Những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2023

Hơn 1 ngày sau vụ cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ chung cư mini, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước hậu quả nghiêm trọng trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020- 2025.