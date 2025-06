Những người không có gánh nặng Thứ 2, thất nghiệp trong vui vẻ

Xác định nghỉ việc giai đoạn này là thất nghiệp

Thị trường lao động giờ đây không còn quá dễ dàng như trước. Với hàng loạt yêu cầu kinh nghiệm khắt khe, mức lương chẳng mấy hấp dẫn và cuộc đua CV khốc liệt không chỉ đến từ vị trí con người mà còn cả máy móc, công nghệ khiến nhiều người trẻ cảm thấy kiệt sức.

Mỗi ngày đều gửi cả chục email nhưng chỉ nhận được sự im lặng hay những buổi phỏng vấn căng như dây đàn mà kết quả vẫn là con số 0,... đó là thực tế mà nhiều người trẻ đang đối mặt. Cũng vì vậy mà không ít người đã chọn cách sống khác, họ không chạy theo guồng quay mà biến thời gian thất nghiệp này thành cơ hội để sống chậm, khám phá bản thân và tận hưởng cuộc sống. Thay vì áp lực rằng mãi không tìm được việc, họ lựa chọn thất nghiệp vui vẻ, “enjoy cái moment này”.

Hà Linh (28 tuổi, Hà Nội) từng làm nhân viên ngân hàng 5 năm, ngày nào cũng làm việc với những con số, giấy tờ, giao dịch,... nhưng giờ đây lại đang tận hưởng những ngày tháng thất nghiệp thảnh thơi ở Đà Nẵng.

“Mình vừa có dự định nghỉ ngơi, vừa có mong muốn thay đổi môi trường làm việc. Tuy nhiên, nếu để đợi kiếm được công ty mới rồi mới nghỉ việc thì mình nghĩ là sẽ rất lâu và khó thoát ra khỏi guồng quay công việc nên mình mạnh dạn nghỉ ngơi trước, tìm việc sau. Mình đã mong muốn sống ở Đà Nẵng từ khá lâu rồi nên nhân dịp này, mình chọn vào đây ở 1 tháng, vừa du lịch, vừa thư giãn và tận hưởng”, Hà Linh chia sẻ.

Thất nghiệp là khoảng thời gian để nhiều người có thể thực hiện những dự định ấp ủ từ lâu (Ảnh minh họa)

Cô bạn cho hay khi nộp đơn xin nghỉ việc, đã xác định tâm lý sẽ phải đối mặt với thất nghiệp dài. Chính vì vậy Hà Linh không cảm thấy áp lực, nhìn bạn bè đi làm mà hoang mang, thay vào đó cô vui vẻ làm những gì mình thích, sống cuộc đời tự do.

“Đi làm bận rộn mình ít có những khoảng thời gian cho bản thân. Nên thời gian này mình như được sống đúng với chính mình. Mỗi sáng vẫn dậy sớm nhưng không còn sấp ngửa lo tới công ty trễ, mình ra biển đón bình minh, đi bộ vài vòng tập thể dục. Sau đó lại đi ăn sáng, uống cafe, rảnh rỗi chạy xe khám phá khắp Đà Nẵng hoặc tham gia một buổi workshop dạy cắm hoa, làm gốm,... Nói chung mình đang có những ngày thất nghiệp đẹp như mơ”, Hà Linh nói.

Với Phương Nhi (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng vậy, cô bạn đã không đi làm được 4 tháng. Phương Nhi cho hay thời gian đầu mới nghỉ làm, cô bạn cũng khá stress vì tự tạo ra áp lực phải tìm việc mới ngay tức khắc. Ngày nào Phương Nhi cũng lướt các nhóm tuyển dụng, gửi email, đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng vẫn chưa có được chỗ làm đúng như kỳ vọng.

“Chuỗi ngày đó mình cũng khá buồn vì bạn bè không ai giống mình, thấy mọi người đăng ảnh đi làm cũng có chút áp lực. Nhưng rồi mình nhận ra, buồn cũng không kiếm được việc ngay nên thôi mình chọn thất nghiệp vui vẻ, nghèo chút nhưng có kỉ niệm. Mình đi học làm bánh, học thêm tiếng Hàn,... rồi thỉnh thoảng đi du lịch bụi ở đâu đó. Và khi mình đăng tải cuộc sống thất nghiệp lên MXH, nhiều bạn bè lại nhắn tin ngược lại cho mình và nói rằng ước được thảnh thơi giống vậy”, Phương Nhi bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn học thêm những kỹ năng mới (Ảnh minh họa)

Hay đơn giản chỉ cần tận hưởng một cuộc sống chill chill, không phải đi làm sáng thứ 2 (Ảnh minh họa)

Mặc dù nghỉ ngơi nhưng với những bạn trẻ này, “thất nghiệp vui vẻ” không có nghĩa là lười biếng hay buông xuôi. Họ cho rằng đây là lúc để thử những điều mới mẻ, từ học một kỹ năng mới, đi du lịch, đến đơn giản là ngồi cafe nghe nhạc và ngắm nhìn từng khoảnh khắc trong đời sống. Khi đó họ nhận ra, cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc 9-to-5 hay những deadline ngập đầu.

Những bạn trẻ bây giờ giống như Hà Linh, Phương Nhi, họ có tâm lý ưu tiên sức khỏe tinh thần, đang dần thay đổi cách nhìn về thất nghiệp. Họ không xem đó là thất bại, mà là một khoảng nghỉ để tìm lại chính mình, để chuẩn bị cho một phiên bản “xịn sò” hơn trong tương lai.

Để “thất nghiệp vui vẻ” mà vẫn có dư cần phải làm gì?

Dẫu “thất nghiệp vui vẻ” nghe chill thế nào thì thực tế, chuyện tiền nong vẫn là một bài toán không thể bỏ qua. Không có thu nhập cố định, áp lực tài chính có thể khiến ai cũng khó lòng “vui vẻ” nếu không có kế hoạch.

Hà Linh chia sẻ: “Tất nhiên, để sống ở Đà Nẵng 1 tháng, mình đã phải lên kế hoạch và có dự trù chi phí cho điều này. Từ trước đến nay, mình đã luôn để riêng khoảng 10 - 20% thu nhập và cho vào quỹ thất nghiệp. Tiết kiệm qua nhiều năm, số tiền này cũng được kha khá nên mình khá tự tin, không phải lo nghĩ quá nhiều về tài chính”.

Bên cạnh đó, Hà Linh cũng cho biết mức sống tại Đà Nẵng rẻ hơn so với Hà Nội. Do đó cô không gặp vấn đề trong chuyện tiền nong. Liệt kê chi tiết, Hà Linh cho hay: “Mình nghĩ khoản chi lớn nhất là tiền thuê nhà 5 triệu/tháng. Còn lại các chi phí khác như di chuyển, ăn uống, vui chơi,... ở đây đều rất rẻ. So với thu nhập 1 tháng trước đây của mình thì có thể sống thoải mái, thậm chí vẫn có dư”.

Để "thất nghiệp vui vẻ" cũng cần lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm (Ảnh minh họa)

Ngoài ra cần quản lý chi tiêu thông minh để tránh bị áp lực tài chính (Ảnh minh họa)

Còn với Phương Nhi, dù không có “quỹ thất nghiệp” nhưng cô bạn cũng vẫn luôn giữ thói quen tiết kiệm tiền, quản lý chi tiêu nghiêm ngặt từ trước. Phương Nhi cho hay cô đầu tư tiền vào học làm bánh, học ngôn ngữ mới,... nhưng lại cũng kiếm ra tiền từ chính sở thích này.

“Mình đang bán bánh online, quy mô nhỏ thôi nhưng trộm vía cũng có khá nhiều khách hàng. Ngoài ra thỉnh thoảng, mình cũng nhận thêm một số công việc liên quan đến phiên dịch. Công việc này thì không cố định nhưng cũng giúp mình kiếm thêm thu nhập trong thời gian thất nghiệp. Cộng với khoản tiền đã tiết kiệm hàng tháng, mình thấy cuộc sống cũng không có gì vướng bận về tài chính”, Phương Nhi nói.

Thậm chí, Phương Nhi còn cho hay thất nghiệp đôi khi lại giúp tiết kiệm hơn vì sẽ loại trừ được những khoản như cà phê, trà chiều với đồng nghiệp hay mua sắm quần áo mới mỗi ngày để đi làm.

“Khi mình chậm lại, có nhiều thời gian để tính toán hơn thì việc quản lý chi tiêu cũng từ đó trở nên quy củ hơn. Bản thân mình cũng là người kỹ tính và lo xa nên để ‘thất nghiệp vui vẻ’ có thể kéo dài thì mình luôn đề ra hạn mức chi tiêu từng tuần và bám theo đó để cân đối, không để tình trạng vượt mức xảy ra”, Phương Nhi chia sẻ thêm.

Nhìn chung, mỗi người đều có một cách tận hưởng riêng, cốt lõi là không cần vội vã hay ép bản thân phải kiếm tiền ngay. Phần lớn đều lựa chọn cách cân bằng giữa việc tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

“Thất nghiệp cũng không phải điều gì quá đáng sợ nếu chúng ta biết cân đối, tính toán. Mình nghĩ là cứ thả lỏng, cho phép bản thân chậm lại tận hưởng những khoảnh khắc này và tranh thủ làm mới bản thân, bổ sung thêm kiến thức mới. Để khi trở lại với công việc, chúng ta luôn tự tin mình không hề bị lỗi thời mà còn “xịn” hơn trước”, Phương Nhi chia sẻ.