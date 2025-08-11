Những người trẻ nhà biệt thự, đi xe mui trần nhưng làm lễ tân khách sạn

Câu chuyện được đăng tải trên Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao. Điều đáng chú ý là nhiều người cũng kể trải nghiệm tương tự, khiến nhiều người bất ngờ.

Ở quê bạn tôi (không tiện nói tên cụ thể) có dạng khách sạn quốc doanh lâu đời và khá uy tín, song với sự cạnh tranh của các homestay "mọc lên" như nấm dạo gần đây thì lượng khách cũng sụt giảm đi, phòng trống nhá nhiều. Thế nên, lần này về quê cùng nhóm bạn, chỉ có khách sạn này là đủ phòng chứa đám bọn tôi, chứ các nơi khác hầu hết đều đã full phòng hoặc chỉ ở được 1-2 người.

Nữ lễ tân khách sạn gây bất ngờ vì độ giàu có. Ảnh minh họa.

Cảm giác đầu tiên bước vào là kiểu khá cổ kính, cũ cũ nhưng sạch sẽ, kiểu thân thuộc. Nhưng đập vào mặt tôi ngay đại sảnh là hình ảnh chị lễ tân. Tôi cứ tưởng phú bà nào đi lạc. Chị ấy xinh, cao và nếu không nhầm thì ngoại trừ bộ đồng phục, chiếc vòng tay hay dây chuyền mà chị ấy đang đeo đều thuộc hãng đắt tiền. Tôi thầm nghĩ chắc chị này gia đình khá giả. Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Bọn tôi ra ngoài mua đồ về nhậu lúc khuya thì cùng lúc chị ấy đổi ca làm cho một nhân viên khác và ra về. Chao ôi, chị ấy xách chiếc Dior mà về tôi tra giá thì khoảng chừng 20 nghìn nhân dân tệ (hơn 70 triệu đồng). Chị ấy lái chiếc Volkswagen Beetle mui trần cũng cỡ vài tỷ.

Tôi và đám bạn sững người. Đứa thì nghĩ chắc chị này là con chủ khách sạn, tiểu thư giả dạng phục vụ... có đứa còn 'wow' hơn khi nghĩ rằng khách sạn này trả lương nhân viên rất cao. Và thế là chủ đề 'nữ lễ tân siêu giàu' khiến chúng tôi không ngừng tò mò suốt mấy ngày ở đây.

Nhưng chỉ 1 ngày sau là tất cả đã được làm rõ khi đứa bạn quê ở đây bắt đầu đến nhập cuộc. Nó về quê làm được mấy năm nay, còn chúng tôi là hội bạn cùng đại học với nó. Lần này quyết định chọn quê của nó ở trong kỳ nghỉ lễ.

Cô sở hữu chiếc Volkswagen Beetle màu hồng. Ảnh minh họa.

'Chị lễ tân đó là chủ của mấy chuỗi spa làm tóc và làm móng ở trên thành phố đó. Cái biệt thự to ở đầu làng là của bố mẹ chị đó, nghe đâu chị cũng có mấy căn khác nữa', đứa bạn tôi nói cứ như một điều hiển nhiên vậy đó. Chúng tôi có chung một thắc mắc ngay sau đó, tại sao giàu vậy rồi còn đi làm, làm lễ tân cũng cực mà.

Hóa ra chị ấy đi làm là vì sức ép gia đình.

Chị này tên Minh Hoa, SN 1990, sau khi lên thành phố học đại học thì quyết định rẽ sang kinh doanh, bán hàng online, sau đó làm chủ chuỗi spa, tiệm móng, giàu lắm. Nhưng bố mẹ chị Hoa này lại không thích thế, nhà ở quê cũng giàu và muốn chị này về quê tìm một công việc rõ ràng, ổn định, kiểu dạng nhân viên nên chị ấy xin vào làm lễ tân. Công việc có thể xoay ca giúp chị ấy có thể tranh thủ thời gian lên thành phố quản lý tiệm hoặc điều hành công việc từ xa.

'Nhưng chắc cũng chỉ tạm thời quá, chị này mới làm được mấy tháng thôi, vì nghe đâu mẹ chị này ốm, rồi làm căng lắm, nên chị ấy mới bỏ hết để về', đứa bạn tôi kể thêm.

Nhà của nữ lễ tân khách sạn này là một căn biệt thự lớn. Ảnh minh họa.

Nhưng câu chuyện hấp dẫn này vẫn chưa dừng lại ở đó. Qua lời kể của bạn, tôi còn biết chuyện trong xóm còn có lời đồn về chuyện nhân viên lễ tân ở biệt thự, lái xe hơi đi làm còn sếp của cái khách sạn này thì ở nhà thuê, đi xe bus. Nghe đâu vị sếp này khó khăn, vợ lại bệnh nặng, con thì đi du học nên căn nhà cũng đang phải đi thuê, còn đi xe bus đi làm cho tiện,...

Chuyện tưởng chỉ có trên mạng, nay lại gặp ngoài đời, nhân viên mà giàu hơn sếp là có thật mọi người ạ. Bọn tôi còn đùa, có khi chị lễ tân và bố mẹ chị mua hay đầu tư được vào cái khách sạn này luôn".

Bài đăng của cô bạn này nhanh chóng viral. Nhiều người chia sẻ đã gặp nhiều câu chuyện tương tự ngoài đời. Nhân viên giàu hơn sếp không phải là điều hiếm. Nguyên nhân được nhiều người chỉ ra cũng rất đa dạng.

Theo đó, không ít người giàu sẵn từ thừa kế tài sản, được gia đình hỗ trợ, hoặc thành công trong kinh doanh, đầu tư bất động sản, chứng khoán. Một số trường hợp có công việc chính thức chỉ để làm vui, giữ thói quen sinh hoạt, hoặc chiều theo mong muốn của bố mẹ. Cũng có người coi công việc là nơi giao lưu, học hỏi, tìm cảm giác được cống hiến, hoặc để duy trì hình ảnh “đang đi làm” trong mắt cộng đồng.

Chuyện nhân viên giàu hơn sếp cũng xuất phát từ sự khác biệt giữa “người điều hành” và “người sở hữu”. Nhiều sếp chỉ đảm nhiệm vai trò quản lý, thu nhập cố định, trong khi nhân viên có nguồn lực riêng hoặc đầu tư từ trước. Bên cạnh đó, hoàn cảnh cá nhân của sếp cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính,...

Ảnh minh họa.

Và có nhiều người, điều họ tìm kiếm trong một công việc đôi khi không phải là tiền. Với nhiều người, công việc còn mang lại trải nghiệm, niềm vui hoặc sự ổn định theo cách mà tiền bạc không đo đếm được. Và đôi khi, khoảng cách tài sản không phản ánh vị thế trong công việc.

Những bình luận của cư dân mạng: - “Công ty mình có chị hành chính nhân sự, đi làm bằng Lexus, cáo túi xách phải gấp đôi tháng lương. Hỏi ra mới biết chồng chị là chủ chuỗi siêu thị. Đi làm chủ yếu cho vui, với lại quen môi trường văn phòng". - “Bên mình có anh lái xe riêng cho giám đốc, vậy mà nhà anh ấy mặt phố, cho thuê được cả trăm triệu/tháng. Anh bảo đi làm vì thích lái xe và có thêm mối quan hệ.” - “Bạn mình làm nhân viên hành chính trong một công ty xuất nhập khẩu, sếp ở chung cư tầm trung, còn bạn ấy ở penthouse do bố mẹ để lại” - “Chỗ mình làm nhà hàng, lương sếp bếp cũng không cao, ở nhà tập thể. Còn có cô bé phục vụ, mới 25 tuổi mà lái Mercedes. Hoá ra bố mẹ bán đất được mấy chục tỷ, cô đi làm cho vui và để học cách quản lý nhà hàng.” - “Bạn mình làm nhân viên hành chính trong một công ty logistics, sếp ở nhà thuê, còn cô ấy ở biệt thự ngoại ô. Bố mẹ là chủ trang trại xuất khẩu trái cây. Cô bảo đi làm để có giờ giấc cố định, tránh bị kéo vào việc nhà".

Nguồn: Xiaohongshu.