Những "khoảng thở" đắt giá trong dự án đất nền lõi trung tâm Tân Thanh

Theo chia sẻ của Chủ đầu tư, dù là dự án đất nền, nhưng các mẫu nhà được thiết kế riêng cho khách hàng không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ, cao cấp mà còn phải tối ưu sự tiện lợi và sức khoẻ cho gia chủ.

Theo đó, kiến trúc các mẫu nhà cho phép 100% không gian chức năng đều tiếp cận ánh sáng và lưu thông khí tự nhiên là một trong những tiêu chí quan trọng nhất được ra trong quy hoạch.

Dự án đất nền này có vị trí đắt giá tại trung tâm thị trấn Tân Thanh, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, khi tứ phía được vây quanh các trục giao thông huyết mạch T1, hệ thống tiện ích chính của Huyện và liền sát trục dân cư chính Trần Bình Trọng, sát đường lên cổng Chùa Tiên.

Nằm trong lõi trung tâm đô thị, "tấc đất, tấc vàng", nhưng mật độ xây dựng trung bình trong quy hoạch toàn khu ở mức rất thấp, đảm bảo các khoảng xanh 04 tầng phủ và 100% ô đất đều có tối thiểu 2 mặt thoáng, bao gồm các mẫu nhà liền kề, shophouse.

The Heritage Tân Thanh nằm ngay điềm nối của trục huyết mạch T1 (65,5m) lên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phía Bắc bám trục T1, đối diện với khu Trung tâm Hành chính mới của Huyện. Trục dân cư chính Trần Bình Trọng kéo xuyên qua dự án. Phía Nam kết nối Cổng lên Chùa Tiên. Sau khi hoàn thành và đưa vào sự dụng, các tuyến đường Trần Bình Trọng (đoạn qua dự án 33m), tuyến 17,5m và các tuyến nội khu khác sẽ trở thành tuyến lưu thông chính của cư dân để đến để đến Trung tâm Hành chính mới, Quốc lộ 1A, trục T4 hay Sân Vận động huyện, Công viên trung tâm, trường chuyên Đinh Công Tráng, Chùa Tiên… Có thể nói, The Heritage Tân Thanh là một trong những dự án đất nền trở thành tâm điểm đầu tư, an cư hoàn hảo.

The Heritage Tân Thanh là dự án hiếm hoi giữ vị trí trung tâm, được ôm trọn trong trục dân cư sầm uất và Trung tâm Hành chính mới.

Với đặc điểm đó, bài toán đặt ra trong quy hoạch là, các ngôi nhà phải vừa đáp ứng được mục tiêu thuận tiện kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo không gian sống cho gia chủ. Trước đề bài này, các kiến trúc sư đã lựa chọn phong cách thiết kế indochine sang trọng, hoà hợp với cảnh quan tự nhiên tràn xanh của địa phương.

Đặc trưng đầu tiên của các căn nhà là khoảng không để căn nhà được đón sáng và tiếp gió tự nhiên, đảm bảo không khí lưu thông. Điều này giúp mang lại sự cân bằng, thư giãn và sức khoẻ cho gia chủ. Mặc dù việc đảm bảo luồng khí lưu thông là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng do yêu cầu tối ưu diện tích, nên rất nhiều mẫu nhà hiện nay bị nhiều góc tối, kín, không tối ưu được luồng khí.

Công trình thương mại dịch vụ

Ở dự án The Heritage Tân Thanh, việc bố trí khoảng lùi mặt sau các ngôi nhà rộng và bố trí giếng trời, giúp mỗi khu vực chức năng trong các căn nhà đều tiếp sáng tự nhiên. Luồng khí sạch sau khi thanh lọc qua hệ thống 4 tầng cây, được lưu thông trong các không gian, giúp giảm thiểu việc sử dụng năng lượng, góp phần nâng cao sức khoẻ.

Một điểm nhấn quan trọng nữa trong thiết kế các mẫu nhà là việc bố trí các giếng trời, không chỉ tối ưu đảm nhiệm chức năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên, lưu thông không khí mà còn là một dấu ấn kiến trúc đặc biệt. Khi gộp hai mẫu căn liền kề với nhau, khoảng giếng trời có thể lên đến 10m2, là một chi tiết trang trí nhằm tôn lên giá trị căn nhà.

Mặt tiền dãy shophouse

Đặc biệt, 100% các mẫu nhà đều có các ô chờ thang máy, vừa tạo sự thoáng đãng vừa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bổ sung tiện ích cao cấp cho gia chủ.

Trong bố trí tiện ích nội khu, tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ và vị trí đắt giá, The Heritate Tân Thanh được bố trí 3 Công trình dịch vụ thương mại, 1 khu vực kiot chợ công cộng, các công viên, vườn nội khu và hồ cảnh quan vừa tăng tiện ích cho cư dân vừa tạo ra những "khoảng thở" đắt giá, giúp dự án duy trì được chuẩn mực không gian đô thị mà giữ được tầm thoáng cần thiết cho cư dân.

Dự án The Heritage Tân Thanh sở hữu vị trí đắt giá với hệ thống tiện ích nội và ngoại khu trọng điểm vây quanh, tạo ra không gian sống tiện ích và những "khoảng thở", khoảng xanh tràn mắt.

Hiện nay, The Heritage Tân Thanh (dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành Hạ tầng cảnh quan, tiện ích. Sở hữu vị trí đặc biệt trong lõi "tứ giác vàng" trung tâm huyện Thanh Liêm, có thể nói, đây là dự án đất nền hiếm hoi được quy hoạch đồng bộ, đắt giá còn lại ở Hà Nam, sau khi các Luật liên quan đến kinh doanh Bất động sản, nhà ở đi vào hoạt động.