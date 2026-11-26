Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 1/12/2026. Theo ngân hàng, việc dừng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng và mang đến trải nghiệm ngân hàng số thuận tiện hơn cho người dùng.

Dịch vụ Internet Banking là kênh ngân hàng trực tuyến được thực hiện trên website của KienlongBank. Khách hàng cá nhân được khuyến nghị chuyển sang sử dụng ứng dụng KienlongBank Plus để tiếp tục thực hiện các giao dịch và trải nghiệm các tiện ích ngân hàng số.

KienlongBank cho biết việc ngừng cung cấp Internet Banking không ảnh hưởng đến tài khoản, số dư và dữ liệu của khách hàng.

Đối với những khách hàng hiện chỉ sử dụng Internet Banking và chưa đăng ký ứng dụng KienlongBank Plus, ngân hàng đề nghị đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ đăng ký, bảo đảm quá trình sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

KienlongBank không phải ngân hàng duy nhất có động thái ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch trên website trong thời gian gần đây.

Trước đó, SHB thông báo ngừng cung cấp dịch vụ SHB Online dành cho khách hàng cá nhân từ tháng 11/2026, hướng khách hàng sử dụng ứng dụng SHB Mobile để thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Trong khi đó, VietABank cũng ngừng cung cấp dịch vụ Internet Banking phiên bản cũ dành cho khách hàng tổ chức từ ngày 10/11/2026 và khuyến khích khách hàng sử dụng nền tảng số mới.

Việc các ngân hàng dần thu hẹp kênh giao dịch Internet Banking trên website và tập trung phát triển ứng dụng di động cho thấy xu hướng chuyển dịch trong cung cấp dịch vụ ngân hàng số. Các ứng dụng trên điện thoại ngày càng được tích hợp nhiều tính năng, đồng thời hỗ trợ các phương thức xác thực như sinh trắc học, góp phần tăng cường bảo mật và nâng cao trải nghiệm giao dịch.

Trong bối cảnh phần lớn khách hàng đã quen với việc sử dụng điện thoại để chuyển tiền, thanh toán và quản lý tài khoản, các ngân hàng có xu hướng tập trung nguồn lực phát triển ứng dụng di động thay vì duy trì song song nhiều kênh giao dịch trực tuyến.