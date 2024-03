Những điều đặc biệt và ý nghĩa trong đám cưới của "nàng thơ" 9X Đặng Tiểu Tô Sa

Khoảng đầu tháng 12 năm ngoái, cư dân mạng được phen trầm trồ khi nàng tiểu thư hào môn Đặng Tiểu Tô Sa - cháu ngoại cố PGS. Văn Như Cương khoe được bạn trai cầu hôn bất ngờ. Ngay sau đó cô và chú rể Đạt Phùng đã tổ chức lễ dạm ngõ, rồi mất 3 tháng để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày hôm nay 21/3.



Đại gia đình Tô Sa cùng tham gia đóng góp rất nhiều cho lễ cưới của cô nàng 9X. Dù có điều kiện thuê đơn vị tổ chức từ A-Z nhưng cả Tô Sa lẫn người thân đều tự tay làm rất nhiều thứ đặc biệt.

Thiệp cưới tự thiết kế

Cô dâu Tô Sa và chú rể Đạt Phùng đã tự làm mẫu thiệp cưới với ý tưởng chiếc hộ chiếu và vé máy bay dành riêng cho khách mời tham dự tiệc ngày 21/3. Thiệp có tông chủ đạo màu nâu - trắng tinh tế, sang trọng và độc đáo. Trên "passport tham dự lễ cưới" có ghi tên cô dâu chú rể và con dấu riêng của cặp đôi.

Bộ sưu tập áo dài, váy cưới độc lạ "made by Tô Sa"

Nổi bật nhất trong suốt giai đoạn tổ chức hôn lễ của cô dâu Đặng Tiểu Tô Sa phải kể đến bộ sưu tập áo dài và váy cưới độc nhất vô nhị do chính nàng thơ 9X thiết kế. Từ vẽ ý tưởng đến may thủ công, tất cả đều do Tô Sa tự chuẩn bị cho mình.

Bộ đôi áo dài cô dâu - chú rể màu đỏ rực rỡ do Tô Sa tự làm nhà thiết kế

Cận cảnh chiếc áo dài ren đính nơ khổng lồ sau lưng trắng tinh khôi Tô Sa mặc trong lễ rước dâu sáng nay và mái tóc cài hoa độc đáo

Cả 2 chiếc áo dài cách tân này đều do chính cô dâu Tô Sa thiết kế

Hoa cầm tay cô dâu

Tông màu chủ đạo trong lễ đón dâu hôm nay là màu trắng và xanh cốm tươi mát nên cô dâu cũng chọn hoa cầm tay có các màu này. Ai tinh ý có thể nhận ra bó hoa của Tô Sa đơn giản, trang nhã nhưng gồm một số loại hoa cỏ độc lạ. Ngoài tulip trắng còn có hoa Actinotus, một cái tên mới mẻ nhưng rất hợp để làm hoa cưới.

Bó hoa cầm tay siêu xinh xắn và trẻ trung, tone sur tone với màu trang phục cô dâu chú rể

Tiệc ăn hỏi

Dù bận rộn với vô số công việc để chuẩn bị cho đám cưới của con gái nhưng cô Văn Thùy Dương vẫn dành hàng giờ đồng hồ để tự làm những món quà trong tiệc ăn hỏi Tô Sa. Theo lời cô Dương chia sẻ trên trang cá nhân thì bên trong món quà là những hạt vàng, mang ý nghĩa may mắn hạnh phúc viên mãn dành tặng các con.

Ngoài ra cô Dương cũng tự sắp xếp tiệc đãi khách ngày ăn hỏi. Tuy các món mời khách đều rất đơn giản, gồm có cốm xào, chè con ong, trà thảo mộc... nhưng được nhiều người yêu thích bởi sự tinh xảo, truyền thống và đẹp mắt. Hoa tươi trang trí trong lễ ăn hỏi và đón dâu cũng độc đáo, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Các món bánh trái và hoa tươi trong hỷ sự của Tô Sa đều bày trí đẹp mắt, mộc mạc

Dresscode khách mời

Theo thông báo riêng từ cô dâu chú rể thì khách mời tham dự tiệc cưới tối 21/3 tại khách sạn sẽ có dresscode. Tông màu chính dành cho trang phục khách mời là màu xanh, hồng và nâu pastel.