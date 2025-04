Những chiếc xe có bánh rỗng như trong Tron: Legacy sẽ sớm trở thành xu hướng mới trong ngành công nghiệp xe máy điện toàn cầu

Nếu bạn là người yêu thích những thiết kế đột phá trong ngành xe máy điện, chắc hẳn bạn đã từng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe có bánh sau rỗng đặc trưng, gợi nhớ đến các cỗ máy tương lai trong bộ phim Tron: Legacy .

Đó không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng Hollywood mà đã trở thành hiện thực nhờ hãng xe Verge Motorcycles đến từ Phần Lan. Và giờ đây, với chiến lược thương mại hóa công nghệ táo bạo, Verge đang mở ra một kỷ nguyên mới: thời đại của những chiếc xe hai bánh với bánh xe rỗng độc đáo sẽ lan rộng trên toàn cầu, trở thành xu hướng không thể đảo ngược của ngành công nghiệp xe máy điện.

Verge Motorcycles đã làm nên tên tuổi nhờ các mẫu xe điện tiên phong với thiết kế không trục, trong đó bánh sau được làm rỗng hoàn toàn ở giữa. Mẫu thiết kế này đã nhận được những phản ứng trái chiều ngay từ những ngày đầu xuất hiện: người yêu thích thì mê mẩn sự đột phá và vẻ đẹp lạ mắt, người hoài nghi thì cho rằng đó chỉ là một trò phô diễn hình thức mà thiếu tính thực tế.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Verge đã thu hút sự chú ý của cả thế giới và tạo ra một cuộc đối thoại nghiêm túc về tương lai của thiết kế xe hai bánh.

Giờ đây, Verge đang tiến thêm một bước dài khi quyết định mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài phạm vi các sản phẩm mang thương hiệu Verge Motorcycles. Hãng vừa chính thức công bố việc thành lập một liên doanh mới mang tên Verge Next, chuyên phụ trách việc cấp phép và thương mại hóa các công nghệ cốt lõi mà Verge đã phát triển.

Theo nguồn tin từ tờ The Verge , quyết định này được thúc đẩy bởi sự quan tâm rất lớn từ các nhà sản xuất xe máy, xe tay ga, xe đạp điện và các phương tiện hai bánh khác trên toàn thế giới, những người muốn áp dụng công nghệ tiên tiến của Verge vào sản phẩm của riêng họ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc những công nghệ từng chỉ gắn liền với cái tên Verge giờ đây sẽ xuất hiện rộng rãi hơn trong ngành công nghiệp xe hai bánh điện. Cụ thể, động cơ sẽ được tích hợp vào vành bánh xe, có thể coi đầy là một phát minh mang tính cách mạng và sẽ được các hãng khác sử dụng để chế tạo những mẫu xe điện thế hệ mới.

Nhờ thiết kế loại bỏ hoàn toàn xích và dây đai truyền động, hệ thống của Verge mang lại nhiều lợi thế đáng kể: giảm thất thoát cơ học, tăng hiệu quả truyền động, đồng thời giúp thiết kế phương tiện trở nên gọn gàng, tinh tế hơn rất nhiều. Đây chính là những yếu tố mà các nhà sản xuất lớn đang săn đón để cải tiến dòng sản phẩm của họ.

Verge Motorcycles khẳng định rằng việc thành lập Verge Next sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xe máy điện mang thương hiệu Verge. Hãng sẽ tiếp tục ra mắt những mẫu xe đột phá với thiết kế bánh rỗng đặc trưng.

Trong khi đó, Verge Next sẽ tập trung vào việc bán các nền tảng công nghệ, bộ linh kiện và giải pháp tích hợp cho các đối tác toàn cầu. Theo CEO của Verge Motorcycles, ông Tuomo Lehtimäki, sự ra đời của Verge Next không chỉ là một bước tiến về kinh doanh mà còn là một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành công nghiệp xe hai bánh điện.

"Trong những năm qua, Verge Motorcycles đã tiên phong định hình tương lai của xe máy điện. Giờ đây, chúng tôi đáp ứng mong muốn từ nhiều nhà sản xuất khác trong việc tiếp cận nền tảng công nghệ tiên tiến của chúng tôi. Verge Next là một hệ sinh thái đang phát triển, cho phép các đối tác cải thiện an toàn, khả năng vận hành và nhiều tính năng then chốt khác cho sản phẩm của họ", ông Lehtimäki chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Verge Next sẽ giúp công ty thiết lập những mối quan hệ đối tác B2B mới, mở rộng thị trường nhanh hơn và hiệu quả hơn so với trước đây.

Một trong những ví dụ cụ thể cho việc áp dụng công nghệ của Verge chính là Donut Motor, một dự án được phát triển bởi công ty Donut Labs, đối tác chiến lược của Verge.

Dự án này cho thấy tiềm năng ứng dụng cực kỳ linh hoạt của hệ thống bánh rỗng: không chỉ phù hợp với những mẫu sport bike hiệu suất cao, công nghệ của Verge còn được tích hợp vào các dòng cafe racer cổ điển, xe tay ga đô thị nhỏ gọn, thậm chí là các loại xe địa hình rugged chuyên dụng.

Ngoài ra, bộ giải pháp Verge Next còn đi kèm những công nghệ tối tân như cân bằng khung gầm cải tiến, hệ thống kiểm soát lực kéo thông minh và công nghệ quản lý pin tiên tiến, những yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu suất tổng thể và độ an toàn vận hành.

Điều đáng chú ý là Verge chọn con đường thương mại hóa công nghệ thay vì khư khư giữ bí mật độc quyền, một nước đi đầy dũng cảm trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện vốn nổi tiếng với sự bảo thủ và khép kín.

Đây không chỉ là một quyết định kinh doanh thông minh mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ: Verge muốn đặt ra tiêu chuẩn mới cho cả ngành, chứ không chỉ đơn thuần xây dựng thành công cho riêng mình.

Chiến lược này rất có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ đổi mới của toàn ngành xe hai bánh điện, khiến những chiếc xe với bánh sau rỗng, từng chỉ xuất hiện trong phim ảnh khoa học viễn tưởng trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Với bước đi chiến lược này, Verge không chỉ định hình lại phong cách thiết kế xe hai bánh điện mà còn mở ra một tương lai nơi công nghệ hội tụ trong từng sản phẩm. Và trong tương lai đó, những chiếc xe máy điện có bánh rỗng như trong Tron: Legacy sẽ không còn là điều ngạc nhiên, mà sẽ trở thành chuẩn mực mới của ngành công nghiệp toàn cầu.