Những giá trị hữu hình Thương hiệu Pháp Sodexo mang lại cho doanh nghiệp

Nhà cung cấp chất keo gắn kết con người



Để nói về thành quả của Sodexo trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân viên, không thể không nhắc đến Keyrus - "ông trùm" lĩnh vực Tư vấn và Công nghệ toàn cầu với doanh thu 150 triệu euro mỗi năm. Bài toán đặt ra là làm thế nào có thể khiến 3.200 nhân viên trải dài khắp 18 quốc gia và châu lục cảm thấy hài lòng được quan tâm và trở nên gắn bó với công ty.

Sodexo đã gắn kết đội ngũ nhân sự Keyrus bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng phúc lợi hoàn toàn mới, nơi quy tụ hàng loạt lợi ích và ưu đãi tuyệt vời khi mua sắm, ăn uống, giải trí…. Nền tảng cho phép nhân viên có thể truy cập những ưu đãi mọi lúc, mọi nơi.

Các lợi ích bao gồm những bữa ăn được giảm giá tại hệ thống nhà hàng toàn cầu, ưu đãi phòng tập độc quyền dành cho nhân viên Keyrus, voucher mua sắm vào mỗi dịp trong năm…

Không chỉ Keyrus, Sodexo cũng đã thành công trong việc áp dụng những giải pháp phúc lợi này tại rất nhiều tập đoàn toàn cầu khác. Trong số đó, National Grid, tập đoàn điện và khí đốt hàng đầu nước Anh cũng đã tin tưởng và áp dụng giải pháp của Sodexo cho 20.000 nhân viên của họ.



Với quy mô nhân sự lớn, thâm niên và trình độ đa dạng, việc gắn kết các nhân viên với nhau thật sự là một bài toán khó. "Chúng tôi tìm kiếm một giải pháp đơn giản và dễ tiếp cận để tất cả nhân viên hiểu và sử dụng. Chưa hết, sản phẩm phải hấp dẫn tất cả nhân viên và tăng giá trị trải nghiệm của họ" – đây là đề bài mà National Grid đặt ra.

Lời giải mà Sodexo mang đến là "YouShop" – nền tảng giảm giá và các chương trình lợi ích linh hoạt, có khả năng cung cấp các ưu đãi giảm giá mua sắm, tiết kiệm và các lợi ích phong cách sống khác. Kể từ khi hợp tác với Sodexo, National Grid ghi nhận sự gia tăng đáng kể với việc sử dụng chương trình phúc lợi của nhân viên, với 77% nhân viên đăng ký lúc cao điểm và 56% sử dụng thường xuyên hàng tháng.

Sự hài lòng của nhân viên chính là chất keo gắn kết bền chặt nhất với doanh nghiệp và Sodexo biết cách để mang tới những trải nghiệm đầy niềm vui.

Những nỗ lực được ghi nhận toàn cầu



Sodexo đã 10 năm liên tiếp nhận Huy chương vàng RoSPA Health and Safety Awards – giải thưởng quốc tế dành cho các tổ chức nổi bật về tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn đối với cả nhân viên và khách hàng. RoSPA Awards là giải thưởng quy mô toàn cầu do RoSPA - tổ chức có tuổi đời hơn 100 năm, hoạt động tại hơn 50 quốc gia và khả năng tác động tới 7 triệu lao động trên thế giới trao tặng. Được vinh danh 10 năm liên tiếp chứng tỏ nỗ lực bền bỉ của Sodexo trong hiện thực hóa cam kết đảm bảo an toàn nơi làm việc và chăm lo cho sức khoẻ của toàn bộ đội ngũ nhân viên.

Loạt giải thưởng ấn tượng khác có thể kể đến như Global FM Awards - giải thưởng trải nghiệm làm việc toàn cầu, International Safety Awards, IWFM Impact awards - giải thưởng khẳng định cam kết sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân sự và khách hàng Sodexo phục vụ.

Nhân viên Sodexo trân trọng và nhìn thấy được giá trị từ những công việc thực hiện hàng ngày, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực cho các đối tác, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, thúc đẩy phát triển bền vững mỗi ngày.

Với mong muốn kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và công bằng theo tôn chỉ đặt con người là trọng tâm, Sodexo giành được nhiều giải thưởng về môi trường làm việc đa dạng, đa văn hoá, đa giới tính. Trong đó, DiversityInc vinh danh Tập đoàn là một trong số các công ty hàng đầu dành cho nhân viên LGBT và số 1 về tuyển dụng lao động nữ da màu.



Niềm vui chăm sóc người Việt mỗi ngày

Sodexo được biết đến là tập đoàn hàng đầu thế giới về các dịch vụ đảm bảo chất lượng đời sống con người, cung cấp các dịch vụ on-site (dịch vụ tại chỗ) và Benefit & Rewards (phúc lợi & khen thưởng) cho khách hàng doanh nghiệp tại nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dầu khí, điện lực, y tế, giáo dục, bán lẻ đến ngân hàng, bảo hiểm… Tại Việt Nam, Sodexo gia nhập thị trường từ năm 2011, tiên phong cung cấp phiếu quà tặng, giúp các nhãn hàng gia tăng doanh thu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Vừa qua, Sodexo ra mắt sản phẩm phiếu quà tặng đa dạng thương hiệu Gift Pass, mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đối tác cũng như người dùng tại Việt Nam.

Hệ sinh thái quà tặng và tiêu dùng thông minh của Sodexo giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân sự, gia tăng doanh số và giữ chân khách hàng. Các thương hiệu đối tác của Sodexo cũng tiếp cận được hàng triệu khách hàng tiềm năng thông qua tiếp cận người tiêu dùng phiếu quà tặng thế hệ mới.



Bà Nguyễn Thục Uyên Vi - Tổng Giám đốc Sodexo Việt Nam chia sẻ: "Gift Pass là bước đi lớn tiếp theo của Sodexo Việt Nam trong chiến lược đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung và người tiêu dùng nói riêng nhằm hiện thực hóa mục tiêu gia tăng trải nghiệm từ mua sắm đến ăn uống và các hoạt động giải trí khác. Là doanh nghiệp đầu tiên đặt tiền đề cho thị trường phúc lợi và tặng thưởng tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp cho khách hàng có thêm một lựa chọn phiếu quà tặng tiện lợi, dễ sử dụng và dễ dàng phân phối, đồng thời đem lại trải nghiệm tiêu dùng tốt nhất cho người dùng".