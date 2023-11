Những hộp sữa từ các công ty “ma”

Những hộp sữa bột có nhãn mác, với đủ loại tên gọi na ná nhau, trông khá bắt mắt đang tràn ngập thị trường. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người tiêu dùng sẽ tin tưởng mà mua các hộp sữa này, bởi trên vỏ hộp sữa có đầy đủ tên công ty chịu trách nhiệm phân phối hay là công ty sản xuất. Điều bất thường là những công ty, đơn vị sản xuất này chỉ là những công ty "ma" không thể tìm thấy.

Hộp sữa Sure gold Organic là sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Vitacare, có địa chỉ tại 177/55 Hồ Văn Long, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều tiếng hỏi han, qua nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, nhóm phóng viên VTV mới tìm được địa chỉ này. Nhưng thứ nhìn thấy duy nhất chỉ là tấm biển đã cũ của Công ty Vitacare treo trên tường của một hộ gia đình. Người đàn ông sống ở đây cho biết, chưa từng thấy công ty Vitacare hoạt động gì ở đây.

"- Anh thuê ở đây mấy năm rồi ạ?

- 3 năm

- Người công ty là không hoạt động ở đây bao giờ đúng không ạ?

- Không!"

Nhóm phóng viên tiếp tục tìm đến địa chỉ sản xuất được ghi trên vỏ hộp sữa tại 113/42A, đường TCH 05, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì địa chỉ này cũng chỉ nơi ở của một hộ gia đình. Đại diện chủ hộ cho biết đây chỉ là nhà ở, không sản xuất sữa.

"- Địa chỉ sản xuất ở đây nhưng mà ngưng lâu lắm rồi, Vitacare ấy.

- Bên mình là nhà ở thôi chứ không có sản xuất gì.

- Không sản xuất gì."

Không rõ hiện nay Công ty TNHH SX-TM Vitacare hoạt động tại đâu, mà vẫn đều đặn cho ra thị trường những hộp sữa với ngày sản xuất chỉ cách đây vài tháng. Thậm chí, trên vỏ hộp sữa còn in chữ "Được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế chứng nhận". Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết, Cục không chứng nhận gì cho sản phẩm này.

Một sản phẩm sữa khác là Opti Grown dành cho trẻ từ 1 đến 18 tuổi của Công ty TNHH VHCT đang được bán trên các trang thương mại điện tử với giá 380.000 đồng/hộp. Thế nhưng, khi tìm đến địa chỉ in trên vỏ hộp sữa tại 118/34/1/ đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì đây lại là một trường mẫu giáo. Số điện thoại trên trang website của công ty cũng không liên lạc được.

Một sản phẩm khác là sữa béo tăng cân Yarmy Milk thời gian qua đã làm mưa, làm gió trên mạng xã hội Tiktok. Với giá niêm yết là 495.000 đồng/hộp. Sản phẩm này đã được một tiktoker có tới hơn 6 triệu người theo dõi bán hàng. Chỉ qua vài buổi livestream, tiktoker này đã bán được gần 10.000 hộp sữa. Tuy nhiên, sản phẩm này lại nhận được "bão" đánh giá 1 sao trên giỏ hàng. Bởi nhiều khách hàng sau khi uống sữa đã bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí phải nhập viện.

Nhiều người đã tìm cách liên lạc với đơn vị phân phối độc quyền được in trên vỏ hộp là Công ty TNHH Yarmy thì không thấy có số điện thoại. Tìm đến địa chỉ taị 47/9 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 thì mới phát hiện ra địa chỉ này cũng chỉ là nhà ở, không hề có công ty nào.

"- Đây đúng là địa chỉ nhà bác đúng không?

- Ừ, nhưng không có sữa đâu, nhà ở mà.

- Họ có thuê nhà mình không?

- Không"

Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên VTV thì sữa béo tăng cân Yarmy là do Công ty cổ phần Huyền Chi Ngọc có địa chỉ tại Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội chịu trách nhiệm về sản phẩm. Sản phẩm sữa này cũng có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quảng cáo cũng như chất lượng.