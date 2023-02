Những lý do khiến bạn sẽ phải cân nhắc mua Samsung Galaxy S23 Plus

Có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus mới ra mắt ngay lúc này? Nếu bạn còn đang phân vân thì hãy khám phá chi tiết về sản phẩm qua bài viết dưới đây nhé!



Thiết kế Samsung S23 Plus đơn giản, sang trọng

Thiết kế chính là yếu tố đầu tiên mà người dùng quyết định có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus hay không ? Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bản Samsung S23 Plus đã "hớp hồn" người xem với vẻ ngoài được thiết kế hoàn toàn mới lạ.

Thiết bị vẫn sở hữu vẻ ngoài quen thuộc với màn hình đục lỗ bắt mắt ngay phía trước. Trong khi đó tại mặt lưng, phần module camera đã được loại bỏ hoàn toàn mang đến sự đồng điệu đến bất ngờ.

Ngoài ra, khung viền S23+ còn được làm từ kim loại cao cấp và trang bị thêm lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 giúp bảo vệ máy tốt hơn. Kèm theo đó là các gam màu vô cùng đặc sắc: Đen Phantom, Xanh Botanic, Kem Cotton, Tím Lilac, Xanh Lime và Xám Graphite.

Màn hình sắc nét, sống động

Bên cạnh thiết kế cao cấp, Samsung S23 Plus còn sở hữu màn hình kích thước 6.6 inch với độ phân giải FHD+ mang đến trải nghiệm vô cùng mãn nhãn. Đồng thời, với tấm nền Dynamic AMOLED 2X giúp máy có khả năng hiển thị màu sắc chân thực và sắc nét ngay cả khi đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, với tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác chuyển động trên màn hình đều diễn ra trơn tru, mượt mà. Vậy nên, chắc chắn đây sẽ là điện thoại lý tưởng dành cho những người đang phân vân có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus hay không.

Camera chuyên nghiệp, ấn tượng

Năm nay, camera selfie đã được nâng cấp lên 12MP, cao hơn một chút so với bản tiền nhiệm là 10MP. Không chỉ vậy, trên đây còn trang bị một số tính năng làm đẹp, bộ lọc màu,… giúp bạn ghi lại ngay mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Còn ở mặt sau, Galaxy S23+ được trang bị bộ ba camera hiện đại giúp người dùng thoải mái sáng tạo. Với cảm biến chính là 50MP kèm camera góc siêu rộng 12MP và ống kính tele 10MP có khả năng zoom 3x. Từ đây, chúng đảm bảo mọi chi tiết trên hình ảnh chụp ra được thể hiện sắc nét và rõ ràng.

Đặc biệt, máy còn được cải thiện và hỗ trợ thêm các tính năng chụp ảnh hiện đại, cao cấp. Từ đây, người dùng dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc sống động ngay trong đêm bất chấp mọi điều kiện ánh sáng. Bên cạnh đó, chúng còn cung cấp khả năng quay video chất lượng 8K với 24 khung hình vô cùng ấn tượng. Với các điểm mạnh như thế, chắc hẳn là bạn sẽ không cần phải suy nghĩ có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus không nữa.

Hiệu năng mạnh mẽ với chipset nổi tiếng

Có thể nói hiệu năng mạnh mẽ của thiết bị chính là đáp án cho câu hỏi có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus hay không của người dùng. Năm nay, thương hiệu Samsung đã trang bị cho con cưng S23 Plus của mình con chip Snapdragon 8 Gen 2 mới được sản xuất trên tiến trình 4nm của nhà Qualcomm.

Đây là con chip mang đến hiệu năng xử lý vô cùng mạnh mẽ, xuất sắc ở mọi tác vụ. Đồng thời cho phép người dùng "chiến" mọi tựa game đang hot trên thị trường hạng nặng hiện tại.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị dung lượng RAM 8GB cùng hai tuỳ chọn bộ nhớ trong 256GB và 512GB. Như vậy, không những người dùng có thể thực hiện đa tác vụ trong cùng một lúc mà còn thoải mái lưu trữ hình ảnh, video trong không gian rộng rãi này. Điểm nâng cấp này là yếu tố rất quan trọng để bạn quyết định có nên mua Samsung Galaxy S23 Plus không.

Dung lượng pin được cải thiện

Hiện tại, Samsung S23 Plus đang được trang bị dung lượng pin 4.700mAh, cao hơn một chút so với Galaxy S22 Plus là 4.500mAh. Cùng với đó là hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W giúp người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian và mang tới trải nghiệm dùng lâu dài.

Địa chỉ mua Samsung Galaxy S23 Plus chất lượng, uy tín

Như vậy, chúng ta đã cùng điểm qua những ưu điểm tuyệt vời xuất hiện trên Samsung Galaxy S23 Plus. Bên cạnh đó thì địa chỉ mua sản phẩm uy tín, chính hãng và chất lượng ở đâu cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt tự hào là đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam. Đến đây, khách hàng sẽ được được vô vàn những ưu đãi nổi bật sau: Siêu phẩm Samsung Galaxy S23 Plus chính hãng 100%; Được trải nghiệm thoải mái Samsung Galaxy S23 Plus đang hot hiện nay; Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và giải đáp mọi thắc mắc của mọi khách hàng; Cực nhiều chương trình khuyến mãi cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn; Có hỗ trợ chính sách trade in – thu cũ đổi mới (tuỳ sản phẩm); Hỗ trợ thanh toán trả góp thủ tục vô cùng đơn giản và nhanh chóng; Giao hàng đến tận nơi nhanh trong 1 giờ (tuỳ khu vực).

Hoặc các bạn có thể liên hệ số Hotline miễn phí sau: 1800.6018 hay truy cập vào Website, Zalo, Youtube, Instagram,… của Di Động Việt để được giải đáp tất tần tật mọi thắc mắc của mình nhé!