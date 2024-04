Những sự kiện tài chính đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 4/2024, nhà đầu tư không thể bỏ qua

Đồng đô la mạnh đang khiến các ngân hàng trung ương lớn ở châu Á đau đầu và có những câu hỏi lớn cần được giải đáp về tình trạng tăng trưởng ở Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng euro - ba khối kinh tế lớn nhất thế giới. Một số dữ liếu sắp công bố vào tuần đầu tiên của tháng 4 sẽ trả lời một phần cho những câu hỏi đó.

Dưới đây là những sự kiện thế giới đáng chú ý nhất trong tuần 1-5/4/2024:

1/ Lãi suất quyết định lợi suất của mọi thứ

Bình minh của quý 2 khác với quý 1. Vào tháng 1/2024, thị trường dự kiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 6 lần trong năm nay – giảm tổng cộng gần 150 điểm cơ bản. Bây giờ số lần dự đoán giảm chỉ còn 3.

Niềm tin vào một cú hạ cánh nhẹ nhàng đã khơi dậy một "cuộc biểu tình của mọi thứ" khiến cổ phiếu, vàng và tiền điện tử đồng loạt tăng vọt lên những mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, đồng đô la đang tăng cao so với hầu hết các loại tiền tệ chính, thúc đẩy các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, phải can thiệp hoặc xem xét can thiệp để củng cố đồng tiền của họ.

Với sự thay đổi trong chu kỳ lãi suất toàn cầu, các tài sản có lợi suất thấp sẽ biến mất và sẽ xuất hiện những thứ mới. Quý 2 sẽ là thời điểm cuối cùng để xem liệu quan điểm này có đúng hay không.

Diễn biến các thị trường tài chính trên toàn cầu năm 2024.

2/ Thị trường việc làm Mỹ

Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ, công bố vào thứ Sáu (5/4) sẽ kiểm chứng cho niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế có thể tránh được suy thoái ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt hay không.

Theo các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters, dữ liệu sẽ cho thấy số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 200.000 trong tháng 3, giảm so với 275.000 việc làm được bổ sung trong tháng Hai.

Hy vọng về một "sự hạ cánh nhẹ nhàng" của nền kinh tế Mỹ dường như tăng lên sau khi Fed tại cuộc họp tháng 3 ủng hộ quan điểm về 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay đồng thời nâng mức dự đoán về tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại về một nền kinh tế có khả năng quá nóng, với dữ liệu giá tiêu dùng hồi đầu năm cao hơn dự kiến.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ dự kiến chậm lại.

3/ Trung Quốc và Nhật Bản theo dõi sát thị trường tiền tệ để sẵn sàng can thiệp

Các cơ quan tiền tệ ở Nhật Bản và Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi đồng tiền của họ trong nhiều tháng giảm sâu đến mức trong quá khứ họ đã buộc phải can thiệp để bảo vệ nội tệ của mình, phần lớn là do đồng đô la đang hồi phục.

Với việc đồng yên đang dao động ở mức 152 JPY/USD và đồng nhân dân tệ đang cố gắng thoát khỏi mức trên 7,2 CNY/USD, các quan chức tiền tệ của hai quốc gia này đã tăng cường nỗ lực để ngăn chặn bất kỳ sự mất giá thêm nào nữa.

Nhật Bản đã cảnh báo bằng lời nói, trong khi ở Trung Quốc, các ngân hàng nhà nước đã tiến hành mua nhân dân tệ và bán đô la.

Căn cứ vào mức độ sụt giá của hai đồng tiền lớn của châu Á, ngày càng có nhiều trường phái cho rằng Bắc Kinh lẽ ra nên chấp nhận đồng nhân dân tệ yếu hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh so với đồng yên.

Thật khó để nói chắc chắn, và điều gì xảy ra tiếp theo với cả hai vẫn còn là điều bí ẩn. Câu trả lời nằm ở những động thái của Tokyo và Bắc Kinh.

Yên Nhật và Nhân dân tệ Trung Quốc đều giảm so với USD.

4/ ECB sẽ làm gì?

Thị trường chắc chắn rằng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm vào tháng 6. Tuy nhiên, vẫn có một số nghi ngờ về việc liệu các ngân hàng trung ương lớn có thể nới lỏng chính sách nhiều như dự kiến hay không.

Vì vậy, mặc dù ECB ít nhiều đã cam kết trước về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, nhưng con số lạm phát sơ bộ của tháng 3 (sẽ công bố vào thứ Tư, 3/4) có thể cho thấy rõ hơn triển vọng lãi suất của Eurozone.

Dữ liệu sơ bộ vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Tây Ban Nha trong tháng 3 đã tăng 3,2% so với một năm trước đó, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế nhưng cao hơn so với mức 2,8% của tháng 2.

Lạm phát cần giảm hơn nữa để cho phép ECB thực hiện đợt cắt giảm lãi suất vào mùa hè, khiến dữ liệu về ba đợt lạm phát tiếp theo trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng đối với thị trường (và ECB).

Nếu lạm phát bất ngờ tăng cao, những đặt cược về việc ECB cắt giảm lãi suất sẽ vẫn bị đẩy ra xa hơn, và điều này vẫn có thể xảy ra.

Lạm phát của Eurozone đang giảm.

5/ Những tín hiệu từ Trung Quốc

Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ từ lâu và các nhà đầu tư không đặt nhiều hy vọng vào bộ số liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) mới nhất để vẽ nên một bức tranh khác.

Kỳ vọng chỉ số PMI sản xuất của Caixin sẽ cho thấy sự tăng trưởng nhẹ, có thể tiếp tục khác biệt với số liệu chính thức - nhìn chung đưa ra một triển vọng hỗn hợp cho nền kinh tế số 2 thế giới.

Trong khi lợi nhuận của ngành công nghiệp cho có thể giúp giảm bớt phần nào nỗi lo lắng thì cuộc khủng hoảng tài sản và nhiều trở ngại trong nước đang khiến việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài trở nên khó khăn.

Cũng trong nỗ lực khôi phục niềm tin kinh doanh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tại Bắc Kinh. Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về nội dung được thảo luận, song các nhà đầu tư vẫn muốn Trung Quốc tiếp tục đàm phán. Có vẻ như Bắc Kinh vẫn dè dặt trong việc kích thích tài chính và tiền tệ hơn nữa, và điều đó đang ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Trung Quốc và đồng nhân dân tệ.

Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc.

Tham khảo: Reuters