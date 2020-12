Những điện thoại nổi bật sẽ ra mắt năm 2021

Samsung Galaxy S21 (Dự kiến ra mắt tháng 1-2/2021)

Galaxy S21 và S21 Plus sở hữu màn hình 6,2 inch và 6,7 inch, trong khi S21 Ultra được dự đoán có màn hình 6,9 inch. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất này cũng có pin dung lượng lớn hơn, camera nâng cấp và hỗ trợ S Pen. Về cấu hình, thế hệ Galaxy S21 trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 875 cho máy bán ở thị trường Mỹ, trong khi chipset Exynos 1000 (Exynos 2100) có trên phiên bản quốc tế.

Huawei P50 (quý 1/2021)

Máy trang bị chipset Kirin 9000 tiến trình 5nm, đây có thể là thế hệ vi xử lý Kirin cuối cùng của Huawei. Thiết bị có các biến thể gồm Huawei P50, Huawei P50 Pro và Huawei P50 Pro Plus, tiếp theo là Huawei P50 Lite giá rẻ.

Điện thoại cuộn màn hình của LG (quý 1-2/2021)

Smartphone này có thể có tên gọi là LG Rollable. Những bằng sáng chế cùng hé lộ từ LG cho thấy thiết bị được ra mắt sớm nhất vào quý đầu tiên của năm 2021. Đây là bước đi tiếp theo của hãng sau thành công của LG Wing.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (quý 2/2021)

Điện thoại nắp gập tiếp theo của Samsung được cho là có màn hình 120Hz, kết nối 5G , chipset hàng đầu. Thiết kế nâng cấp và trau chuốt hơn. Màn hình OLED 6,7 inch mở ra nhờ một bản lề cải tiến. Loa của Galaxy Z Flip 3 cũng được Samsung nâng cấp mạnh.

Sony Xperia 1 III (quý 2/2021)

Các điện thoại của Sony đều trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 888, thiết kế mới và sở hữu ba camera. Những model lần lượt được công bố vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 trước khi được tung ra thị trường. Sony ra mắt ba dòng điện thoại hỗ trợ 5G với kích thước màn hình khác nhau, từ nhỏ gọn, thông thường đến dòng cao cấp kích thước lớn.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (quý 3/2021)

Với sự thành công của Galaxy Z Fold 2, không ngạc nhiên khi Samsung ra mắt dòng điện thoại màn hình gập vào năm 2021 với Galaxy Z Fold 3. Điện thoại được cho là sử dụng một số công nghệ đột phá mà Samsung nghiên cứu trong thời gian dài. Một trong số đó là máy ảnh dưới màn hình. Ngoài ra, Galaxy Z Fold 3 được cho là mỏng hơn so với thế hệ tiền nhiệm, hỗ trợ bút S Pen.

Apple iPhone 13 (quý 3/2021)

iPhone thường được công bố vào thứ ba tuần thứ hai của tháng 9. Nhưng với sự gián đoạn mà đại dịch coronavirus gây ra, thời điểm này bị xáo trộn.

Chuyên gia dự đoán Ming-Chi Kuo tin rằng iPhone 13 có 4 kích thước giống với các phiên bản hiện tại. Như vậy, iPhone 13 mini 5,4 inch, iPhone 13 và iPhone 13 Pro cùng 6,1 inch và iPhone 13 Pro Max 6,7 inch. Các flagship thế hệ tiếp theo không thay đổi lớn về thiết kế. Thay vào đó, Apple được cho là tập trung nâng cấp camera. Theo Kuo, cả iPhone 13 Pro và Pro Max đều trang bị camera góc siêu rộng f/1.8 với chất lượng chụp được cải thiện đáng kể.

Moto Razr 2021 (quý 3-4/2021)

Phiên bản năm 2021 của Moto Razr tập trung khắc phục một số lỗi của Moto Razr 5G 2020. Nhà sản xuất Mỹ vẫn giữ thiết kế gập cho model điện thoại huyền thoại, đồng thời tăng cường chất lượng của các tính năng và trải nghiệm sử dụng.

OnePlus 9T (quý 4/2021)

OnePlus thường giới thiệu điện thoại cao cấp của hãng vào mùa thu. OnePlus 9T chắc chắn được trình làng vào quý 4/2021. So với những năm trước, thiết bị này trang bị phiên bản Plus của vi xử lý Snapdragon cao cấp trong năm đó, là Snapdragon 888 Plus.

Google Pixel 6 (quý 4/2021)

Điện thoại cao cấp của Google được phát hành vào mùa thu năm 2021. Đây là model mà công ty Mỹ dốc toàn lực để phát triển. Pixel 5 năm 2020 giành được một số thành công nhất định sau sự mờ nhạt của thế hệ Pixel 4. Vì thế, trọng trách của Pixel 6 càng được đặt nặng trong năm sau.