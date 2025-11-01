Những nghệ sĩ Việt có học vị Tiến sĩ

Showbiz Việt không thiếu những gương mặt tài năng vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa khiến người hâm mộ nể phục bởi thành tích học tập đáng nể. Dù lịch trình dày đặc, nhiều nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi con đường tri thức, thậm chí chinh phục các học vị cao như Tiến sĩ.

NSƯT Tân Nhàn

Nhắc đến Tân Nhàn, người ta nhớ ngay đến giọng hát ngọt ngào, đậm đà chất quê trong dòng nhạc dân ca. Nhưng ít ai biết, nữ ca sĩ sinh năm 1982 này còn là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt mang học vị Tiến sĩ.

NSƯT Tân Nhàn.

Từng gây ấn tượng mạnh từ chương trình Sao Mai 2005, Tân Nhàn nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến trong làng nhạc Việt. Không dừng lại ở đó, cô vẫn tiếp tục miệt mài trên giảng đường. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô lấy bằng Thạc sĩ, rồi đến năm 2019, chính thức bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Giờ đây, Tân Nhàn không chỉ là Nghệ sĩ ưu tú, Tiến sĩ mà còn là Trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSND Thanh Ngoan

Lên sân khấu từ năm 9 tuổi, NSND Thanh Ngoan (sinh năm 1966) được ví như một "thần đồng chèo". Mới 13 tuổi, cô đã được vinh danh là Thanh thiếu niên xuất sắc, và cũng trong năm đó, trúng tuyển Nhà hát Chèo Việt Nam, mở ra hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 4 thập kỷ.

NSND Thanh Ngoan.

Từ vai Đào Huế trong Chu Mãi Thuần đến bà Sùng trong Quan Âm Thị Kính, NSND Thanh Ngoan luôn khiến khán giả say mê bởi diễn xuất vừa tinh tế, vừa đậm hồn dân gian. Năm 2012, cô trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Đến năm 2020, cô lại khiến mọi người nể phục khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

NSND Triệu Trung Kiên

Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên sinh năm 1971, là "con nhà tông" trong một gia đình có truyền thống gắn bó với nghệ thuật cải lương. Cha anh là NSƯT Triệu Quang Vinh, mẹ là nghệ sĩ Lê Mai Phương – hai gương mặt đình đám của Nhà hát Cải lương Trung ương.

NSND Triệu Trung Kiên.

Năm 7 tuổi, Triệu Trung Kiên đã khiến khán giả trầm trồ khi hóa thân thành Trần Quốc Toản trên sân khấu. Sau đó, anh theo học lớp diễn viên cải lương, rồi tốt nghiệp ngành Đạo diễn sân khấu năm 2005. Không dừng lại ở đó, Triệu Trung Kiên tiếp tục bước lên nấc thang tri thức: năm 2021, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu với đề tài "Phong cách Cải lương Bắc".

Không chỉ giỏi nghề, anh còn là một trong số ít người dày công nghiên cứu để gìn giữ và phát triển tinh hoa nghệ thuật cải lương – một niềm tự hào của sân khấu truyền thống Việt Nam.

