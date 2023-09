Những mẫu xe "quốc dân mới" của người Việt sắp lộ diện: Có còn gọi tên Vios, Accent?

NHỮNG MẪU XE "QUỐC DÂN CŨ"

Trong suốt nhiều năm về trước, Toyota Vios đã luôn chiếm giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng doanh số ô tô Việt Nam. Cái tên Vios phổ biến tới nỗi nhiều người gọi mẫu sedan này là một "chiếc xe quốc dân" - xe của mọi nhà.

Toyota Vios đã nhiều lần chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh số tại Việt Nam.

Trong 5 năm trở lại đây, từ năm 2018 đến năm 2022, ngoài Toyota Vios, thì VinFast Fadil cũng nhiều lần thường xuyên được xướng lên tại các bảng xếp hạng doanh số, có thể nói là một mẫu xe "quốc dân" khác ra đời, song song tồn tại với "quốc dân" Toyota Vios. Cụ thể, Toyota Vios đã có 3 năm liên tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam, tuột danh hiệu trong năm 2021 cho VinFast Fadil, rồi lại tiếp tục có được ngôi quán quân trong năm 2022.

Khác với Vios hay Fadil, Hyundai Accent trong 3 năm gần đây lại có phong độ ổn định, thường xuyên giữ vị trí thứ 2, và đã đứng đầu trong vài tháng đầu năm nay

Vậy nhưng, bảng doanh số các tháng của năm nay lại cho thấy một điều thú vị: Ta khó có thể luận ra logic nào để dự đoán mẫu xe đứng đầu doanh số. Trong bảng xếp hạng doanh số của 8 tháng năm nay, Sedan hạng B đứng đầu 3 lần, MPV xuất hiện 2 lần, SUV/Crossover hạng C lên ngôi 2 lần, SUV/Crossover hạng D đứng đầu 1 lần.

Nếu loại bỏ VinFast ra khỏi bảng xếp hạng trong tháng 4 và 5 khi đơn vị mua chủ yếu là Xanh SM thì bảng xếp hạng xe hàng tháng còn thú vị hơn nữa: Xe bán tải cũng lên ngôi!

Mitsubishi Xpander từng là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7/2023.

Nhìn vào những biến động thú vị đó, nhiều người phỏng đoán rằng dường như không còn một cái tên cụ thể nào được gọi là "quốc dân" theo nghĩa cũ: doanh số bán được nhiều vượt trội so với phần còn lại, được con là "hoàn hảo" hơn cả, "tốt nhất" thị trường; thay vào đó, doanh số sẽ phân bổ rõ rệt hơn theo hướng tỏa đều theo các loại xe thuộc các dòng khác nhau, phù hợp hơn và phản ánh những nhu cầu khác biệt của người tiêu dùng.

Thực tế hiện nay, việc tạo ra một mẫu xe "hoàn hảo" hay "tốt nhất" (toàn thị trường) cũng không phải là một phương án tối ưu, bởi các yếu tố đó tác động nhiều đến giá thành của một chiếc xe, trong khi đó thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế giống nhau.

Do vậy, đi tìm những mẫu xe phù hợp với nhiều nhóm nhu cầu mới là điều được người tiêu dùng lựa chọn hiện nay.

BETTER CHOICE AWARDS - NHỮNG LỰA CHỌN MỚI

Đối với những khách hàng chỉ cần một phương tiện để di chuyển cho gia đình, có thể lấy ra để sử dụng mỗi khi cần thì yếu tố bền bỉ hay đáng tin cậy có lẽ luôn được đặt lên hàng đầu, và khi đó, có thể nhiều người vẫn nghĩ đến Toyota Vios.

Nhưng cùng tầm giá đó, nhiều khi Honda City mới là lựa chọn thích hợp cho những người mong muốn trải nghiệm cảm giác lái thú vị, hay Hyundai Accent lại tương đồng với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe có phong cách trẻ trung, hiện đại.

Sự đa dạng của sản phẩm và thị trường phản ánh nhu cầu khác nhau của các nhóm khách hàng; sẽ thật khó để có thể nói một sản phẩm nào là tốt nhất, hoàn hảo hơn tất cả phần còn lại. Nói cách khác, sẽ không chỉ có một, hai mẫu xe được gọi là "quốc dân", mà sẽ có nhiều mẫu xe được coi là "quốc dân" của nhiều tập khách hàng khác nhau.

Trên tinh thần đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (National Innovation Center - NIC) đã tổ chức Giải thưởng cấp Quốc gia hướng về người tiêu dùng (còn gọi là Better Choice Awards - BCA).

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (đơn vị tổ chức Better Choice Awards) phát biểu tại lễ ra mắt chương trình ngày 18/9/2023.

Trên thực tế, đi tìm và vinh danh các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng chính là mục tiêu to lớn nhất của Better Choice Awards. Hệ thống giải thưởng của Better Choice Awards sẽ hướng sự chú ý của người tiêu dùng tới 2 vấn đề có tốc độ phát triển nhanh là công nghệ tiêu dùng (Smart Choice Awards) và ô tô (Car Choice Awards). Bên cạnh đó, giải thưởng cũng mở ra cơ hội để nhìn nhận về sáng tạo trong các ngành hàng tiêu dùng (Innovative Choice Awards).

Tại buổi ra mắt Better Choice Awards 2023, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia - cho biết thêm: "Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng thông thường mà còn là một nền tảng tôn vinh những sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo, những sản phẩm được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng một cách tối ưu".

Giải thưởng về ô tô (Car Choice Awards) là một trong ba hạng mục tại Better Choice Awards. Ảnh: Car Choice Awards 2022

Tại Better Choice Awards, một hội đồng với hơn 60 người, đều là những chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực công nghệ, ô tô, và những người có tiếng nói trong cộng đồng, sẽ được thành lập để đại diện cho người tiêu dùng đề cử các sản phẩm xứng đáng. Sau đó, người tiêu dùng sẽ được trực tiếp bình chọn các sản phẩm phù hợp với bản thân.

Tới vòng chung khảo, các sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn sẽ tiếp tục trải qua một phần đánh giá do các nhà chuyên môn, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tương ứng, theo 6 tiêu chí cốt lõi của giải thưởng.

Đêm trao giải Better Choice Awards dự kiến tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023.