Những địa phương "bội thu" hàng trăm, nghìn tỷ đồng từ du lịch trong dịp Tết Dương lịch

TP. HCM

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong dịp Tết Dương lịch năm 2024, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%, tăng 2% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (30/12/2023 - 01/1/2024), ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Lào Cai

Ttrong 3 ngày ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, ước tính Lào Cai đón 155.600 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023 (123.000 lượt), trong đó, khách du lịch nội địa đạt 135.100 lượt, khách quốc tế đạt 20.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 467 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 (429 tỷ đồng), trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 86 tỷ đồng.

Ninh Bình

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 – 01/01/2024), toàn tỉnh đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023; Doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm 2023.

Kiên Giang

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt 120.708 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 369 tỷ đồng.

Bình Thuận

Bình Thuận đón được khoảng 105.000 lượt khách du lịch. Các cơ sở lưu trú bình quân đạt từ 60-65% công suất phòng, tập trung tại các cơ sở 4-5 sao và tương đương, cao điểm là ngày 31/12. Lượng khách tập trung lớn ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành,… Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 230 tỷ đồng.

Hà Giang

Lượng khách đến Hà Giang trong dịp Tết Dương lịch ước đạt 89.000 lươt người, trong đó khách nước ngoài đạt 6.100 lượt người. Doanh thu trên 220 tỷ đồng.

Nghệ An

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ước đạt 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu đón và phục vụ ước tính khoảng 209.020 lượt khách, tăng 43,19% so với cùng kỳ năm 2023 (209.020 lượt/145.968 lượt). Trong đó, khách quốc tế là 9.018 lượt khách, tăng 55,1% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 170 tỷ đồng, tăng 58,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Thanh Hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa ước đón được 105.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Định

Bình Định ước đón 129.900 lượt khách, tăng 85% so với năm 2023. Doanh thu du lịch ước đạt 103 tỷ, tăng 21% so với năm 2023. Các cơ sở lưu trú du lịch ước đón gần 38.200 lượt khách, chiếm khoảng 40% đến 45% công suất phòng.