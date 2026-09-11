Từ 31/12/2026, Samsung có thay đổi lớn trên một dòng điện thoại, người dùng cần biết càng sớm càng tốt

Cái kết được báo trước cho hai tính năng

Theo thông báo cập nhật mới nhất trên cửa hàng ứng dụng Galaxy Store, hai công cụ thực tế tăng cường quen thuộc của Samsung là Quick Measure (Đo lường nhanh) và AR Doodle (Vẽ tay AR) sẽ chính thức dừng tất cả các lượt tải xuống kể từ ngày 31/12/2026. Hiện tại, người dùng cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất đã không còn nhìn thấy hai ứng dụng này trên danh mục tìm kiếm của Galaxy Store.

Đối với những người dùng đã cài đặt sẵn trên thiết bị, ứng dụng vẫn có thể hoạt động tạm thời sau mốc thời gian trên. Tuy nhiên, Samsung cho biết các tính năng cốt lõi sẽ bị giới hạn hoặc cắt giảm dần từ năm 2027.

Quick Measure từng là công cụ đắc lực hỗ trợ người dùng đo khoảng cách, kích thước vật thể hoặc chiều cao trong không gian thực nhờ cảm biến camera và công nghệ AR. Trong khi đó, AR Doodle - tính năng từng được quảng bá rầm rộ trên dòng Galaxy Note và Ultra - cho phép ghi lại các nét vẽ 3D trong không gian thực theo thời gian thực khi quay video.

Thực chất, quyết định dừng hoạt động hai ứng dụng này không diễn ra đột ngột. Ngay từ khi phát hành bản cập nhật giao diện One UI 7, Samsung đã lặng lẽ loại bỏ Quick Measure và AR Doodle khỏi danh sách các tính năng mặc định cài sẵn, chuyển chúng thành các ứng dụng tải về tự chọn. Việc chính thức dừng cung cấp vào cuối năm nay chỉ là bước đi cuối cùng trong lộ trình rút lui này.

Vì sao sức hút của các ứng dụng AR trên điện thoại dần nguội lạnh?

Sự thoái trào của Quick Measure và AR Doodle phản ánh một thực tế rõ nét của ngành công nghệ: Sự hào hứng ban đầu đối với các tính năng thực tế tăng cường trên smartphone đang giảm dần do thiếu tính ứng dụng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Khi mới ra mắt, các công cụ AR di động được xem là biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo, thể hiện sức mạnh phần cứng và khả năng xử lý hình ảnh của flagship. Dù vậy, sau một thời gian dài trải nghiệm, phần lớn người dùng chỉ coi AR Doodle hay Quick Measure như những công cụ giải trí mang tính thời điểm thay vì một thói quen sử dụng thường nhật.

Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật của AR trên màn hình phẳng 2D cũng hạn chế đáng kể trải nghiệm người dùng. Việc vừa cầm điện thoại vừa thao tác đo đạc hoặc vẽ không gian qua màn hình nhỏ chưa mang lại sự tiện lợi vượt trội so với các công cụ truyền thống.

Khác với thực tế ảo (VR) vốn tạo ra một không gian mô phỏng hoàn toàn độc lập yêu cầu kính đeo chuyên dụng, AR dựa trên nền tảng kết hợp hình ảnh kỹ thuật số vào thế giới thực. Dù tiềm năng của AR rất lớn, các ứng dụng AR đơn lẻ trên smartphone lại tỏ ra hụt hơi trong việc duy trì lượng người dùng thường xuyên.

Khoảng lặng chiến lược trước làn sóng "điện toán không gian"

Tuy đóng cửa hai ứng dụng độc lập, Samsung khẳng định đây không phải là lời từ bỏ dành cho công nghệ thực tế tăng cường. Trong thông báo gửi tới người dùng, đại diện hãng nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết sẽ trở lại với những dịch vụ được cải tiến tốt hơn trong tương lai."

Lời hứa hẹn này cho thấy Samsung nhiều khả năng đang gom các tài nguyên AR rải rác để chuẩn bị cho một hệ sinh thái toàn diện hơn. Thay vì duy trì các ứng dụng nhỏ lẻ vốn tiêu tốn tài nguyên tối ưu hóa phần mềm, hãng đang tập trung nguồn lực phát triển các trải nghiệm AR thế hệ mới tích hợp sâu với trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, người dùng dòng Galaxy vẫn có thể truy cập các tính năng AR cơ bản khác thông qua trung tâm ứng dụng tổng hợp AR Zone được tích hợp sẵn trong ứng dụng máy ảnh. Việc thu gọn danh mục ứng dụng giúp giao diện One UI trở nên nhẹ nhàng, mượt mà hơn, đồng thời giải phóng dung lượng cho các tính năng Galaxy AI đang là trọng tâm phát triển.

Thế giới công nghệ đang dịch chuyển mạnh mẽ từ AR di động truyền thống sang điện toán không gian và các thiết bị đeo thông minh. Việc Samsung dọn dẹp các ứng dụng AR thế hệ cũ được xem là bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng cho các nền tảng phần cứng và phần mềm thế hệ mới hợp tác cùng Google và Qualcomm trong tương lai gần.