bánh không chỉ được chú trọng về hương vị mà còn về hình thức bên ngoài. Để làm thành công những chiếc bánh trung thu này, các đầu bếp đã phải nghiên cứu rất kỹ tỷ lệ thành phần và cuối cùng, họ đưa ra công thức được cho là hoàn hảo nhất: cứ 100g trứng cá tầm sẽ đi với 1g nấm bào mỏng.

Song, thật ra, đây chưa phải chiếc bánh trung thu có mức giá đắt nhất. Thế nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều điều thú vị bên trong bởi thành phần toàn là những nguyên liệu vô cùng xa xỉ.

Wong còn cho biết thêm, mục đích sáng tạo nên những chiếc bánh này không phải là kinh doanh. Điều quan trọng, họ muốn cho khách hàng có thêm những trải nghiệm mới bên trong những chiếc bánh trung thu quen thuộc.

3. Bánh trung thu Mao Shan Wang vỏ phủ vàng: 10,6 triệu đồng/hộp

Giá trị của hộp bánh không chỉ nằm ở sản phẩm chính - bánh trung thu, mà còn là bộ tặng phẩm kèm theo nó với dao cắt bánh, nĩa, ấm trà và ly tách, tất cả tinh tế và sang trọng bằng chất liệu vàng thật. (Nguồn: SCMP)

Bánh trung thu mang tên Premium Mao Shan Wang Truffle Snowskin Mooncake của hãng bánh nổi tiếng Golden Moments tại Singapore ra mắt trong mùa Trung thu năm 2019. Đây là phiên bản giới hạn và là một trong những bánh trung thu đắt nhất thế giới.

Những chiếc bánh được bao bọc trong lớp vỏ vàng 24K ngoại hình lộng lẫy, mang đến cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hương vị sầu riêng đặc trưng kết hợp với lớp chocolate cao cấp làm tăng thêm sự hấp dẫn của bánh.

Đặc biệt, bên trong nhân bánh còn có nấm truffle đen quý hiếm với giá trị lên đến 80 triệu đồng cho mỗi kg. Sự kết hợp này tạo nên một hương vị độc đáo và nâng cao giá trị của chiếc bánh. Chiếc bánh trung thu "Premium Mao Shan Wang Truffle Snowskin Mooncake" có giá bán đến 628 USD/ hộp (gần 15 triệu đồng). Đặc biệt, không phải ai muốn cũng có thể mua liền chiếc bánh trung thu đắt đỏ này, mà người mua cần đặt trước vài tuần.

Mặc dù với mức giá đắt đỏ, những chiếc bánh trung thu này không dành cho tất cả mọi người, nhưng được chiêm ngưỡng nó hẳn cũng khiến chúng ta mãn nhãn, xuýt xoa.

4. Bánh trung thu đắt nhất Malaysia: 22 triệu đồng/bánh

Chiếc bánh này còn gây ấn tượng bởi lớp phủ vàng thật 24K tạo điểm nhấn sang trọng và bắt mắt.

Vào năm 2017, Malaysia chứng kiến sự ra đời của chiếc bánh trung thu đắt nhất trong lịch sử đất nước này với mức giá khoảng 22 triệu đồng cho mỗi chiếc bánh. Bánh được làm từ nguyên liệu cực kỳ cao cấp như nhân sâm, nghệ tây, sữa ong chúa và nhiều loại thảo dược tinh tú như hạt sen, táo tàu, nhãn, mang lại giá trị sức khỏe cao cho người sử dụng.

Ngoài ra, đây cũng là một chiếc bánh trung thu tươi được làm thủ công, không chứa chất bảo quản nào. Vậy nên, chiếc bánh trở thành món quà sang trọng bậc nhất và được giới thượng lưu tìm kiếm để làm quà biếu đặc biệt.

Được chế tác thủ công tỷ mỷ, không dùng chất bảo quản, chiếc bánh chỉ có hạn dùng trong 3 ngày, và phải đặt trước 2 ngày để có được thành phẩm.

5. Bánh trung thu đặc biệt Häagen-Dazs: gần 30 tỷ đồng/bánh

Bánh trung thu Häagen-Dazs thường được sử dụng như một vật trưng bày kỷ niệm.

Tính tới thời điểm hiện tại, đặc biệt nhất, chiếc bánh trung thu đắt nhất thế giới có giá trị lên đến gần 30 tỷ đồng, mang đậm dấu ấn của thương hiệu kem nổi tiếng Häagen-Dazs. Häagen-Dazs là một thương hiệu kem nổi tiếng xuất phát từ Mỹ, được thành lập tại The Bronx, New York vào năm 1961 bởi cặp đôi doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái, Reuben và Rose Mattus.

Ngoài hương vị thơm ngon khó quên, hộp đựng loại bánh trung thu đặc biệt này còn được khảm bằng những kim loại đắt đỏ như vàng, bạc…

Tuy nhiên, điều đi đôi với giá thành đắt đỏ quá mức là những chiếc bánh thường được khách hàng sử dụng như một vật trưng bày kỷ niệm hơn là một loại thực phẩm. Các vị khách thường đặt mua loại bánh này nhằm tạo ra những món quà tặng độc đáo hoặc để sưu tầm trưng bày như một đồ vật có giá trị.