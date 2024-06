Những món cà phê quái dị từng gây sốt dù nghe tên đã thấy sợ

Dưới đây là những loại cà phê có công thức độc đáo đến mức quái dị, vượt qua sự tưởng tượng của phần đông mọi người về cách kết hợp các thành phần nguyên liệu, nhưng lại từng gây sốt mạnh mẽ ở Trung Quốc.

Cà phê hành lá

Món cà phê hành lá gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây.

Cà phê sữa đá với hành lá thái nhỏ rắc lên trên là món đồ uống mới nổi tại Trung Quốc. Khi mới xuất hiện tại một số quán ở Thượng Hải, món cà phê quái dị này nhận không ít lời chê cười bởi sự kết hợp kỳ quái. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cà phê hành lá đã tạo thành trend trên TikTok và khiến nhiều người tò mò muốn nếm thử.

Tác giả một số bài báo gọi nó là một trong những sự kết hợp đáng ngạc nhiên nhất từng được thử nghiệm. Không ít thực khách bày tỏ sự lo lắng về việc hơi thở có mùi sau khi thưởng thức loại cà phê có topping độc lạ này.

Cà phê bạch tuộc

Mỗi thực khách thưởng thức cà phê sẽ được tặng thêm một chú mực.

Thoạt nhìn thì món cà phê quái dị này không có gì đặc biệt so với cốc cà phê latte thông thường, cho đến khi bạn phát hiện ra một chú bạch tuộc được thả giữa lớp đá và kem ngọt ngào. Sự kết hợp giữa hải sản với hương vị cà phê khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về mùi vị thực sự của món đồ uống này.

Nhiều thực khách cho biết hương vị cà phê dường như đã lấn át hết vị của bạch tuộc, tuy nhiên họ không khỏi lo lắng về tình trạng bụng dạ của mình sau khi dũng cảm thử uống.

Cà phê cá viên

Trong mỗi cốc cà phê sẽ bao gồm 2 phần cá viên.

Thay vì ăn cá viên với ớt, các bạn trẻ Trung Quốc nghĩ ra cách thưởng thức loại cá viên ngập chìm trong vị cà phê. Món nước uống này có tên gọi là Satay Paste Latte. Người sáng tạo ra nó còn khéo léo rắc thêm chút bột màu đỏ để người uống có thể liên tưởng tới vị ớt bột khi ăn cá viên.

Cà phê dưa muối

Cà phê dưa muối hẳn không dành cho người yếu bụng.

Dưa muối giờ đây không chỉ là món ăn kèm trong các bữa cơm mà còn xuất hiện ở các quán cà phê. Cách thưởng thức nó cũng khá cầu kỳ, thực khách phải nhúng dưa cải muối vào sữa hoặc cà phê để thưởng thức. Sự kết hợp lạ lùng của vị chua, mặn và ngọt của món này đã hấp dẫn không ít bạn trẻ tại Trung Quốc.

Cà phê trứng bắc thảo

Sự kết hợp khá lạ miệng của cà phê và trứng bắc thảo.

Nếu như Việt Nam có cà phê trứng thì Trung Quốc có cà phê trứng bắc thảo, món đồ uống từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trứng bắc thảo sau khi dầm nát, trộn thêm sữa tươi và cà phê sẽ tạo nên hương vị độc đáo thu hút nhiều thực khách.

Cà phê cháo

Cà phê được trình bày như một suất cháo ăn sáng.

Thay vì phải chuẩn bị một phần ăn sáng kèm cà phê, thì giờ đây các bạn trẻ Trung Quốc có thể gọi thức uống 2 trong 1, bao gồm trứng gà sống cùng cà phê đá, kem tươi và một ly latte trứng béo ngậy. Món này được gọi là Coffee Poridge (cà phê cháo).

Cà phê đậu hũ thối

Ít người tưởng tượng được đậu hũ thối được kết hợp với cà phê; món cà phê quái dị này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Không phải ai cũng ăn được đậu hũ thối, vậy mà khi nó được kết hợp cùng cà phê thì cũng khá nhiều người muốn liều lĩnh nếm thử. Tuy nhiên, sản phẩm ẩm thực độc đáo này chỉ được nhắc đến trong thời gian ngắn và nhanh chóng "chìm xuồng", có lẽ vì quá "khó nhằn".

Cà phê quẩy

Những phần quẩy kèm kem và cà phê được rất nhiều thực khách đón nhận.

Đây là loại cà phê có sự kết hợp kỳ lạ nhưng độ quái dị thấp nhất so với những món kể trên. Do đó, cà phê bánh quẩy nhận được nhiều lời khen ngợi. Món này bao gồm kem affogato béo ngậy, rưới cà phê espresso đậm đặc lên trên tạo nên hương vị lạ mà ngon. Phần quẩy được cắm vào ly khá lớn khiến người thưởng thức có cảm giác no bụng mà không cần phải gọi thêm bánh ngọt ăn kèm.