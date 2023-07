Những điều ít biết về loài cá được gọi là quái vật dự báo động đất

Cá mái chèo, với tên khoa học là Regalecus glesne, là loài cá có xương dài nhất thế giới. Chúng sống ở độ sâu khoảng 1000m dưới mực nước biển. Mặc dù cá mái chèo thường chỉ sống ở độ sâu đó, nhưng đôi khi chúng có thể được phát hiện trên bề mặt biển.

Nhà khoa học cho rằng việc cá mái chèo xuất hiện gần bờ biển hoặc bị đẩy vào bờ thường là do ảnh hưởng của dòng chảy mạnh cuốn vào bờ, hoặc do những trận bão, hoặc có thể do gặp tai nạn.

Ảnh: Internet

Cá mái chèo là loài cá có xương dài nhất thế giới. Với chiều dài lên tới 17m và cân nặng tới 270kg, chúng là loài sống lâu đời nhất trong số các loài cá có xương. Thân của cá mái chèo có màu bạc và được gọi là mái chèo vì phần vây ngực dài như những chiếc mái chèo. Một số người còn gọi chúng là cá hố (ribbon-fish).

Ảnh: Internet

Không giống những loài cá có xương khác, cá mái chèo không có vảy. Thay vào đó, chúng có nhiều mấu nhỏ và một lớp áo khoác màu bạc được hình thành từ chất guanin. Mặc dù cố gắng để thích nghi và tồn tại trong môi trường áp suất cao, bề mặt da của chúng khá mềm và dễ bị tổn thương.

Cá mái chèo không gây nguy hiểm cho con người. Chúng chủ yếu ăn các loài sinh vật phù du nhỏ. Thậm chí, loài cá này chỉ có các cấu trúc mảnh hơn, được gọi là mang lược, để bắt những con mồi nhỏ.

Ảnh: Internet

Theo niềm tin truyền thống của người Nhật Bản, nếu cá mái chèo xuất hiện nhiều thì có thể có một trận động đất sắp xảy ra. Ví dụ, trước trận động đất và sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản, khoảng 20 con cá mái chèo đã bị mắc cạn trên bờ biển.

Các chuyên gia lý giải rằng áp lực trong các lớp đá có thể tạo ra điện tích tĩnh khi động đất xảy ra, khiến các ion tích điện được giải phóng trong nước. Điều này có thể là lý do tại sao trước các trận động đất, người ta thường thấy cá mái chèo bị mắc cạn, dạt vào bờ.

(Tổng hợp)