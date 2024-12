Những lý do sẽ khiến bạn lạc quan vào tương lai năm 2025

Xung đột địa chính trị và bất ổn toàn cầu, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng, thông tin sai lệch, chia rẽ xã hội ngày càng tăng và mất an ninh mạng đã trở thành một số xu hướng chủ đạo của năm 2024.

Vào tháng 1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp hạng thông tin sai lệch là những yếu tố rủi ro ngắn hạn nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt, trong khi thời tiết khắc nghiệt và phân cực xã hội lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

Theo cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu thị trường IPSOS, trên toàn cầu, 65% người dân đồng ý rằng năm 2024 là một năm tồi tệ đối với đất nước họ.

Bất chấp những xu hướng đáng lo ngại này, các nhà nghiên cứu cho biết có một số xu hướng tích cực có khả năng sẽ tiếp tục đến năm 2025 và sau đó.

Nhà nghiên cứu xã hội và chuyên gia tương lai học Mark McCrindle nói với SBS News rằng mọi người có rất nhiều điều không chắc chắn về tương lai và cũng đang trải qua "sự mệt mỏi vì thay đổi" sau khi trải qua rất nhiều thay đổi lớn trên toàn cầu gần đây, bao gồm đại dịch COVID-19, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, McCrindle cho biết mọi người vẫn có thể thích nghi và tăng sự tự tin vào những năm sắp tới.

McCrindle cho biết: "Vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước, nhưng chúng ta có thể chủ động ứng phó và đối mặt với tương lai với một mức độ đổi mới nhất định".

Sự xuất hiện của AI đang chuyển đổi công việc và mức độ hạnh phúc

McCrindle cho biết trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đang ở mức cao nhất mọi thời đại, nhiều người đang đánh giá lại vai trò của công việc trong cuộc sống của họ và ngày càng tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo Cục Thống kê Úc (ABS), vào tháng 7 năm nay, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt mức cao kỷ lục là 67,1%.

"Mọi người đã cảm thấy hơi căng thẳng, họ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chứ không phải là làm việc nhiều hơn. Họ muốn quản lý sức khỏe của mình, chứ không chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn ở nơi làm việc", McCrindle cho biết sự xuất hiện của nhiều công nghệ AI hơn có thể bắt đầu hỗ trợ cho mục tiêu này.

Những người lao động trẻ tuổi đang kết hợp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống làm việc của họ. Nguồn: Getty

Nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ 4 người lao động ở độ tuổi 20 thì có một người sử dụng AI để hỗ trợ công việc của mình ít nhất là hàng ngày.

Chuyên gia cho biết: "Chỉ trong vòng hai năm, điều này đã trở nên phổ biến đối với những người lao động đặc biệt là những người lao động trẻ, những người làm việc trong nền kinh tế tri thức và là một ví dụ về việc nó có thể hỗ trợ năng suất như thế nào".

Các ứng dụng công nghệ khác, chẳng hạn như đặt hàng trực tuyến, lập trình sẵn các thiết bị gia dụng hoặc sử dụng ứng dụng để sắp xếp lịch trình, đều giúp mọi người có thêm thời gian trong ngày.

McCrindle nhận định: "Có một nghịch lý về năng suất là chúng ta cần năng suất cao hơn, nhưng chúng ta lại không muốn làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn; chúng ta muốn cố gắng cân bằng cuộc sống của mình. Có một giải pháp mà chúng ta đã thấy thông qua công nghệ và đổi mới".

Ông cho biết công nghệ và đại dịch đã thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu nơi làm việc để mang lại lợi ích cho người lao động trong những năm gần đây, chẳng hạn như tăng tính linh hoạt và chế độ làm việc tại nhà: "Chúng tôi có nhiều tự do hơn trong tuần để làm việc tại nhà hoặc bất cứ nơi nào, và điều đó không chỉ thay đổi nơi chúng tôi làm việc mà còn thay đổi thời gian làm việc. Giờ làm việc đã trở nên linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu và trách nhiệm của từng gia đình hoặc cá nhân."

Sự đồng thuận toàn cầu ngày càng tăng về nhu cầu hành động vì khí hậu

Cuộc thăm dò toàn cầu của IPSOS công bố vào tháng 9 cho thấy sự đồng thuận rộng rãi rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, với 80% đồng ý rằng thế giới đang hướng tới thảm họa môi trường nếu không có hành động nhanh chóng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Úc, 77% người dân đồng ý rằng thế giới đang hướng tới thảm họa môi trường nếu không có hành động nhanh chóng để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi báo cáo nhận thấy mối quan ngại về bất bình đẳng về sức khỏe và của cải có xu hướng được ưu tiên, báo cáo cũng nhận thấy đầu tư trên toàn thế giới vào khả năng phục hồi và giảm thiểu biến đổi khí hậu đang tăng lên khi tác động của nó ngày càng rõ ràng hơn.

IPSOS cho biết thái độ đối với khí hậu và môi trường là một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất được ghi nhận trong báo cáo kéo dài một thập kỷ về xu hướng toàn cầu của tổ chức này: "Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2024, thế giới đã chuyển từ việc đặt câu hỏi liệu biến đổi khí hậu có thực sự xảy ra hay không sang tranh luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu ràng buộc toàn cầu về phát thải carbon."

Mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi khí hậu là một trong những thay đổi lớn nhất về thái độ được công ty nghiên cứu thị trường IPSOS quan sát thấy. Nguồn: Getty

Đức, Anh và Hoa Kỳ đều đã có sự thay đổi đáng kể kể từ năm 2023 theo hướng nhất trí rằng thế giới đang hướng tới thảm họa môi trường trừ khi chúng ta nhanh chóng thay đổi thói quen.

Brad Hyde, giám đốc IPSOS, nói với SBS News rằng "không chỉ các nước Bắc Âu" mới bày tỏ sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

"Nó diễn ra trên khắp thế giới" , Hyde nói. "Câu hỏi thực sự là chúng ta có thể thay đổi cuộc sống hàng ngày và thói quen hàng ngày của mình nhanh đến mức nào và liệu chúng ta có mong đợi các doanh nghiệp và tổ chức cũng làm như vậy nếu biến đổi khí hậu là một vấn đề không?".

Sự hoài nghi ngày càng tăng đối với phương tiện truyền thông xã hội

McCrindle cho biết các cuộc khảo sát gần đây của ông đã chỉ ra những thay đổi đáng kể trong việc sử dụng mạng xã hội và một xu hướng tích cực khác là sự hoài nghi ngày càng tăng đối với mạng xã hội và thời gian dành cho các ứng dụng này.

Theo báo cáo xu hướng năm 2025 của McCrindle Research, 57% thế hệ Z mong muốn mạng xã hội chưa bao giờ xuất hiện và 86% đã thực hiện các bước để cố gắng giảm việc sử dụng mạng xã hội.

Ông cho biết ngày càng có nhiều nhận thức rằng mạng xã hội không hẳn đã như những gì đã hứa hẹn và mọi người ngày càng đặt ra nhiều ranh giới trong cuộc sống để tránh dành quá nhiều thời gian vào đó.

Vào cuối tháng 11, chính phủ Úc đã thông qua một bước ngoặt: luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội.

Chính phủ Úc đã thông qua luật mang tính bước ngoặt cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội. Nguồn: Getty

Luật này là một phần trong loạt các dự luật và thay đổi được đề xuất nhằm giải quyết những thách thức do công nghệ lớn gây ra, chẳng hạn như thông tin sai lệch, AI và hành vi chống cạnh tranh.

McCrindle cho biết nghiên cứu về thái độ và hành vi trên mạng xã hội của giới trẻ cho thấy sự thay đổi trong dư luận: "Bây giờ chúng ta nói về công nghệ lớn theo cách mà mọi người đã nói về các công ty thuốc lá lớn trong quá khứ: rằng chúng là những kẻ săn mồi, chúng phát tán thông tin sai lệch, rằng chúng độc hại, rằng chúng gây nghiện vì chúng được cấu trúc và gây hại cho xã hội. Chúng ta thực sự lạc quan rằng mình đang lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống, đó là điều tích cực".

Tăng tỷ lệ giáo dục đại học

Tỷ lệ giáo dục đang tăng lên qua các thế hệ, trong đó giáo dục chính quy và sau phổ thông ngày càng trở nên phổ biến đối với những người mới tốt nghiệp phổ thông.

Theo dữ liệu của ABS năm 2021, tỷ lệ thế hệ Millennials lấy bằng sau đại học cao hơn so với thế hệ X (11% so với 8%) và số lượng thế hệ Millennials có bằng cử nhân nhiều gấp đôi so với thế hệ Baby Boomer (27% so với 13%).

Tỷ lệ học đại học ngày càng tăng.

McCrindle cho biết những xu hướng giáo dục này có khả năng sẽ tiếp tục phát triển đối với thế hệ Z và thế hệ Alpha (những người sinh sau năm 2010).

"Chúng tôi biết rằng giáo dục có thể dẫn đến sự trao quyền, việc làm và kết quả sức khỏe tốt hơn, và đó là thế hệ này - và điều đó đúng trên toàn cầu. Có sự gia tăng về tỷ lệ giáo dục và giữ chân học sinh trên toàn thế giới" , ông nói.

"Chúng ta có một thế hệ có tầm vóc, trình độ học vấn, công nghệ và kết nối toàn cầu, thậm chí còn có tuổi thọ cao hơn, điều đó có nghĩa là họ có thể tận dụng những cơ hội tuyệt vời đó để đưa ra giải pháp và thay đổi mọi thứ trên thế giới này."

Sức khỏe tinh thần ngày càng được coi trọng

Cuộc thăm dò của IPSOS cho thấy ngày càng có nhiều người nhận thức được các quyết định về sức khỏe và muốn có nhiều quyền hơn đối với các lựa chọn về sức khỏe của mình.

Ngày càng có nhiều người coi trọng sức khỏe tinh thần hơn.

Hyde cho biết những người trong độ tuổi từ 16 đến 44 đặc biệt bày tỏ mong muốn cải thiện sức khỏe tinh thần của mình.

Theo IPSOS, 75% người Úc cảm thấy họ cần phải làm nhiều hơn nữa để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, trong đó 72% nam giới và 77% phụ nữ đồng ý.

Ngoài ra, 69% người Úc tin rằng sức khỏe tinh thần của họ sẽ tốt hơn vào năm 2025 so với năm 2024.

Hyde cho biết: "Lần đầu tiên trên toàn cầu, chúng ta thấy tầm quan trọng mà mọi người dành cho sức khỏe tinh thần đã tăng lên ngang bằng với tầm quan trọng mà mọi người dành cho sức khỏe thể chất. Phần lớn chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa cho sức khỏe tinh thần của chính mình."

