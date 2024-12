Những người nào nên hạn chế ăn bánh mì?

Lợi ích của bánh mì với sức khoẻ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, nếu bạn chọn đúng loại bánh mì không có các chất béo không lành mạnh và các chất phụ gia nguy hiểm, thì nó lại đem lại những lợi ích tuyệt vời dưới đây.

Bánh mì chứa nhiều vitamin và khoáng chất

Nếu chỉ ăn carbs đã tinh chế mà không bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, cơ thể chúng ta sẽ phải lấy năng lượng từ các kho dự trữ vitamin và khoáng chất. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn.

Trong khi đó, bánh mì nguyên hạt lại cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B, protein, chất béo lành mạnh và chất xơ". Việc không có các hạt như trong bánh mì trắng sẽ khiến khoảng 25% protein bị mất đi, cùng với đó giảm tới 17 loại chất dinh dưỡng quan trọng.

Bánh mì hỗ trợ tiêu hoá

Một số loại ngũ cốc có nguồn Carbs giàu chất xơ, có thể giúp chúng ta no lâu hơn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Các lợi ích của việc ăn chất xơ gồm từ việc đường ruột khỏe mạnh (ngăn ngừa táo bón) đến việc cung cấp hệ vi sinh vật tốt cho đường ruột, dẫn đến hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này tác động đến sức khỏe tiêu hóa, tâm trạng, cân nặng và hệ thống miễn dịch và cả sự hỗ trợ loại bỏ độc tố.

Chính vì những lợi ích của bánh mì nguyên hạt sẽ giúp bạn bổ sung lượng chất xơ đáng kể, từ đó hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và một loạt các lợi ích sức khỏe khác.

Cung cấp nguồn năng lượng dồi dào

Cơ thể chúng ta luôn cần carbohydrate (carbs) bởi nó cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, theo Kate Turner, sáng lập Live Well with Kate (Mỹ): "Cơ thể chúng ta phân hủy các loại carbs đơn giản và phức tạp thành glucose để sử dụng cho các tế bào khắp cơ thể hoặc được lưu trữ trong cơ để sử dụng trong tương lai".

Đặc biệt, nếu muốn có nguồn năng lượng thật dồi dào, hãy chọn bánh mì nguyên hạt. Bánh mì trắng sẽ cung cấp nguồn năng lượng ngay lập tức, nhưng vì nó chỉ có lượng nhỏ chất xơ và thiếu vitamin, khoáng chất so với bánh mì nguyên hạt. Vì vậy, ăn bánh mì trắng bạn sẽ cảm thấy đói nhanh hơn.

Bánh mì tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Những người không nên ăn bánh mì

Bánh mì tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Điện tử VOV dẫn nguồn Health Site cho biết, bánh mì tuy mang lại lợi ích cho sức khoẻ nhưng có một số nhóm người dưới đây được khuyến cáo nên hạn chế ăn bánh mì.

Người bị bệnh thận

Bánh mì chứa lượng muối nhất định, có thể gây hại cho thận, đặc biệt là ở những người bị bệnh thận mãn tính. Người bị bệnh thận nên hạn chế ăn bánh mì và các thực phẩm chứa nhiều muối khác.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, khó tiêu hóa gluten trong bánh mì. Nên cho trẻ ăn dặm bằng các loại thực phẩm dễ tiêu hóa khác trước khi cho trẻ ăn bánh mì.

Người bị bệnh tiểu đường

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng đường trong máu, vì vậy nên hạn chế ăn bánh mì trắng và ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen có GI thấp hơn.

Người bị bệnh tim mạch

Bánh mì trắng, bánh mì kẹp chứa nhiều chất béo bão hòa và muối, có thể làm tăng cholesterol xấu, huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người bị bệnh tim mạch nên hạn chế ăn bánh mì trắng, bánh mì kẹp và ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen.

Trên đây là những người nên hạn chế ăn bánh mì. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa bánh mì nhé.