Những giải pháp khắc phục nhược điểm thiếu sáng của nhà ống

Vì sao nhà ống thường thiếu ánh sáng?

Nhà ống là kiểu nhà phổ biến tại các đô thị Việt Nam nhờ tối ưu diện tích đất hẹp. Tuy nhiên, đặc trưng chiều ngang nhỏ, chiều sâu lớn khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng thiếu sáng, bí bách.

Ngoài ra, nhiều căn nhà được xây dựng theo kiểu chia phòng dày đặc, sử dụng tường kín hoặc đồ nội thất cồng kềnh, vô tình cản trở dòng sáng. Hệ quả là không gian luôn cần bật đèn vào ban ngày, gây tốn điện và ảnh hưởng đến sức khỏe thị giác cũng như tâm trạng của người sống trong nhà.

Giải pháp khắc phục nhược điểm thiếu sáng của nhà ống

Thiết kế giếng trời

Theo các kiến trúc sư, giếng trời là giải pháp gần như “kinh điển” để xử lý vấn đề thiếu sáng của nhà ống. Việc bố trí giếng trời ở giữa hoặc cuối nhà giúp ánh sáng tự nhiên chiếu xuống nhiều tầng, đồng thời tăng khả năng lưu thông không khí.

Giếng trời là giải pháp lấy sáng hiệu quả cho nhà ống. (Ảnh: SBShouse)

Gia chủ có thể kết hợp giếng trời với cây xanh, tiểu cảnh khô hoặc hồ nước nhỏ để tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Tuy nhiên, cần tính toán kích thước hợp lý và sử dụng kính cường lực, mái che thông minh nhằm hạn chế mưa tạt và hấp thụ nhiệt quá mức vào mùa hè.

Tận dụng vật liệu phản xạ ánh sáng

Một trong những cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt là lựa chọn vật liệu nội thất phù hợp. Sơn tường màu sáng như trắng, kem, be hoặc pastel giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi.

Bên cạnh đó, kính, gương trang trí, đá bóng hoặc kim loại sáng màu cũng góp phần khuếch tán ánh sáng tự nhiên. Việc đặt gương ở vị trí hợp lý, chẳng hạn đối diện cửa sổ hoặc khu vực nhận sáng, có thể giúp không gian sáng hơn đáng kể mà không cần cải tạo lớn.

Thiết kế không gian mở và giảm vách ngăn

Nhà ống truyền thống thường chia nhiều phòng nhỏ, khiến ánh sáng bị “chặn” lại ở phía ngoài. Xu hướng hiện nay là thiết kế không gian mở, kết nối phòng khách – bếp – khu sinh hoạt chung nhằm giúp ánh sáng lan tỏa sâu vào bên trong.

Thay vì tường đặc, gia chủ có thể sử dụng vách kính, lam gỗ hoặc kệ trang trí dạng hở để vừa phân chia công năng vừa không làm mất nguồn sáng. Đây cũng là giải pháp giúp ngôi nhà trông hiện đại và rộng rãi hơn.

Thiết kế mở giúp nhà luôn sáng. (Ảnh: SBShouse)

Tăng cường cửa sổ và thông tầng

Việc mở thêm cửa sổ bên hông (nếu điều kiện cho phép) hoặc sử dụng cửa kính lớn ở mặt tiền sẽ giúp lượng ánh sáng tự nhiên tăng đáng kể. Với nhà nhiều tầng, thiết kế khoảng thông tầng giữa các tầng là giải pháp được nhiều kiến trúc sư áp dụng.

Ngoài ánh sáng, thông tầng còn hỗ trợ đối lưu không khí, giảm cảm giác nóng bức — vấn đề thường gặp ở nhà ống đô thị.

Ưu tiên cây xanh và màu sắc hài hòa

Cây xanh không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn làm dịu cảm giác tù túng của không gian thiếu sáng. Các loại cây chịu bóng như trầu bà, lưỡi hổ hay dương xỉ rất phù hợp với nhà ống .

Cùng với đó, việc lựa chọn màu sắc nội thất đồng bộ, hạn chế gam màu tối ở diện tích lớn sẽ giúp tổng thể căn nhà sáng và thoáng hơn.