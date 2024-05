Những chuyên ngành được trả lương "tệ" nhất ở Mỹ, thấp hơn cả thu nhập bình quân đầu người: Ra trường bao năm vẫn "trắng tay"

Một phân tích gần đây của Cục Dự trữ Liên bang New York (Mỹ) cho thấy, những sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật tự do, Nghệ thuật biểu diễn và Thần học tại Mỹ có mức lương thấp nhất trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Cả 3 chuyên ngành đều có thu nhập trung bình hàng năm là 38.000 USD (gần 970 triệu đồng), thấp nhất trong số 75 chuyên ngành trong danh sách. Các chuyên ngành có mức lương thấp khác bao gồm: Giải trí và khách sạn, Lịch sử, Mỹ thuật và Tâm lý học... tất cả đều có thu nhập trong khoảng 40.000 USD (hơn 1,01 tỷ đồng) hoặc ít hơn mỗi năm. Thậm chí, nó còn thấp hơn mức thu nhập trung bình của người dân Hoa Kỳ là 40.480 USD (gần 1,03 tỷ đồng) vào năm 2022, theo dữ liệu mới nhất có được từ Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa

Những chuyên ngành được trả lương thấp nhất sau khi tốt nghiệp tại Mỹ

- Mức lương trung bình trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp

- Lưu ý: Thông tin chỉ bao gồm những người lao động toàn thời gian ở Hoa Kỳ có bằng cử nhân và dữ liệu tính đến ngày 22/2/2024.

Các ngành như: Nghệ thuật tự do, Nghệ thuật biểu diễn và Thần học có mức thu nhập khoảng 38.000 USD/năm (gần 970 triệu đồng). Ngành giải trí và dịch vụ có mức thu nhập khoảng 39.700 USD/năm (hơn 1 tỷ đồng).

Các ngành còn lại nằm trong danh sách đều có mức thu nhập khoảng 40.000 USD/năm (hơn 1,01 tỷ đồng) theo khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York: Khoa học xã hội, Lịch sử học, Khoa học sinh học, Mỹ thuật, Liệu pháp điều trị, Khoa học dinh dưỡng, Tâm lý học, Nhân chủng học, Khoa học gia đình và tiêu dùng, Dịch vụ xã hội, Giáo viên tiểu học, Giáo dục trẻ em từ sớm.

Sở hữu tấm bằng cấp về nghệ thuật tự do, sinh viên mới tốt nghiệp nhìn chung được trả lương thấp hơn so với mặt bằng chung vì nhiều lý do. Thứ nhất, kỹ năng mà họ học được trên trường lớp có thể không liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong công việc mà họ làm, ngay cả khi nghề nghiệp của họ mang lại lợi ích cho xã hội.

Hoặc có thể rơi vào trường hợp có quá ít cơ hội việc làm được trả lương cao so với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm như các sinh viên tốt nghiệp ngành mỹ thuật. Như vậy, việc thiếu nhu cầu tuyển dụng dẫn đến tiền lương trả cho các vị trí này giảm. Các ngành học liên quan đến giáo dục cũng có xu hướng được trả lương thấp hơn mặc dù giáo viên có công việc ổn định, được kỳ nghỉ hè và sau này có lương hưu khá hậu hĩnh.

Làm gì để phát triển bản thân trong thị trường lao động hiện nay?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp hay thu nhập của một người, chứ không phải cứ theo học những ngành được liệt kê ở trên là sẽ thất nghiệp rồi nhận lương thấp. Học bất kể ngành nghề gì, bạn cũng cần nỗ lực để phát triển bản thân.

Những cách để phát triển bản thân:

1. Luôn cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong ngành nghề của bạn thông qua sách vở, khóa học trực tuyến, và các hội thảo.

2. Phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và lãnh đạo để tăng khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.

3. Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo và chứng chỉ nghề nghiệp.

4. Xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn, tham gia các sự kiện ngành nghề để kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

5. Đặt ra mục tiêu cá nhân rõ ràng và lập kế hoạch phát triển sự nghiệp, đồng thời tự đánh giá tiến độ định kỳ.

6. Tìm kiếm và tham gia vào các dự án có thể giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và mở rộng kiến thức thực tế.

7. Học hỏi từ "tiền bố" đi trước, tìm kiếm người cố vấn hoặc hướng dẫn viên để nhận được lời khuyên và phản hồi về sự phát triển chuyên nghiệp của bạn.

Ảnh minh họa

8. Sẵn sàng thích nghi và chấp nhận thay đổi, không ngại thử thách bản thân bằng việc đảm nhận những công việc và dự án mới.

9. Quản lý thời gian và tài chính cá nhân hiệu quả để có thể đầu tư vào sự phát triển bản thân mà không gặp rắc rối về mặt tài chính.

10. Suy nghĩ tích cực và giữ tinh thần học hỏi suốt đời, vì học hỏi không bao giờ là quá muộn và chính là chìa khóa để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hãy nhớ rằng mỗi bước đi bạn chọn lựa nên phản ánh mục tiêu dài hạn của bạn và phù hợp với giá trị cá nhân bạn theo đuổi.