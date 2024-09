Những công trình kỷ lục kiến tạo nên tương lai bền vững của Pebsteel

Những dấu ấn trải dài trên đất nước hình chữ S



Là doanh nghiệp hàng đầu thị trường nhà thép, Pebsteel luôn hướng đến sự hoàn hảo và được các khách hàng tin tưởng lựa chọn làm đối tác đồng hành trên hành trình dựng xây nên những siêu công trình ấn tượng trên khắp Việt Nam trong suốt gần ⅓ thế kỷ. Dù đề bài mà khách hàng đặt ra thế nào, Pebsteel đều có thể đưa ra giải pháp tối ưu với chất lượng vượt trội và thời gian thi công ngắn nhất cũng như ngân sách tốt nhất.

Trước nhu cầu về bất động sản công nghiệp xanh và phát triển bền vững từ nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Pebsteel đã đón đầu xu hướng và hoàn thành hàng loạt các dự án nhà kho và nhà xưởng cho thuê tại các khu công nghiệp với quy mô lớn, đa dạng từ nhà đầu tư về mô hình hoạt động, thời gian và chi phí. Quy trình từ thiết kế, gia công, cho đến lắp dựng được lên kế hoạch chi tiết, vật liệu được lựa chọn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao, nhằm mang đến sự hài hòa và tối ưu trong cả công năng và thiết kế.

Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như chuỗi dự án kho xưởng xây sẵn của KCN Vietnam tại khu công nghiệp Hố Nai (Đồng Nai), tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C (Hải Phòng), khu công nghiệp Phú An Thạnh (Long An)...; nhà xưởng cho thuê chất lượng cao BW Bàu Bàng, hay dự án SLP Park Bình Minh, cung ứng cơ sở kho vận hiện đại với tổng diện tích cho thuê lên đến 29.000 m2 tại khu công nghiệp Bình Minh (Vĩnh Long).

Pebsteel gây ấn tượng với khả năng cung cấp các giải pháp giúp tối đa không gian mà vẫn tối ưu chi phí đầu tư cho các nhà kho và nhà xưởng cho thuê

Trong lĩnh vực sản xuất, Pebsteel đã đồng hành và phục vụ khách hàng đến từ nhiều ngành công nghiệp, từ dầu khí đến công nghệ ô tô, ngành thực phẩm, đồ uống đến vận tải, phân phối… Điển hình như nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 đầu tiên và lớn nhất sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, và là dự án điện tư nhân lớn nhất khu vực được thực hiện tại Việt Nam; Khu liên hợp Công nghệ Xanh đầu tiên đạt chứng nhật LEED từ Hội đồng Xanh Hoa Kỳ (USGBC) và LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC); hay tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast rộng 200.000 m2 thực hiện chỉ trong 5 tháng với những yêu cầu phức tạp.



Pebsteel còn tiếp tục nối dài danh sách thành tích ấn tượng của mình trên các công trình thương mại như chuỗi trung tâm thương mại Aeon Mall hay cụm kết cấu thép đỉnh tháp Vietcombank Tower (TP.HCM).

Khẳng định vị thế trên toàn cầu

Để phục vụ nhu cầu cực lớn từ mạng lưới khách hàng rộng khắp tại hơn 50 quốc gia, Pebsteel đầu tư xây dựng cụm 6 nhà máy tại Việt Nam và 1 nhà máy ở Myanmar với năng lực sản xuất ấn tượng, hơn 100.000 tấn thép/năm và dự trữ thép lên đến 15.000 tấn. Từ trụ sở chính tại Việt Nam, đến nay Pebsteel đã mở rộng 12 văn phòng kinh doanh tại 6 quốc gia Đông Nam Á và mạng lưới đối tác rộng lớn ở Châu Phi và Trung Đông.

Năng lực thi công vượt trội của Pebsteel được thể hiện qua hơn 6.000 công trình và siêu công trình trên khắp thế giới. Có thể kể đến một số thành tựu nổi bật của Pebsteel như Tòa nhà văn phòng 14 tầng tại Philippines; Nhà máy lọc dầu cọ Unilever với độ cao kỷ lục 68m tại Indonesia; Nhà chứa máy bay không cột giữa rộng 128m tại Philippines; Nhà kho dài hơn 1km tại Thái Lan; Kết cấu vòm cong cho khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí tại Okada Manila (Philippines); Trung tâm kho vận thông minh Cainiao ở Indonesia, hay gần đây nhất là dự án tổ hợp công trình thương mại và nhà ở có quy mô lớn gồm 3 tòa tháp, mỗi tòa cao 19 tầng với tổng diện tích sàn hơn 111.000 m2 tại Philippines.

Tổ hợp công trình thương mại và nhà ở với 3 tòa tháp, cao 19 tầng

Pebsteel sở hữu đội ngũ nhân sự sáng tạo, giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao; bên cạnh đó là cam kết lâu dài, luôn đồng hành cùng khách hàng, không chỉ khi dự án được mở ra mà cả ngay khi công trình đã được hoàn thiện. Nhờ đó, Pebsteel có thể đưa ra những giải pháp toàn diện từ ý tưởng thiết kế cho đến gia công và lắp dựng, tập trung vào sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.



Không chỉ dựng xây nên những công trình kỷ lục, Pebsteel đang nỗ lực xây dựng di sản bền vững cho tương lai xứng với tầm vóc của doanh nghiệp tiên phong từ chính hôm nay.