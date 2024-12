Vikki by HDBank được vinh danh Ngân hàng số của năm bởi MasterCard

Giải thưởng này ghi nhận sự đổi mới vượt trội của Vikki by HDBank trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng tiên tiến bảo mật, an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng số được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam, Vikki đã không ngừng cải tiến, áp dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và phân tích dữ liệu để mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Ông Lê Văn Thành Giám đốc điều hành ngân hàng số Vikki nhận cúp vinh danh từ đại diện Mastercard (đứng giữa)

Phát biểu về thành tựu này, ông Lê Văn Thành Giám đốc điều hành ngân hàng số Vikki cho biết: “Được công nhận bởi một tổ chức uy tín như MasterCard là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc kiến tạo các giải pháp tài chính đột phá, mang tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính đa dạng, tiện lợi, thân thiện. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Vikki tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng phong cách quản lý tài chính, tích lũy, đầu tư và tiêu dùng mới mẻ.”

Kể từ khi ra mắt, Vikki by HDBank đã nhanh chóng trở thành một nền tảng ngân hàng số được yêu thích nhờ giao diện thân thiện, tích hợp nhiều tính năng từ thanh toán, quản lý tài chính cá nhân đến các dịch vụ mở thẻ, cấp tín dụng linh hoạt. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của Vikki trong lĩnh vực ngân hàng số, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam.

Trước đó Ngân hàng số Vikki by HDBank cũng đã được vinh danh tại các giải thưởng danh giá:

- “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng Năng động Sáng tạo của năm" trong khuôn khổ Innovation Choice Award 2024.

- “Ngân hàng Năng động Sáng tạo của năm" tại Better Choice Awards 2024.

- Ngân hàng Số tốt nhất tại Việt Nam năm 2024 - Best New Virtual Bank in Vietnam in 2024" tại lễ trao giải Asian Bank & Finance Retail Banking Awards 2024.