Những dự án bất động sản đang có chính sách bán hàng cực 'hot'

Kéo dài thời gian hỗ trợ để khách hàng an cư

Dự án Phú Đông Sky Garden (TP. Dĩ An, Bình Dương) của Phú Đông Group vừa tung ra chính sách thanh toán chưa từng có. Cụ thể, khách hàng mua căn hộ, thanh toán 5% ký hợp đồng mua bán, sau đó được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà; cố định lãi suất 6% trong vòng 2 năm sau nhận nhà. Chưa kể, khách hàng được hưởng chính sách ân hạn nợ gốc 2 năm kể từ lần giải ngân đầu tiên. Dự án dự án hiện đã cất nóc và sẽ bàn giao vào khoảng quý IV/2024.

Trao dổi với Nhadautu.vn, bà Thanh Thảo, Giám đốc kinh doanh Phú Đông Group cho biết, phương án "hot" mà nhiều khách hàng đang lựa chọn là hỗ trợ lãi vay, khách hàng chỉ cần thanh toán 20%. Ví dụ một căn hộ 3 tỷ đồng thì khách hàng chỉ cần thành toán 600 triệu đồng, phần còn lại ngân hàng sẽ giải ngân. Cho đến khi nhận nhà, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 100% lãi suất cho khách hàng và còn được ân hạn 2 năm nữa.

Tiếp theo, đến khi bàn giao nhà, khách hàng phải đóng đủ 95% giá trị căn hộ, ngân hàng sẽ giải ngân khi đó doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng bằng lãi suất. Từ thời điểm nhận nhà, thêm 2 năm nữa, Phú Đông giữ nguyên mức lãi suất cho khách hàng là 6%/năm. "Bất kể ngân hàng có tăng lãi suất thế nào thì doanh nghiệp chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng mức lãi suất cố định là 6%/năm. Khách hàng lo ngại rủi ro lãi suất sẽ tăng cao sau khi hết thời gian hỗ trợ, nhưng thấu hiểu điều này, doanh nghiệp sẽ giữ lãi suất cố định để khách hàng an cư", bà Thảo nói.

Nhiều chủ đầu tư đang tung chính sách hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài để khách hàng an cư. Ảnh: PĐ

Thời gian gần đây một số dự án cũng đưa ra chính sách hấp dẫn tạo nên hiệu ứng tốt cho thị trường. Đơn cử như dự án Glory Heights nằm trong Khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức, TP.HCM) vừa chào sân thị trường BĐS TP.HCM, được cho là "phá băng" thanh khoản khi công bố 3.500 căn, và sau 1 ngày chỉ còn khoảng hơn 500 căn với tỷ lệ hấp thu hơn 85%. Dẫu vậy, qua tìm hiểu thực tế, phần lớn lượng giỏ hàng đều nằm ở sàn, đại lý phân phối, số khách hàng mua để ở là có nhưng không nhiều.

Dự án này đang có chương trình ưu đãi ấn tượng khi khách hàng được trả chậm trong 7 năm không lãi suất. Cụ thể, trước thời điểm nhận nhà khách hàng thanh toán 50% trong vòng 3 năm. Thời điểm nhận nhà, khách hàng thanh toán 45% (lựa chọn vay hoặc không vay). Nếu vay ngân hàng giải ngân tại thời điểm nhận nhà, miễn và ân hạn nợ gốc 4 năm kể từ ngày giải ngân.

Một dự án khác nằm trong quần thể Vinhomes Grand Park là Masteries Centre Point có chính sách thanh toán 35% nhận nhà trong 3 năm đầu, qua năm thứ 4 mới đóng tiếp 5% mỗi tháng.

Tương tự, ngày 8/7, Rio Land đã cho công bố thông tin liên quan đến tòa Hybrid, 1 trong 5 block tại dự án MT Eastmark City (TP. Thủ Đức). Dự án giá bán 42 triệu đồng/m2, được cho là có giá bán tốt nhất ở khu Đông.

Các chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho khách hàng như: Cam kết thuê lại 24 tháng; chiết khấu 25-29%, hỗ trợ ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, thanh toán 30% trong 6 tháng đến khi nhận nhà, tặng gói nội thất từ 100-200 triệu đồng kèm 3 năm phí quản lý, 2 năm giữ xe, hỗ trợ lãi suất 18 tháng hoặc đến khi nhận nhà kèm 2 năm phí quản lý, 1 năm giữ xe.

Trong khi đó, hồi đầu tháng 7/2023, Nam Long tung chính sách bán hàng mới cho sản phẩm Grand Villa tại Waterpoint (Long An). Cụ thể, khách hàng đóng 20%, kéo dài trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà (1%/tháng). Tại thời điểm bàn giao, khách hàng sẽ đóng 10%, ngân hàng giải ngân 65%. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 6% trong vòng 12 tháng, đồng thời cam kết cho thuê trong vòng 18 tháng với lợi nhuận 4%/năm. Còn dự án Mizuki Park tại khu Nam TP.HCM đưa ra chính sách thanh toán 40% chia thành 7 đợt dàn trải trong 12 tháng kèm hỗ trợ lãi suất.

Chia sẻ về những chính sách của các doanh nghiệp nhằm kích cầu thị trường, bà Thanh Thảo, Giám đốc kinh doanh Phú Đông Group nhìn nhận, hiện nay, khách hàng muốn mua nhà đều phải đi vay, bởi lượng tiền mặt là không nhiều. Do đó, các doanh nghiệp BĐS cũng nắm bắt được tâm lý khách hàng lo ngại về lãi suất cao nên hầu như các chính sách đưa ra đều hướng tới câu chuyện hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài.

Nguồn cung căn hộ mới rất thiếu

Báo cáo thị trường BĐS của Dat Xanh Services cho thấy, nửa đầu năm, nguồn cung căn hộ mới vẫn đang tiếp tục đà suy giảm. Các nút thắt pháp lý khiến nguồn cung mới tại Hà Nội và TP.HCM giảm lần lượt 89% tại TP.HCM và 91% Hà Nội so với năm 2022. Kéo theo số lượng dự án mới được mở bán cũng giảm sâu. Nguồn cung hiện hữu chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai nhiều năm trước, chiếm đến khoảng 90% tổng nguồn cung sơ cấp tại các vùng trọng điểm.

Nửa đầu năm, tổng nguồn cung sơ cấp tại các vùng trọng điểm của cả nước đạt khoảng 38.000 sản phẩm. Tại Hà Nội và các vùng lân cận không có nhiều dự án ra được hàng, giỏ hàng sơ cấp tại miền Bắc chủ yếu là giỏ hàng tồn của các dự án cũ như Vinhomes Ocean Park của Vinhomes. Loại hình căn hộ chiếm ưu thế thị trường Hà Nội, đa số từ các dự án nhỏ lẻ, các dự án đã giao nhà hiện hữu từ rổ hàng chủ đầu tư như Rose Town của Xuân Mai, The Matrix One của MIK...

Tương tự tại các tỉnh phía Nam, nguồn cung cũng không có nhiều khởi sắc. Cụ thể, tại TP.HCM, giỏ hàng sơ cấp phần lớn đến từ loại hình sản phẩm căn hộ khu Đông, song nguồn cung giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ như Vinhomes Grand Park của Vinhomes, Lumiere Boulevard của Masterise Homes, The 9 Stellars của Sơn Kim Land…

Tại Bình Dương, nguồn cung căn hộ chủ yếu là giai đoạn tiếp theo của các dự án tại TP. Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một như Phú Đông Sky Garden của Phú Đông, Bcons City của Bcons, Lavita Thuận An của Hưng Thịnh, The Maison của C-Holding… Long An nguồn cung thấp tầng vẫn chiếm ưu thế, đến từ các dự án Waterpoint Long An của Nam Long, Diamond City của Thắng Lợi… Riêng Đồng Nai hạn chế nguồn cung dự án mới, nguồn cung sơ cấp giảm mạnh.

Đơn vị này nhận định, những khó khăn kéo dài từ cuối năm 2022 đến nửa đầu 2023 được phản ánh rõ rệt qua các chỉ báo nguồn cung mới khan hiếm và tỷ lệ hấp thụ rất thấp. Xét chung toàn thị trường, tỷ lệ hấp thụ chung vào khoảng 10-15%.

Về thị trường nửa cuối năm, Dat Xanh Services cho rằng, thị trường là của người mua, khi nhiều chính sách và phương thức thanh toán được đưa ra để thu hút sự quan tâm của khách hàng như: Thanh toán 20-30% nhận nhà ngay, giãn tiến độ thanh toán 1,5-3 năm đầu thành toán 20-30%, chương trình hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng, chiết khấu sâu 10-15%, chương trình hỗ trợ khách thuê, hỗ trợ chủ nhà với các cam kết cho thuê, tặng gói nội thất.

Một khảo sát về giá căn hộ khách hàng quan tâm cho biết, có 82% khách hàng lựa chọn căn hộ có giá dưới 2,5 tỷ đồng, 13% lựa chọn căn hộ từ 2,5-3,5 tỷ đồng, chỉ có 5% lựa chọn khung giá trên 3,5 tỷ đồng.

Về triển vọng, có nhiều chỉ báo cho thấy niềm tin thị trường BĐS sẽ dần quay trở lại từ cuối năm 2023, đầu năm 2024. Đồng thời, kỳ vọng các chính sách của Chính phủ sẽ bắt đầu phát huy tác dụng cũng là động lực cho giai đoạn tiếp theo.