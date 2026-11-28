Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond, có địa chỉ tại số 2 đường Cả Trọng, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2022 và 2023, Nguyễn Duy Khanh (SN 1970), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond, đã nhận tiền của khách hàng thông qua hình thức ký hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Bắc Ninh, tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khanh. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Duy Khanh có hộ khẩu thường trú tại số 66/102 đường Huyền Quang, tổ dân phố Tiền Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh; nơi ở hiện tại tại số 934 đường Lê Lợi, tổ dân phố Dĩnh Kế, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond nhưng chưa được chi trả liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Người bị hại có thể đến trụ sở làm việc Công an thành phố Bắc Ninh cơ sở 1, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh. Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Vũ Văn Giang, số điện thoại 0983.356.838.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh