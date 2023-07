Những điều ít biết tại nơi phục vụ những khách hàng cao cấp nhất của ngân hàng

Private Banking là dịch vụ ngân hàng dành cho các khách hàng cá nhân có khối tài sản lớn (High Net Worth Individual - HNWI), xuất hiện từ lâu tại các nước phát triển. Tại Việt Nam, BIDV là một trong những ngân hàng đầu tư mạnh mẽ nhất cho dịch vụ này bắt đầu từ năm 2021, với mục tiêu xây dựng mô hình Private Banking đẳng cấp theo chuẩn quốc tế. Trong đó, việc xây dựng Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp (Private Banking Center) được chú trọng ngay từ ban đầu.

Người giao dịch ngân hàng chắc hẳn không còn xa lạ với các khu vực giao dịch ưu tiên tại các chi nhánh, dành cho các khách hàng VIP. Trong khi đó, Trung tâm Khách hàng Cao cấp là đơn vị chuyên biệt hơn với nhiều đặc quyền chỉ phục vụ khách hàng siêu giàu, những vị khách VIP nhất của ngân hàng.

Tại Việt Nam, BIDV là ngân hàng quốc doanh đầu tiên xây dựng Mô hình Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp. Hiện Trung tâm này được đặt tại trụ sở chính BIDV tại Tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được thiết kế với không gian sang trọng, đẳng cấp, chú trọng từ sản phẩm dịch vụ cho đến cơ sở hạ tầng.

Ý tưởng thiết kế của Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp được lấy cảm hứng từ tagline "Kiến tạo thành tựu vô hạn" với mong muốn mang đến chất lượng dịch vụ xứng tầm, tinh tế từ đường nét đến bố cục không gian. Theo đó, toàn bộ trung tâm được thiết kế theo phong cách sang trọng với tông màu chủ đạo là gỗ trầm, kết hợp cùng nội thất sang trọng và bàn trà mang sắc xanh ngọc lục bảo viền vàng. Đây cũng là hai màu sắc chính theo nhận diện hương hiệu của ngân hàng. Những thiết kế uốn cong mềm mại, hòa hợp với phong cách nội thất bo tròn của bàn ghế và hệ thống ánh sách đèn LED tạo điểm nhấn cho không gian thêm đẳng cấp.

Hiểu rõ khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, Trung tâm cũng đặc biệt xây dựng và thiết kế các phòng tư vấn đảm bảo sự riêng tư, kín đáo cho khách hàng. Các phòng tư vấn cũng được trang bị thiết bị kết nối hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, phục vụ các nhu cầu chuyên biệt của người dùng.

Đơn cử như phòng Hoa Mai với sức chứa lên tới 15 người, dành cho sự kiện giới thiệu các cơ hội đầu tư riêng biệt, được trang bị kết nối tư vấn trực tiếp với các chuyên gia trong và ngoài nước. Phòng Hồng Hạc là phòng tư vấn được trang bị camera để phục vụ các hoạt động liên quan tới giao dịch tiền mặt. Phòng Vô Cực được chú trọng tối giản vật dụng, phục vụ cung cấp giải pháp quản lý tài sản, tư vấn đầu tư.

Với khách hàng đi cùng người thân hoặc có con nhỏ, phòng Hà Nội với vách kính ngăn giữa hai khu vực tiếp khách hàng và tư vấn vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa tạo cảm giác gần gũi vì vẫn có thể quan sát được người đi cùng.

Đặc biệt, Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp không chỉ là nơi tư vấn và giao dịch mà còn là nơi ngân hàng tổ chức các sự kiện Private (riêng tư) chỉ dành cho khách hàng thượng lưu, với số lượng rất hạn chế. Sự kiện "Kiến tạo di sản nghệ thuật" là sự kiện đầu tiên ngân hàng tổ chức về sưu tầm, đầu tư vào hội họa, hợp tác với các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam để trưng bày nhiều tác phẩm đặc sắc.

BIDV cũng chú trọng việc xây dựng các không gian đậm văn hóa Việt Nam tại trung tâm, với khu vực nghệ thuật truyền thống bằng gỗ trải dài các chi tiết lấy cảm hứng từ những công trình kiến trúc nổi tiếng tại Hà Nội như Khuê Văn Các (Văn Miếu, Quốc Tử Giám) nghìn năm văn hiến, cùng với Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử,…

Đi theo mô hình chuẩn quốc tế, BIDV cho biết không chỉ đầu tư cơ sở vật chất mà còn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự phục vụ các khách hàng siêu giàu. Mỗi khách hàng của Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp sẽ được chăm sóc bởi 1 Giám đốc/chuyên gia quản lý tài sản và đội ngũ chuyên gia tài chính hàng đầu.

Các chuyên gia tại đây được tuyển chọn và đào tạo gắt gao, là những người có thành thích xuất sắc, nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng. Các Giám đốc quản lý tài sản được yêu cầu không chỉ có nền tảng tài chính và kinh nghiệm lâu năm mà còn phải có am hiểu các kiến thức khác, những lĩnh vực mà khách hàng thượng lưu thường quan tâm, từ xu hướng kinh doanh cho đến các vấn đề xã hội, phong cách sống (lifestyle, sở thích, thói quen,…). BIDV hiểu rằng, các khách hàng siêu giàu đều là những người có thành tựu và vị thế trong xã hội, do đó đội ngũ tư vấn cho họ cũng phải là những người xuất sắc và am hiểu sâu rộng.

Ngoài ra, các chuyên viên, chuyên gia tư vấn phải có am hiểu về thị trường, có kỹ năng toàn diện về bán hàng, thuyết trình, giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống. BIDV cũng chú trọng đánh giá phẩm chất cá nhân của nhân sự, đề cao sự trung thực, tư duy logic và phản ứng nhạy bén. Đội ngũ này được đào tạo có tác phong chuyên nghiệp, tạo cảm giác tin cậy khi phục vụ các khách hàng.

Không chỉ đáp ứng các nhu cầu dịch vụ tài chính thông thường, đội ngũ Giám đốc quản lý tài sản sẽ giúp khách hàng hoạch định giải pháp tài chính phù hợp với đa dạng mục tiêu, dù đó là quản lý, bảo toàn, đầu tư hay phát triển gia sản.

Những yếu tố trên cho thấy tầm nhìn của BIDV trong việc cung cấp cho khách hàng siêu giàu những đặc quyền đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là lối đi khẳng định mô hình Private Banking chuẩn quốc tế của BIDV.

Hiện nay, với các dòng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, khách hàng sẽ nhận được những "thiết kế chuyên biệt" từ BIDV Private Banking như Thẻ định danh BIDV Private Banking, Tiền gửi Privilege, chính sách tín dụng, ưu đãi phí lãi đặc biệt cho khách hàng Private, Ngân hàng số BIDV SmartBanking giao diện dành riêng cho khách hàng Private,... Trong đó, thẻ định danh BIDV Private Banking là chiếc thẻ đen quyền lực, mang đến bộ đặc quyền giá trị và phủ rộng nhất thị trường, giúp khách hàng có những trải nghiệm xứng tầm về Golf, phòng chờ, đón tiễn sân bay, ẩm thực, nghỉ dưỡng..

Ngoài ra, với hệ sinh thái đối tác toàn cầu, các chuyên gia BIDV có thể tư vấn cho khách hàng những hoạch định về tài sản và thừa kế, giáo dục; định cư, tư vấn thuế… xứng đáng là sự lựa chọn đáng tin cậy trên hành trình kiến tạo di sản và gìn giữ, chuyển giao cho các thế hệ nối tiếp. BIDV Private Banking còn cho thấy sự chăm sóc toàn diện đối với khách hàng và người thân của khách hàng thông qua những đặc quyền riêng biệt như bác sĩ gia đình thăm khám tại gia, tư vấn sức khỏe không giới hạn,…

BIDV cũng đang ngày càng khẳng định vị thế của mình thông qua việc hợp tác với các định chế lớn trong và ngoài nước để xây dựng mô hình Private Banking chuẩn quốc tế. Trong đó phải kể đến cú bắt tay với Edmond de Rothschild – một gia tộc giàu có và hùng mạnh bậc nhất trên thế giới vào cuối tháng 4/2023 vừa qua. Thông qua đó, BIDV kỳ vọng thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ nâng Private Banking của BIDV lên một tầm cao mới.

Là ngân hàng tiên phong về dịch vụ Private Banking tại Việt Nam, vừa qua BIDV đã thu được "trái ngọt" khi Tạp chí The Asian Banker đã bình chọn "BIDV Private Banking" là dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là nhà băng nội địa đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này từ Tạp chí đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Châu Á.