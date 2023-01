Những 'mẹ mèo' xuất sắc trên thế giới: Trọn gánh 2 vai, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà

Dù là chính trị gia, ngôi sao giải trí hay vận động viên, những “mẹ mèo” sinh năm 1963, 1975 và 1987 dưới đây đều là những người phụ nữ vô cùng thành công cả về “việc nước” lẫn việc nhà.

May-Britt Moser - nhà khoa học nhận giải Nobel 2014

May-Britt Moser (sinh ngày 4 tháng 1 năm 1963, Fosnavåg, Na Uy) là nhà thần kinh học người Na Uy, đã góp phần khám phá ra các tế bào lưới trong não và làm sáng tỏ vai trò của chúng trong việc tạo ra một mạng lưới trí não, mà nhờ đó động vật có thể điều hướng môi trường của chúng.

Công trình của Moser cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các quá trình nhận thức (chẳng hạn như trí nhớ) và sự thiếu hụt liên quan đến các tình trạng thần kinh của con người như bệnh Alzheimer.

Nhờ những khám phá liên quan đến các hệ thống thần kinh làm nền tảng cho năng lực không gian trong não động vật có vú, bà đã được trao giải Nobel Y sinh năm 2014, giải thưởng mà bà cùng chia sẻ với chồng mình, nhà thần kinh học người Na Uy - Edvard và với nhà thần kinh học người Mỹ gốc Anh John O. 'Keefe.

Mosers là cặp vợ chồng thứ năm đồng nhận giải thưởng Nobel.

Moser lớn lên trong một trang trại ở vùng phía Tây xa xôi của Na Uy. Vào đầu những năm 1980, bà theo học tại Đại học Oslo. Bà kết hôn với Edvard vào năm 1985, và họ cùng nhau quyết định theo đuổi nghiên cứu về mối quan hệ giữa não bộ và hành vi.

Nhờ các cống hiến lớn trong y-sinh học, bà đã nhận được nhiều giải thưởng, đáng chú ý là Giải thưởng Louisa Gross Horwitz về Sinh học hoặc Hóa sinh (đồng nhận với Edvard và O'Keefe), bên cạnh giải thưởng Nobel.

Ngoài ra, bà cũng là người mẹ đầy tự hào của 2 con.

Chia sẻ trên trang web của giải Nobel, Moser nói: “Nhiều người hỏi tôi làm cách nào mà tôi có thể làm được tất cả những công việc này với hai con nhỏ – Isabel sinh vào tháng 6 năm 1991, ngay sau khi chúng tôi (2 vợ chồng) bắt đầu học tiến sĩ, và Ailin sinh năm 1995, ngay trước khi chúng tôi hoàn thành bằng tiến sĩ.

Câu trả lời là chúng tôi đã khao khát hiểu được bộ não đến mức chúng tôi chỉ đơn giản cố gắng làm mọi thứ thành công, chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ vấn đề nào - không gì có thể ngăn cản chúng tôi.

Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã đưa các bé đến phòng thí nghiệm – cả hai đều là những đứa trẻ rất ngoan, cư xử rất tốt. Hoặc nếu tôi không thể mang chúng theo, Edvard có thể thay phiên trông chừng chúng. Tất nhiên chúng tôi có bảo mẫu và chỗ học mẫu giáo cho bọn trẻ – cả hai đều học mẫu giáo ở Edinburgh, nhưng vào buổi chiều và cuối tuần, chúng thường chơi trong văn phòng”.

Là một nhà khoa học bận rịu, gắn bó với trường học và phòng nghiên cứu suốt thời thơ ấu của các con, nhưng Moser cho rằng đó là niềm tự hào lớn lao của bà. Do thiếu thời gian, bà tiếp tục cho các con đến các cuộc họp khoa học và cho bú ở nơi công cộng, hoặc đưa họ đến phòng thí nghiệm.

Bà thừa nhận mình có sự tự tin lớn lao là mình có thể làm mọi thứ, không nhìn thấy những rào cản mà nhiều người khác nhìn thấy, và bằng sự ngây thơ trong việc nuôi con và làm khoa học, bà đã là một người mẹ thành công.

Vanessa Williams - chủ nhân một ngôi sao trên Đại lộ Danh Vọng

Vanessa Lynne Williams sinh ngày 18 tháng 3 năm 1963 tại Tarrytown, Greenburgh, New York và lớn lên ở Millwood, New Castle, New York

Sau khi giành được học bổng biểu diễn tại Đại học Syracuse, bà rời trường và cố gắng tham gia showbiz ở New York. Bà bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp vào năm 1984, cuối cùng giành được Hoa hậu New York và trở thành Hoa hậu Mỹ gốc Phi đầu tiên, dù sau đó đã phải trả lại vương miện vì scandal.

Vanessa Williams là Hoa hậu Mỹ gốc Phi đầu tiên.





Sau khi giành được danh hiệu Hoa hậu Mỹ, bà dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc, tiếp tục ký hợp đồng thu âm và phát hành một số album, bao gồm "The Comfort Zone" và "The Sweetest Days".

Vanessa cũng thành công trong sự nghiệp diễn xuất, từng đóng cặp với Arnold Schwarzenegger trong Eraser (1996), vai chính trong Dance with Me (1998), Light It Up (1999), Thám Tử Shaft (2000)...

Trên truyền hình, Vanessa đóng vai chính trong các bộ phim và sê-ri nhỏ như Stompin' at the Savoy (1992), The Kid Who Loved Christmas (1990)...

Một vài album nhạc của bà đã giành được nhiều đề cử giải Grammy và mang về đĩa đơn đoạt giải Oscar "Colors of the Wind", từ bộ phim Pocahontas: The Musical Tradition Continues (1995) của Disney.

Bà đóng vai chính trong loạt phim ăn khách được giới phê bình đánh giá cao của ABC, Betty Xấu Xí (2006), bộ phim giúp bà giành được hoặc được đề cử cho nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể, bao gồm Giải Emmy, Giải SAG, Giải Quả cầu vàng và Giải NAACP Image.

Vanessa đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vì những thành tích của bà với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Những nỗ lực từ thiện của bà rất nhiều và đa dạng, bao gồm và hỗ trợ các tổ chức như Special Olympics cho người thiểu năng trí tuệ và nhiều tổ chức khác.

Vanessa có 4 người con xinh đẹp, thành công trong ngành giải trí và có mối quan hệ rất gần gũi. Kể từ khi chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi 24, con cái và sự nghiệp của Vanessa Williams luôn song hành cùng nhau và có thể nói bà là một người mẹ rất thành công dù vẫn có những nỗi niềm riêng.

“Chỉ 8 tuần sau khi tôi sinh đứa con thứ hai, tôi phải sang Anh để quảng bá cho album của mình trong 10 ngày.

Vì vậy, tôi đã lê chiếc máy hút sữa của mình qua cổng an ninh sân bay. Tôi đã khóc rất nhiều khi phải rời xa đứa con mới sinh của mình”, bà từng kể trong một cuộc phỏng vấn hồi 2010.

Và trong khi bà luôn cố gắng hiện diện nhiều nhất trong cuộc sống của Melanie, Jillian, Devin, và Sasha Gabriella. Williams thừa nhận khi nhìn lại rằng bà sẽ nuôi con khác một chút nếu có cơ hội thứ hai.

“Có lẽ nếu là 10 năm sau đó, tôi đã nói không với chuyến đi. Khi bạn già đi, bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, đồng thời quen với việc nói không và biết rõ ranh giới của mình. Mọi thứ thay đổi khi bạn trưởng thành”.

Phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ của mình - cũng như một người bạn thời trung học làm bảo mẫu cho con mình suốt hàng chục năm, Vanessa chỉ ra rằng “thực sự cần một ngôi làng” để nuôi dạy một gia đình.

Vanessa vừa chia sẻ vừa gửi gắm những bậc cha mẹ: “Mình nên cố gắng làm mọi thứ có thể để ở bên con mình. Tôi nhớ mình đã bay từ Tokyo đến New York để dự tiệc theo đạo cho con gái mình, sau đó quay lại Tokyo để biểu diễn. Nhưng cũng có giới hạn, và bạn phải tha thứ cho chính mình (nếu có những điều làm chưa tốt)".

Angelina Jolie - người mẹ 6 con

Angelina Jolie (sinh ngày 4 tháng 6 năm 1975) là một nữ diễn viên, đạo diễn phim, nhà hoạt động nhân đạo và nhân vật nổi tiếng toàn cầu từng đoạt giải Oscar. Cô nổi tiếng nhờ vai chính trong phim “Lara Croft”.

Những năm gần đây, Jolie chuyển sang lĩnh vực sản xuất phim, giữ vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Cô có sáu người con, ba trong số đó là con nuôi. Cô đang làm việc với tư cách là Đại sứ thiện chí cho UNHCR.

Năm 1997, cô nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên cho vai diễn trong ‘George Wallace’ (1997). Cô đóng vai người vợ thứ hai của thống đốc theo chủ nghĩa tách biệt Alabama - George Wallace.

Năm 2000, cô được chọn đóng vai chính trong ‘Lara Croft: Tomb Raider’. Đây là bộ phim thành công nhất của cô về mặt thương mại, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm.

Quay phim ‘Lara Croft’ ở Campuchia khiến Angelina quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động nhân đạo. Cô đã trở thành một người tích cực tham gia với vai trò là Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Angelina có mặt tại nhiều nơi như Darfur, Sierra Leone và Afghanistan. Năm 2012, cô được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Cao ủy Antonia Guterres.

Angelina cho biết cô dành 1/3 thu nhập của mình để tiết kiệm, 1/3 cho chi phí sinh hoạt và 1/3 cuối cùng làm từ thiện

Cô vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất.

Angelina ghi công con gái nuôi đầu tiên của mình vì đã giúp cô thoát khỏi trầm cảm và xu hướng tự làm hại bản thân. Angelina kể lại khi nhìn thấy con gái nuôi, cô biết mình sẽ phải sống có trách nhiệm hơn vì lợi ích của con. Là một nhà từ thiện tích cực về trẻ em và các nhóm yếu thế, Angelina đã nhận nuôi 3 người con là Maddox, Pax Thiên và Zahara.

Dù vậy, cô thừa nhận mình không phải một phụ huynh hoàn hảo và luôn có ý thức về những gì mình làm chưa đúng. Angelina cho biết cô có thể khá nghiêm khắc và đôi khi cũng tự chất vấn những hành động của mình trong quá trình nuôi con.

Nữ diễn viên giải thích, một trong những phần thiết yếu trong phương pháp nuôi dạy con cái của cô là xem các con của mình như "sáu con người rất riêng biệt". Quan trọng, cô coi mình là một thành viên gia đình ngang hàng chứ không ở trên các con.

Hơn nữa, sự trung thực với các con là chìa khóa. "Chúng ta phải giúp chúng tìm ra chúng là ai. Và mọi người không thể biết chúng là ai nếu chúng ta không nhiệt tình phát triển cùng chúng. Các con tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều điều đáng yêu. Lòng tốt của các con tôi đã chữa lành cho tôi rất nhiều".

Maria Sharapova và "món quà đáng mong nhất"

Maria Sharapova, tên đầy đủ là Maria Yuryevna Sharapova, (sinh ngày 19 tháng 4 năm 1987, Nyagan, Nga), vận động viên quần vợt người Nga, một trong những tài năng xuất sắc nhất của môn thể thao này vào đầu thế kỷ 21, đã giành được 5 danh hiệu Grand Slam.

Sharapova bắt đầu chơi quần vợt khi còn nhỏ, và vào năm 1993, cô đã thu hút sự chú ý của ngôi sao quần vợt người Mỹ gốc Séc, Martina Navratilova.

Theo gợi ý của Navratilova, Sharapova và cha cô chuyển đến Florida (1994), nơi cô nhanh chóng giành được học bổng vào một học viện quần vợt. Năm 2001, ở tuổi 14, cô bước chân vào giải quần vợt chuyên nghiệp. Sự nghiệp của Sharapova chói sáng nhiều năm với vị trí tay vợt xếp hạng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA tổng cộng 21 tuần.

Sharapova là một trong 10 nữ vận động viên điền kinh và là người Nga duy nhất hoàn thành trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam. Cô còn giành được huy chương bạc cho Đoàn Thể thao Nga tại Thế vận hội Mùa hè 2012 tại London.

Năm 2020, cô tuyên bố giải nghệ. Cuốn hồi ký của cô, Unstoppable: My Life So Far (viết với Rich Cohen), được xuất bản vào năm 2017.

Tháng 7 năm ngoái, Sharapova đã đón con trai đầu lòng - Theodore. Trong bức ảnh đăng lên mạng xã hội cùng hôn phu Alexander Gilkes, cô viết sự có mặt của con là “Món quà đẹp nhất, đầy thử thách và đáng mong nhất mà gia đình nhỏ của chúng tôi có thể đòi hỏi”.