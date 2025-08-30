Những người sinh năm này phải đổi CCCD mới trong 4 tháng nữa

Khoản 1 Điều 24 Luật Căn Cước 2023 quy định các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

Điều 24. Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

1. Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

c) Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

d) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

đ) Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

e) Xác lập lại số định danh cá nhân;

g) Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu

Các trường hợp công dân phải cấp đổi thẻ Căn cước trong năm 2025

Thẻ Căn cước là giấy tờ nhân thân vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Trong năm 2025, những đối tượng sau đây cần chú ý đi làm lại thẻ Căn cước theo quy định.

Những người sinh năm 2000, 1985, 1965

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước: Thẻ Căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40, 60.

Như vậy, những người sinh năm 2011 chưa có thẻ Căn cước thì nên đi làm thẻ Căn cước ngay khi đủ tuổi. Những người sinh năm 2000, 1985, 1965 cần đi làm thẻ Căn cước mới trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp:

- Người sinh năm 2000 đã làm thẻ căn cước trong khoảng thời gian đủ 23 - 25 tuổi thì thẻ Căn cước có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2040.

- Nếu người sinh năm 1985 đã làm thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 38 - 40 tuổi thì thẻ Căn cước có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2045.

- Người sinh năm 1965 đã làm Căn cước khi đủ 58 - 60 tuổi thì Căn cước công dân đó được sử dụng đến cuối đời.

Những người thay đổi thông tin, bị mất, hỏng thẻ Căn cước

Ngoài ra, Điều 24 Luật Căn cước 2023 cũng quy định những các công dân cần phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước như:

+ Có sự thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh trên giấy tờ;

+ Có sự thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

+ Có sai sót về thông tin in trên thẻ Căn cước;

+ Theo yêu cầu của người được cấp thẻ Căn cước khi thông tin trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

+ Xác lập lại số định danh cá nhân;

+ Khi người được cấp thẻ Căn cước có yêu cầu;

+ Khi bị mất thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Trừ các trường hợp nêu trên, nếu công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 01 điều 10 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (mức phạt đến 500.000 đồng).

Theo quy định mới, các giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu hoặc Căn cước công dân (CCCD) cần phải còn hiệu lực và thông tin phải được cập nhật một cách đầy đủ trong hệ thống ngân hàng.

Đặc biệt, kể từ thời điểm ngày 01/01/2025, tất cả thẻ CMND sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật Căn cước 2023. Những người chưa đổi sang CCCD bắt buộc phải đi làm thủ tục chuyển đổi và cập nhật thông tin này với ngân hàng. Nếu không cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn, khách hàng chắc chắn sẽ không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào, từ các giao dịch rút tiền, chuyển khoản đến thanh toán trực tuyến.