Những điều không được làm trong nhà đêm Giao thừa năm nay

Không dọn nhà đêm giao thừa

Theo Chuyên gia phong thuỷ, trong ngày giao thừa năm nay - tức 29 tháng Chạp, thời gian dọn dẹp rất quan trọng. Trong đó buổi sáng hoặc buổi trưa là thời điểm lý tưởng vì ánh sáng tự nhiên dồi dào sẽ giúp xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại sinh khí tốt cho ngôi nhà.

Không nên dọn nhà đêm giao thừa. Ảnh: Internet

Ngược lại, buổi tối là thời điểm dương khí yếu, không thuận lợi cho việc dọn dẹp. Đặc biệt, cần tránh dọn nhà vào đêm giao thừa, vì hành động này có thể mang ý nghĩa "quét tài khí" ra khỏi nhà.

Không làm rơi vỡ chén bát

Theo quan niệm của người Việt, việc làm vỡ những đồ vật như bát đĩa, chén hay tạo ra những tiếng động lớn là điều kiêng kị đêm giao thừa. Bởi tiếng vỡ hay đồ vật bị bể được cho là biểu tượng của sự chia ly, ran nứt trong mối quan hệ gia đình.

Việc làm vỡ những đồ vật như bát đĩa, chén hay tạo ra những tiếng động lớn là điều kiêng kị đêm giao thừa. Ảnh: Internet

Do đó, vào đêm giao thừa, hãy cẩn thận khi di chuyển hoặc dọn dẹp đồ đạc để tránh làm rơi vỡ. Nếu chẳng may làm vỡ đồ, gia chủ nên nhẹ nhàng gom lại và nói những câu xoa dịu như "mảnh vỡ đi, may mắn đến", “xả xui xả xui” để tránh vận xui.

Kiêng đổ rác

Đổ rác trong đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 là điều không nên làm theo quan niệm của nhiều gia đình Việt. Việc làm này được cho là sẽ quét đi tài lộc và may mắn của gia đình. Nếu đổ rác trong thời khắc linh thiêng, gia đình có thể gặp khó khăn về tài chính trong năm mới. Do đó, nếu muốn căn nhà sạch sẽ, không còn rác, gia chủ nên dọn dẹp nhà cửa và đổ rác trước đêm giao thừa.

Đổ rác sau giao thừa sẽ quét đi tài lộc và may mắn của gia đình. Ảnh: Internet

Không làm đổ dầu

Theo quan niệm dân gian, dầu tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ và may mắn. Vì thế việc làm đổ dầu trong đêm giao thừa được xem là điềm báo của sự hao hụt tài lộc, thất thoát tiền bạc trong năm mới. Nếu không may làm đổ, gia chủ cần nhanh chóng lau sạch và không để tâm trạng lo lắng ảnh hưởng đến không khí của gia đình.

Kỵ phơi đồ

Gia chủ nên hoàn thành việc giặt giũ và cất đồ trước khi đêm giao thừa bắt đầu. Ảnh: Internet

Phơi quần áo vào đêm giao thừa được cho là có thể thu hút những năng lượng xấu hoặc tà khí. Dân gian tin rằng những linh hồn lang thang trong thời khắc này có thể bám vào quần áo và mang đến xui xẻo cho gia đình. Vì vậy, gia chủ nên hoàn thành việc giặt giũ và cất đồ trước khi đêm giao thừa bắt đầu. Điều này không chỉ giúp bạn tránh vận xui mà còn giữ cho ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ đón năm mới.

Không dùng kim chỉ

Quan niệm dân gian lưu truyền về việc những ngày đầu năm cần kiêng sử dụng kim chỉ, vì việc này có thể khiến gia chủ chịu nhiều vất vả, khổ sợ hoặc đôi lúc gặp phải cảnh “thiếu trước hụt sau”.

Dùng kim chỉ sau giao thừa có thể khiến gia chủ chịu nhiều vất vả, khổ sợ hoặc đôi lúc gặp phải cảnh “thiếu trước hụt sau”. Ảnh: Internet

Hạn chế cầm kéo

Nhiều người tin rằng cầm kéo hay dùng kéo trong đêm giao thừa tượng trưng cho sự cắt đứt, chia ly. Bởi việc này sẽ làm cho mối quan hệ gia đình, tình cảm bị rạn nứt và khó hàn gắn trong năm mới.

Cầm kéo đêm giao thừa sẽ làm cho mối quan hệ gia đình, tình cảm bị rạn nứt và khó hàn gắn trong năm mới. Ảnh: Internet

Đồng thời, trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, tránh mặc những đồ có màu đen và trắng, vì hai màu này đại diện cho sự tang tóc, không may. Gia chủ và các thành viên trong gia đình nên lựa chọn những bộ quần áo có màu sắc tươi sáng, có thể hợp với mệnh của mình để sang năm mới gặp nhiều điều may mắn.

(Trên đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo.)