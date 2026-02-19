Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những “người sắt” ở Đà Nẵng

19-02-2026 - 08:26 AM | Xã hội

(NLĐO) - Các chiến sĩ tổ chữa cháy đặc biệt tinh nhuệ còn phải vượt qua cả giới hạn thể lực và bản lĩnh con người.

Phía sau mỗi vụ cháy được khống chế, mỗi ca cứu nạn thành công là những buổi tập luyện căng thẳng, mồ hôi đổ xuống trong thao trường và cả những vết thương không tên.

Ít xuất hiện trước ống kính, lực lượng PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ chọn cách lặng lẽ rèn mình trong gian khó, để khi hiểm nguy ập đến, họ luôn là những người sẵn sàng bước lên trước.

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Không ồn ào, không phô trương, Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ là lực lượng luôn xuất hiện ở những điểm nóng nhất – nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng giây

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mỗi chiến sĩ trước khi khoác lên mình bộ đồ chữa cháy đều phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe về thể lực, kỹ năng và bản lĩnh, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Huấn luyện với cường độ cao, bám sát tình huống thực tế là yêu cầu bắt buộc, từ cứu nạn độ cao, không gian hẹp đến tiếp cận hiện trường trong điều kiện khói lửa, nước xiết

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Leo thang bộ hàng chục tầng nhà cao tầng trong trang phục chữa cháy đầy đủ, mang theo bình khí thở và thiết bị cứu hộ là bài tập quen thuộc của những “người sắt”

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luôn là mũi xung kích, tiếp cận hiện trường đầu tiên để cứu người và xử lý tình huống nguy hiểm

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Không chỉ trên cạn, các chiến sĩ còn thuần thục kỹ năng cứu nạn dưới nước, sẵn sàng lặn sâu, vượt dòng chảy mạnh để tìm kiếm nạn nhân trong mưa lũ (ảnh: tập luyện tình huống đưa nạn nhân từ vực sâu hơn 50m lên vị trí an toàn)

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Những vụ cháy chung cư, nơi hàng chục người bị mắc kẹt giữa khói độc và lửa dữ, là phép thử khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh và kỹ năng của lực lượng tinh nhuệ

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Đơn cử, tại chung cư Mường Thanh, vụ cháy xảy ra ngày 2-5-2025, lực lượng đã hướng dẫn thoát nạn cho hơn 50 người và khống chế hoàn toàn đám cháy, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Với người chỉ huy, mệnh lệnh không chỉ đến từ cấp trên mà còn xuất phát từ trách nhiệm và lương tâm, luôn là người vào hiện trường trước và rời đi sau cùng

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Những ngày không cháy nổ, không thiên tai lại là khoảng thời gian quý giá để toàn đội siết chặt kỷ luật, rèn thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Trong khói lửa, mưa lũ và hiểm nguy, Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ vẫn lặng thầm giữ trọn lời thề vì nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự bình yên của Đà Nẵng

Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 37 tin báo cháy, điều động 37 lượt xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kịp thời cứu được 5 người và bảo vệ nhiều tài sản của người dân.

Về công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH), đơn vị tiếp nhận 14 thông tin, xuất 15 lượt xe triển khai lực lượng, phương tiện. Qua đó đã cứu được 23 người bị mắc kẹt, bị thương, hỗ trợ nhân dân trong bão lũ.



Theo Hải Định

Người lao động

