Những ngày cuối tháng 4, thời tiết TP HCM diễn biến ra sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP HCM những ngày cuối tháng 4 chịu tác động từ rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng dịch dần về phía Nam, do tác động bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Từ ngày 25-4 áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ. Rãnh áp thấp xích đạo được thiết lập có trục vắt qua 4-6 độ vĩ Bắc xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc, tác động đến thời tiết của Nam Bộ.

Những ngày cuối tháng 4, thời tiết TP HCM tiếp tục có nắng nóng

Cụ thể, ngày 21 đến 23-4, thời tiết TP HCM từ sáng và trưa trời nắng, trưa chiều nắng nóng ở trung tâm và phía Bắc thành phố, chiều tối có khả năng mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C và thấp nhất từ 26-28 độ C.

Từ ngày 24 đến 26-4, thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, một vài nơi có khả năng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C và thấp nhất từ 25-27 độ C.

Còn từ ngày 27 đến 30-4, sáng và trưa trời nắng, trưa chiều nắng nóng ở trung tâm và phía Bắc thành phố, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C và thấp nhất từ 26-28 độ C.

Trong khi đó, thời tiết biển TP HCM có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió Đông Nam yếu, riêng ngày 24 đến 26-4 gió Tây Nam cấp 3-4.



Thời tiết TP HCM hôm nay, 22-4 Thời tiết TP HCM nhiều mây, ngày nắng đến nắng nóng, hầu như không mưa với nhiệt độ chung thấp nhất từ 27 độ C và nhiệt độ cao nhất 35 độ C, có nơi 36 độ C. Chỉ số UV - tia cực tím hôm nay có khả năng gây hại cho da rất cao, ở mức 8. Theo dự báo, nắng nóng tập trung nhiều nhất từ khoảng 12 - 16 giờ hằng ngày; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%, gây oi bức. Do đó, để bảo vệ sức khoẻ, người dân cần sử dụng các biện pháp chống nắng, chống tia cực tím an toàn.