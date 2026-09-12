Nike sắp hết thời?

Nike sẽ bị loại khỏi chỉ số S&P 100 sau 18 năm liên tiếp góp mặt, trong bối cảnh cổ phiếu của hãng lao dốc mạnh và vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 200 tỷ USD.

Theo S&P Dow Jones Indices, việc loại Nike khỏi S&P 100 sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9. Chỉ số này theo dõi 100 doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ.

Cổ phiếu Nike từng đạt đỉnh khoảng 179 USD vào năm 2021. Tuy nhiên, mã này đã giảm gần 80%, xuống mức thấp nhất 52 tuần là 36,85 USD trong năm nay. Đà giảm khiến Nike mất hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Nike từng bứt tốc vươn lên dẫn đầu chỉ số S&P 500 nhưng giờ đây lại đang chạy theo chiều ngược lại. Ảnh: Fortune India

Đáng chú ý, Nike sẽ được thay thế trong S&P 100 bởi những doanh nghiệp gắn với làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với Nike, Colgate-Palmolive, Honeywell Aerospace và Simon Property Group cũng bị loại khỏi chỉ số. Ở chiều ngược lại, SanDisk, Palo Alto Networks, Dell Technologies và Arista Networks sẽ gia nhập.

Dù bị loại khỏi S&P 100, Nike vẫn nằm trong S&P 500.

Doanh số suy yếu tại nhiều thị trường

Khó khăn của Nike thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh năm tài chính 2026. Một trong những điểm yếu đáng chú ý là mảng bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (DTC), lĩnh vực từng được hãng kỳ vọng sẽ vượt qua kênh bán buôn truyền thống.

Doanh thu Nike Direct giảm 8% trong năm tài chính 2026 nếu loại trừ tác động tỷ giá. Trong đó, doanh thu Nike Brand Digital giảm 12%, còn doanh thu từ các cửa hàng do Nike sở hữu giảm 4%.

Theo dữ liệu của Statista, doanh thu DTC của Nike giảm từ mức đỉnh khoảng 21 tỷ USD năm 2024 xuống 17,7 tỷ USD năm 2026.

Thị trường Trung Quốc cũng trở thành điểm yếu lớn của Nike. Doanh thu tại đây giảm 13% trong năm tài chính 2026 nếu loại trừ biến động tỷ giá.

Đáng chú ý, sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường đồ thể thao Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh. CNBC cho biết quy mô thị trường trang phục thể thao tại Trung Quốc đã tăng 51% trong giai đoạn 2020-2025, lên khoảng 85 tỷ USD vào năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân khiến Nike gặp khó tại Trung Quốc là sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa, trong xu hướng được gọi là “China Chic”. Yaling Jiang - nhà sáng lập công ty nghiên cứu người tiêu dùng ApertureChina, nhận định Nike “đã trở nên không còn phù hợp” với một bộ phận người tiêu dùng tại thị trường này.

Năm 2026 doanh số của Nike sụt giảm rõ rệt. Ảnh: Yahoo Finance.

Thương hiệu Converse thuộc Nike cũng đang gây áp lực lên kết quả kinh doanh. Doanh số Converse giảm 32% trong 12 tháng qua nếu loại trừ tác động tỷ giá.

Nike đặt cược vào kế hoạch phục hồi

Dù kết quả kinh doanh còn nhiều thách thức, ban lãnh đạo Nike vẫn tin tưởng vào chiến lược phục hồi đang triển khai.

CEO Elliott Hill cho biết công ty vẫn phải đối mặt với những trở ngại về doanh thu, nhưng nhận thấy những tín hiệu tích cực từ nhóm sản phẩm hiệu suất cao. Nike đang tập trung cải thiện lợi nhuận, duy trì khả năng thực thi và mở rộng những sản phẩm, chiến lược đang cho kết quả tốt.

Không chỉ Nike, nhiều doanh nghiệp trong ngành đồ thể thao cũng đang chịu sức ép.

Lululemon - thương hiệu nổi tiếng với dòng quần áo tập yoga - ghi nhận doanh thu thuần quý II năm tài chính 2026 giảm 5% so với cùng kỳ nếu loại trừ biến động tỷ giá. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thậm chí giảm 13%.

Cổ phiếu Lululemon hiện cũng thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 511 USD đạt được năm 2023, khi giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới 100 USD.

Trong lĩnh vực bán lẻ đồ thể thao, Dick’s Sporting Goods cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất lịch sử, mất 30% sau khi công bố doanh số quý II thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cổ phiếu Nike có thể đã bị bán tháo quá mức.

Nhà phân tích Tom Nikic của Needham nhận định, cổ phiếu Nike có thể phục hồi lên 75 USD nếu hãng thành công với kế hoạch tái cơ cấu và giành thêm không gian trưng bày sản phẩm tại các hệ thống bán lẻ.