Những điều không ai nói trước khi bạn mua chỉ vàng đầu tiên

Không phải vì nó quá lớn về giá trị. Thực tế, nhiều người chỉ mua một chỉ, thậm chí dành dụm vài tháng mới đủ tiền xuống tay. Nhưng đó thường là lần đầu tiên họ cảm thấy mình đang làm một điều gì đó cho tương lai tài chính của bản thân, thay vì chỉ nhận lương rồi chi tiêu như mọi tháng.

Tuy nhiên, trước khi mua vàng, đa số mọi người thường chỉ quan tâm đến giá. Hôm nay tăng hay giảm? Có nên chờ thêm không? Mua bây giờ có đắt quá không? Đến khi thực sự mua rồi, họ mới phát hiện có khá nhiều điều chẳng ai nói trước.

Điều đầu tiên là mua vàng xong chưa chắc đã thấy yên tâm hơn.

Nhiều người tìm đến vàng vì muốn có cảm giác an toàn. Họ muốn giữ một phần tài sản ở dạng dễ tích lũy, dễ cất giữ và ít bị tác động bởi thói quen chi tiêu hàng ngày. Nhưng sau khi mua, không ít người lại bắt đầu quan tâm đến giá vàng nhiều hơn bao giờ hết.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Trước đây cả tuần không nhớ nổi giá vàng là bao nhiêu. Sau khi mua một chỉ vàng, ngày nào cũng mở điện thoại xem giá. Giá tăng thì vui. Giá giảm thì tiếc. Có hôm giá giảm vài trăm nghìn cũng khiến tâm trạng đi xuống đôi chút. Đó là lúc nhiều người nhận ra việc sở hữu một tài sản nào đó luôn đi kèm với những lo lắng nhất định, dù tài sản đó được xem là an toàn đến đâu.

Điều thứ hai là vàng không phải lúc nào cũng tăng.

Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng trong những giai đoạn giá vàng liên tục lập đỉnh, không ít người bắt đầu hình thành suy nghĩ rằng mua vàng gần như chắc chắn có lời. Chỉ đến khi giá điều chỉnh, họ mới hiểu rằng bất kỳ loại tài sản nào cũng có lúc tăng và lúc giảm. Nhiều người mua vàng lần đầu thường dành khá nhiều thời gian để nghĩ về khả năng sinh lời, nhưng lại ít chuẩn bị tâm lý cho những giai đoạn thị trường đi xuống. Vì vậy khi giá giảm, cảm giác hụt hẫng thường đến nhanh hơn tưởng tượng.

Một điều khác mà người mới mua vàng hay bất ngờ là khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Nói đơn giản, mua vàng không có nghĩa là ngày mai bán ra sẽ có lời ngay. Thậm chí trong nhiều thời điểm, giá bán ra thấp hơn đáng kể so với giá mua vào. Điều đó khiến không ít người nhận ra vàng phù hợp với kế hoạch tích lũy dài hạn hơn là tâm lý mua hôm nay, bán tuần sau.

Cũng từ đây, nhiều người bắt đầu hiểu thêm một nguyên tắc quen thuộc trong tài chính cá nhân: Không phải khoản đầu tư nào cũng nên đánh giá bằng kết quả trong vài ngày hay vài tuần.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sau khi mua chỉ vàng đầu tiên, nhiều người tự nhiên quan tâm đến chuyện tiền bạc hơn trước.

Họ bắt đầu để ý mình tiêu tiền vào đâu. Bắt đầu nghĩ đến việc dành ra một khoản cố định mỗi tháng để tiết kiệm. Bắt đầu cân nhắc giữa việc mua một món đồ mới hay để dành thêm tiền cho mục tiêu lớn hơn.

Chỉ vàng đầu tiên không làm tài khoản tăng lên đáng kể. Nhưng nó khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về việc tích lũy.

Trước đây, tiết kiệm là chuyện để sau. Có dư bao nhiêu thì giữ lại bấy nhiêu. Nhưng khi đã đặt mục tiêu mua vàng định kỳ, nhiều người bắt đầu chủ động hơn trong việc quản lý tiền. Có lẽ đây mới là giá trị lớn nhất mà một chỉ vàng mang lại. Không phải lợi nhuận. Không phải cảm giác thắng thua theo từng biến động giá. Mà là việc nó khiến một người bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai tài chính của mình.

Bởi suy cho cùng, chỉ vàng đầu tiên hiếm khi giúp ai giàu lên ngay lập tức. Nhưng với nhiều người trẻ, đó lại là điểm khởi đầu của một thói quen quan trọng hơn rất nhiều: Biết tích lũy cho những mục tiêu dài hạn thay vì chỉ sống với những khoản thu nhập và chi tiêu của hiện tại.