Những xác tàu đắm sâu nhất dưới đáy đại dương

USS SAMUEL B. Roberts

Vào tháng 6/2022, tàu khu trục USS Samuel B. Roberts, hay còn gọi là Sammy B, được phát hiện ở độ sâu 6.895 m dưới biển Philippines. Nhà thám hiểm người Mỹ Victor Vescovo tìm ra con tàu sau hàng thập kỷ xảy ra thảm kịch và đưa ra kết luận: “Đây hiện là con tàu đắm sâu nhất thế giới được định vị và khảo sát” . Độ sâu này cao gấp hơn 8 lần so với Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất lịch sử.

Ngày 25/10/1944, USS Samuel B. Roberts bị chìm trong trận chiến ngoài khơi Samar, thuộc giai đoạn cuối cùng của trận chiến vịnh Leyte. Sammy B đã chiến đấu với ba thiết giáp hạm Nhật Bản. Cuối cùng, con tàu bị đánh chìm trong trận giao tranh, khiến 89 người thiệt mạng.

Tàu USS SAMUEL B. Roberts trước khi bị đắm (Nguồn: Wikipedia)

USS Johnston

Xác tàu được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2019 và được chính thức xác nhận vào năm 2021. Con tàu nằm dưới độ sâu 6.456 m ngoài khơi đảo Samar, biển Philippines. Có thể nói, nơi yên nghỉ của USS Johnston bằng khoảng 15 tòa nhà Empire State xếp chồng lên nhau. Sau khi tìm thấy tàu, các chuyên gia công bố rằng xác tàu đã không còn nguyên vẹn mà chỉ còn những mảnh vụn.

USS Johnston, chiến hạm của Hải quân Mỹ với độ dài 115 m và bề ngang ở chỗ rộng nhất là 12 m, bị chìm sau trận chiến vịnh Leyte hay còn được biết đến là trận chiến hải quân lớn nhất lịch sử hiện đại.

SS Rio Grande

Suốt gần 30 năm, SS Rio Grande đã nắm giữ kỷ lục xác tàu đắm sâu nhất thế giới cho đến khi bị USS Johnston phá vỡ. Năm 1996, con tàu được phát hiện cách bờ biển phía đông bắc Brazil 540 hải lý, ở độ sâu 5.762 m.

SS Rio Grande được biết đến là con tàu của Đức trong Thế chiến II. Trong chuyến hải trình từ Nhật Bản đến châu Âu, con tàu đã bị máy bay chiến đấu của quân Đồng minh đánh chìm ngoài khơi Brazil năm 1944.

SS Rio Grande nằm tại độ sâu gấp gần 18 lần chiều cao của tháp Eiffel (Nguồn: Cultural Heritage Online)

SS City of Cairo

Tàu SS City of Cairo của Anh chìm ở độ sâu 5.150 m giữa Đại Tây Dương, cách St Helena 480 dặm về phía nam. So với đại vực Grand Canyon, tàu SS City of Cairo sâu gấp hơn 3 lần.

Con tàu đã hoạt động chỉ hai năm trước SS Rio Grande. Con tàu sau đó bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Đức khi đang vận chuyển 136 hành khách và khoảng 100 tấn đồng xu bạc. Số xu ước tính trị giá khoảng 34 triệu bảng Anh (hơn 1.000 tỷ đồng) và được trục vớt năm 2015 theo chỉ thị của chính phủ Anh.

