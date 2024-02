Những ông chồng siêu yêu thương, chiều chuộng vợ: Nấu cơm cữ, chăm bé mới sinh, cân tất việc nhà từ A đến Z

Sau sinh là khoảng thời gian người mẹ cần được chăm sóc, bồi bổ để hồi phục sức khỏe. Ngoài việc làm quen với cuộc sống có thêm thành viên mới, mẹ bỉm còn phải đối mặt với rất nhiều sự thay đổi từ vóc dáng, tâm lý... Bởi vậy, nếu nhận được sự chăm sóc, yêu thương của gia đình, đặc biệt là người chồng sẽ giúp mẹ bớt stress hơn.

Những ông chồng dưới đây đều nhận được lời khen nức nở từ hội mẹ bỉm vì biết cách yêu thương, chiều chuộng vợ sau sinh. Có được sự quan tâm ấy chắc chắn sẽ khiến các mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đi làm cách nhà xa 25km, chồng vẫn đều đặn dậy từ 5h sáng nấu cơm cữ cho vợ

Chị Trang (30 tuổi, sống tại Vũng Tàu) vừa sinh con trai đầu là bé Sóc. Trong khoảng thời gian mới sinh, toàn bộ thực đơn cơm cữ hàng ngày đều do ông xã chị đảm nhận. Bà mẹ trẻ tâm sự rằng các mâm cơm được nấu rất vội, chụp cũng chưa được chỉn chu thế nhưng ai cũng nhận xét đó chính là bữa cơm hạnh phúc nhất đối với người mẹ vừa sinh xong.

"Chồng mình làm quản lý của 1 công ty xây dựng, công việc rất bận rộn. Cộng thêm việc chỗ làm cách nhà 25km nên toàn đi lúc sáng sớm, chiều muộn mới về. Trong 3 tháng mình ở cữ, mặc dù có bà ngoại, bà nội hỗ trợ nhưng anh luôn tự tay nấu để vợ được ăn nóng và hợp khẩu vị nhất. Đều đặn mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa, ngày thường hay cuối tuần, anh luôn dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn cho vợ rồi 6h30 vội đi làm. Đến tối tan làm về nhà lúc 18h cũng lại cặm cụi nấu nướng mà không mượn bà nào cả.

Cơm cữ chồng chị Trang nấu cho vợ

Không chỉ đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà giúp mình trong suốt 1 năm mình mang bầu - sinh đẻ, mà trong 7 năm hôn nhân, anh cũng luôn là người vào bếp nhiều nhất. Khác với nhiều người luôn tìm lý do để không vào bếp thì với anh nấu ăn như là cách để xả stress và hơn nữa anh cũng thấy vui khi vợ khen ngon và ăn hết đồ.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhỏ

Ngoài việc chăm nấu ăn và nấu ăn ngon thì tất cả việc nhà anh cũng luôn phụ giúp mình, chưa bao giờ nề hà bất cứ điều gì. Tất cả đồ đạc linh tinh trong nhà cũng đều được anh làm hoặc sửa chữa rất giỏi. Mình thực sự ngưỡng mộ lắm và cảm thấy may mắn khi lấy được anh làm chồng... Chút hạnh phúc giản dị này mình xin được lan tỏa đến mọi người", chị Trang hạnh phúc chia sẻ.



Chồng tự tay vào bếp nấu cơm cữ đủ dinh dưỡng cho vợ

Chị Ly (quê ở Lào Cai) vừa sinh em bé được tròn 1 tháng. Do sinh mổ nên đa số những bữa ăn sau sinh đều do ông xã tên Đức phụ trách. Tất cả những món ăn đều do chị lên thực đơn và chồng sẽ là người thực hiện.

"Chồng em bảo tất cả những thứ khác có thể chia đôi nhưng riêng trách nhiệm sinh đẻ này, con trai không bao giờ có thể chia 50/50 với con gái được. Nên mặc dù hôn nhân là dựa trên tình cảm và trách nhiệm, thế nhưng được làm điều gì đó cho vợ con mình là một điều rất ý nghĩa với anh ấy. Mình nghĩ cuộc sống có rất nhiều giá trị khác nhau, nhưng khi lấy chồng rồi mình mới hiểu hoá ra có những giá trị được đổi lấy bằng những thứ không gì đong đếm được", chị Ly trải lòng.

Chị Ly và em bé mới sinh

Những món ăn ông xã chị Ly nấu trông rất chỉn chu, đầy đủ dinh dưỡng. Món nào cũng hấp dẫn và ngon miệng. Không chỉ nấu cơm, ông xã chị Ly còn đảm nhận việc nhà, chăm sóc vết thương cho vợ sau sinh mổ.

Những món ăn ngon trong thực đơn cơm cữ của chị Ly

"Mình cảm thấy may mắn và biết ơn những gì anh làm cho mình. Mình tin rằng nếu có một người đàn ông làm được điều đó thì dù cuộc sống như thế nào thì người vợ cũng sẽ không bao giờ nói: Vì sinh con ra tôi đã phải chịu đựng đánh đổi bao nhiêu", chị Ly chia sẻ.

Vợ hạnh phúc khi chồng chăm sóc và nấu cơm cữ sau sinh mổ

Chị Oanh (hiện đang sống tại Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy luôn trân trọng và hạnh phúc khi được ông xã nấu cơm cữ mỗi ngày. Sau khi con gái chào đời, mọi công việc trong gia đình đều do 2 vợ chồng tự làm, từ chăm con tới cơm nước. Thấu hiểu sự vất vả của vợ, chồng chị Oanh đã đảm nhận phần cơm cữ, tham khảo thực đơn từ bác sĩ và tìm kiếm trên mạng.

"Mình cảm thấy là 2 vợ chồng trẻ thường chung quan điểm dạy con, hạn chế những va chạm không đáng có khác. Mình đã từng ước sau này lấy chồng khi sinh con sẽ luôn có chồng ở bên cạnh, cùng chăm sóc, nuôi dạy con cái, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Đến giờ đã thành hiện thực, không những thế còn hơn cả mong đợi.

Chồng mình là một người nói ít làm nhiều, đặc biệt rất biết lắng nghe và tôn trọng vợ. Từ lúc mình mang bầu nghén không ăn được cho đến khi sinh em bé xong việc nhà, cơm nước em chưa phải đụng tay đến luôn. Còn trước kia mình luôn là người nấu ăn. Khoảnh khắc làm mình xúc động nhất là khi vợ nghén chồng đứng ở bếp tay cầm điện thoại vừa xem vừa học cách hầm chim nấu cháo cho vợ và lau rửa cho vợ lúc mới sinh. Lúc đấy mình nhận ra đã lấy đúng người.

Món nào cũng ngon và đầy đủ dinh dưỡng

Hạnh phúc nhất là được đón thiên thần nhỏ chào đời. Quyết định đúng đắn nhất là sinh con khi hai vợ chồng có một khoản tích luỹ dù không nhiều nhưng đủ để lo cho con một cách đầy đủ nhất. Không gì là muộn nên hãy làm mọi thứ khi thật sự sẵn sàng.

Mong rằng các anh chồng sẽ luôn yêu thương, quan tâm cho vợ nhất là thời gian sau sinh vì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng là yếu đuối nhất của phụ nữ. Một câu nói cũng khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều chặng đường phía trước còn dài nên hãy luôn nắm tay nhau vượt qua từng giai đoạn của hôn nhân", chị Oanh trải lòng.