Những khu vực nào có giá bất động sản giảm mạnh nhất?

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý III/2023, phân khúc đất nền tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc ghi nhận 5 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 230 sản phẩm, giảm 25% so với quý II. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 10%, tương đương với 23 nền được giao dịch thành công. Các dự án mở bán chỉ có tại Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ.

Phú Thọ đứng đầu về nguồn cung đất nền mở bán toàn khu vực với 100 sản phẩm, tiếp theo sau là Hòa Bình với 90 sản phẩm. Lạng Sơn, Lào Cai, Vĩnh Phúc không ghi nhận nguồn cung mở bán mới.

Về mặt bằng giá sơ cấp, toàn khu vực duy trì ở mức ổn định so với quý II/2023, trung bình 25,6 triệu đồng/m2. Tình hình mua bán đất thổ cư, đất trong dân tương đối trầm lắng. Giá đất nền tại các tỉnh, thành từng xảy ra sốt ảo như Hòa Bình, Thái Nguyên có xu hướng đi ngang sau khi trải qua những đợt điều chỉnh giảm tương xứng với giá trị mang lại trong các quý trước.

Giao dịch đất nền đấu giá khu dân cư có giá trị khoảng 1 - 2 tỷ đồng/nền, ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, thấp hơn 30 - 40% so với giai đoạn trước, thanh khoản khá tốt.

Tại khu vực Tây Nguyên, tiêu biểu là Lâm Đồng, dữ liệu của VARS cho biết, lượng giao dịch bất động sản tại địa phương này trong quý III/2023 đã quay trở lại nhưng vẫn giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là giao dịch cắt lỗ, khoảng 30% so với đỉnh sốt. Cụ thể, tỉnh ghi nhận hơn 2.500 giao dịch đất nền trong quý III.

Trong đó, đất nông nghiệp, đất vườn được rao bán rầm rộ với mức giá giảm 20 - 50% tùy loại hình và vị trí nhưng vẫn khó bán.

Tại Khánh Hòa, đơn vị này cho biết, khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, đất nền các khu đô thị ghi nhận giao dịch mua bán ở các lô đất giá trị dưới 2,5 tỷ đồng/lô, giảm 20 - 30% so với đỉnh sốt bởi nhà đầu tư cắt lỗ do gặp áp lực tài chính. Đất nông nghiệp ở các khu vực ven thành phố Nha Trang cũng ghi nhận giao dịch kém, mức giá giảm khoảng 20% so với đỉnh.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thời gian qua, tình trạng chờ đợi trầm lắng vẫn tồn tại. Theo đó, giá bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền ở những khu vực từng xảy ra sốt đất tiếp tục được điều chỉnh về giá trị phù hợp, tương xứng với giá trị đầu tư vào nội tại sản phẩm và hạ tầng khu vực.

“Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, đặc biệt có sử dụng chương trình ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc giai đoạn 2018 - 2022 của các chủ đầu tư buộc phải cắt lỗ 10 - 30%, thậm chí lên đến 30 - 50% giá trị đầu tư”, ông Đính nói.