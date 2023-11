Những sự kiện tài chính quan trọng sẽ diễn ra trong tuần 6-10/11

Dưới đây là những sự kiện tài chính thế giới sẽ diễn ra trong tuần 6-10/11:

1/ Những kế hoạch lớn

Sau khi các ngân hàng trung ương lớn của thế giới đã đẩy lãi suất lên đến đỉnh cao, các nhà đầu tư hiện đang tự hỏi liệu Fed, ECB, BoE và các ngân hàng lớn khác có thể sớm hạ lãi suất hay không?

Ví dụ trường hợp của ECB. Với lạm phát khu vực đồng euro đang giảm nhanh và nền kinh tế đang rơi vào khu vực trì trệ hoặc suy thoái, thị trường tiền tệ dự đoán EBC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 4 tới, trong khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 8 tới.

Nền kinh tế Mỹ có vẻ vẫn mạnh mẽ một cách ấn tượng, nhưng ngay cả ở đó, những ‘vết nứt’ cũng đang bắt đầu lộ rõ, và nếu dữ liệu sản xuất sụt giảm mạnh thì sự suy thoái cũng có thể xảy ra.

Không có gì ngạc nhiên khi thị trường dự đoán có 70% khả năng chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ - kéo dài 20 tháng - của Fed đã kết thúc và việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu ngay sau tháng 6.

Ánh sáng cuối đường hầm đồng nghĩa với việc chứng khoán thế giới vừa trải qua tuần tốt nhất trong năm nay. Vì vậy, cần theo dõi chặt chẽ xem liệu các ngân hàng trung ương hàng đầu có phản đối việc cắt giảm lãi suất cho đến khi lạm phát thực sự được kiểm soát hay không.

Lãi suất của ECB giữ ở mức cao nhưng các nhà đầu tư dự đoán sắp giảm.

2/ Yên Nhật bấp bênh

Các nhà giao dịch ngoại hối đã mất nhiều tháng lo lắng theo dõi quá trình đồng yên nhích lên 150 JPY/USD chỉ để thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuần qua đã đẩy đồng tiền này vượt quá giới hạn với một kế hoạch thận trọng nhằm dỡ bỏ chương trình kích thích kéo dài hàng thập kỷ của mình.

Đồng yên tăng vọt trở lại khi thị trường cảm thấy lãi suất của Fed cuối cùng có thể đã đạt ‘đỉnh’ nên tuần này sẽ theo dõi chặt chẽ các vấn đề đó.

Đồng yen giảm giá.

3/Thu nhập của các doanh nghiệp tăng

Hy vọng của các nhà đầu tư rằng thu nhập của các doanh nghiệp Mỹ sẽ hồi phục sau nửa đầu năm ảm đạm đến nay sắp thành hiện thực, nhưng một số thử thách lớn sẽ vẫn xảy ra.

Với hơn 300 công ty hiện đã báo cáo, thu nhập của S&P 500 ước tính hiện cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, với khoảng 80% công ty báo cáo những con số vượt dự báo.

Tuần này, sẽ có những doanh nghiệp nổi tiếng, bao gồm eBay EBAY.O và D.R. Horton công bó báo cáo vào thứ Ba (7/11), trong khi Walt Disney và Biogen báo cáo vào thứ Tư (8/11). Cuối tháng, các nhà đầu tư sẽ đánh giá kết quả kinh doanh của một số nhà bán lẻ lớn của Mỹ cũng như người chiến thắng lớn trong cơn sốt AI năm nay, Nvidia.

Ở châu Âu, tất cả đều xoay quanh tiền và kim loại, với UBS báo cáo kết quả thu nhập vào thứ Ba (7/11), Commerzbank và ABN Amro vào thứ Tư (8/11), gã khổng lồ thép Arcelor Mittal vào thứ Năm (9/11) và công ty bảo hiểm hạng nặng Allianz vào thứ Sáu (10/11).

Doanh thu của các công ty Mỹ trong các lĩnh vực.

4/ Cuộc xung đột ở Dải Gaza kéo dài

Tuần này sẽ đánh dấu một tháng kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Hamas và Israel, gây ra sự leo thang tồi tệ nhất trong cuộc xung đột ở Trung Đông – đã kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Đối với những người đang theo dõi thị trường tài chính một cách lo lắng thì đây là thời điểm quan trọng. Vàng, một tài sản được coi là nới trú ẩn an toàn, đã tăng giá gần 10% kể từ khi những rắc rối bùng phát. Tuy nhiên, đợt tăng giá ban đầu của giá dầu, do lo ngại Iran có thể bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng, đã giảm xuống hoàn toàn và thậm chí cả đồng shekel của Israel cũng bắt đầu tăng trở lại.

Tuy nhiên, tình hình có thể nhanh chóng trở nên phức tạp trở lại. Ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi Israel tạm dừng chiến sự.

Diễn biến tỷ giá đồng Shekel của Israel, giá vàng giao ngay và giá dầu thô Bent.

5/ Một số ngân hàng lớn vẫn tăng lãi suất

Thịt trường đang chú ý vào sự kiện ngày 7/11 của ngân hàng trung ương Úc, với dự đoán cao rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất. Sau báo cáo lạm phát quý 3 nóng hơn dự kiến, trong đó thước đo lạm phát cơ bản – được RBA ưa thích sử dụng – đã tăng lên 1,2%, thị trường dự báo có gần 60% khả năng lạm phát sẽ tăng 1/4 điểm.

Tất cả các ngân hàng trong top "Big Four" của Úc cũng được dự báo tăng lãi suất, bao gồm cả Westpac, nơi nhà kinh tế trưởng mới được bổ nhiệm, Luci Ellis, cho đến gần đây vẫn là trợ lý thống đốc tại RBA.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 3YT3 năm và kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2011, mặc dù đã giảm nhẹ do Fed nắm giữ. Đồng đô la Úc cũng đã tăng mạnh so với đồng đô la New Zealand khi kỳ vọng về tỷ giá khác nhau.

Lãi suất của RBA.

Tham khảo: Reuters