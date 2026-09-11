Samsung mất 7 năm để khai phá smartphone gập, Apple chỉ cần một chiếc iPhone Duo để khiến cả thị trường nhìn lại

Samsung có thể là hãng phải lo lắng nhất sau khi Apple bước vào thị trường smartphone gập. Không phải vì iPhone Duo lập tức vượt trội về phần cứng, mà bởi Apple đang xuất hiện đúng thời điểm thị trường đã được Samsung và các đối thủ khác “giáo dục” trong suốt nhiều năm.

Từ Galaxy Fold ra mắt năm 2019, Samsung đã dành gần 7 năm để biến điện thoại gập từ một ý tưởng xa lạ thành một phân khúc có chỗ đứng trên thị trường. Hãng phải chấp nhận những thế hệ đầu tiên nhiều tranh cãi, đầu tư vào bản lề, màn hình, độ bền, phần mềm rồi từng bước thuyết phục người dùng rằng một chiếc smartphone có thể mở ra thành màn hình lớn hơn thực sự hữu ích.

Ai là người hưởng lợi?

Hãng tin Reuters cho biết Samsung hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị trường smartphone gập toàn cầu, với khoảng 40% thị phần. Huawei đứng phía sau với khoảng 30%. Tuy nhiên, lợi thế này đang đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới khi Apple chính thức gia nhập cuộc chơi.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ Apple không phải người phát minh ra smartphone gập. Samsung đã làm điều đó từ nhiều năm trước. Huawei, Motorola, Xiaomi, Honor cùng hàng loạt hãng Trung Quốc cũng đã góp phần hoàn thiện công nghệ này.

Apple đang làm một việc khác. Hãng đang cố biến smartphone gập từ một sản phẩm công nghệ cao cấp thành một phần tự nhiên của thế giới iPhone.

iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch, khi mở ra đạt 7,6 inch, giá khởi điểm 1.999 USD. Với người dùng Apple, đây không còn là một thiết bị Android có cơ chế bản lề đặc biệt. Nó là một chiếc iPhone có thể mở ra thành một màn hình lớn hơn, tiếp tục hoạt động trong hệ sinh thái iOS, iCloud, App Store cùng các thiết bị Apple khác.

Apple sẽ mở rộng hơn thị phần smartphone gập. Nguồn ảnh: Reuters

Đây chính là lợi thế mà Samsung khó có thể sao chép. Trong nhiều năm, Samsung phải thuyết phục người dùng rằng họ cần một chiếc điện thoại gập. Apple có thể không cần làm điều đó. Hãng chỉ cần thuyết phục hàng trăm triệu người đang sử dụng iPhone rằng lần nâng cấp tiếp theo của họ nên là một chiếc iPhone có thể gập.

Sự khác biệt nằm ở sức mạnh của hệ sinh thái. Hãng tin Reuters dẫn các dự báo cho thấy Apple có thể nhanh chóng chiếm khoảng 25 đến 30% thị trường smartphone gập, thậm chí đạt 40% vào năm 2027 nếu hệ sinh thái phát huy hiệu ứng. Đây mới chỉ là dự báo, song nếu trở thành hiện thực, vị thế của Samsung sẽ chịu một cú ép rất lớn.

Nghịch lý nằm ở chỗ Samsung có thể vừa là người hưởng lợi, vừa là nạn nhân của thành công này. Apple càng bán được iPhone Duo, người tiêu dùng càng quen với khái niệm smartphone gập. Thị trường càng lớn, Samsung càng có cơ hội bán nhiều Galaxy Z Fold hoặc Z Flip hơn.

Tuy nhiên, Apple cũng đồng thời có khả năng lấy đi nhóm khách hàng có giá trị cao nhất, những người sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho một chiếc smartphone mới. Đó là nhóm khách hàng Samsung đã mất nhiều năm xây dựng.

Quan trọng hơn, Apple có thể thay đổi cách người tiêu dùng đánh giá một chiếc điện thoại gập. Trước đây, cuộc đua chủ yếu xoay quanh bản lề nào tốt hơn, nếp gấp nào ít nhìn thấy hơn, máy nào mỏng hơn hay camera nào mạnh hơn.

Sau iPhone Duo, tiêu chí có thể chuyển sang một câu hỏi khác. Đó có phải là chiếc iPhone tôi muốn sử dụng trong 5 năm tới hay không? Nếu câu trả lời là có, Samsung sẽ không còn cạnh tranh đơn thuần bằng phần cứng.

Doanh số smartphone gập có thể đạt 22 triệu đơn vị trong năm nay. Nguồn ảnh: Reuters

Apple đang bước vào thị trường với tư cách một người đến sau, song lại có lợi thế của kẻ đến sau. Hãng có thể quan sát những gì Samsung đã làm đúng, những gì người dùng phàn nàn rồi lựa chọn thời điểm mà công nghệ gập đã trưởng thành hơn.

Samsung đã trả học phí cho cả ngành smartphone gập trong nhiều năm. Apple giờ đây có thể tận dụng thành quả của quá trình đó để đưa công nghệ này đến một lượng người dùng lớn hơn.

Vì thế, câu chuyện đáng chú ý nhất của iPhone Duo không phải Apple có tạo ra chiếc điện thoại gập tốt nhất hay không. Câu hỏi lớn hơn là liệu Apple có thể biến điện thoại gập thành chiếc iPhone tiếp theo hay không.

Nếu làm được, Samsung có thể phải đối mặt với một nghịch lý chưa từng có. Chính đối thủ từng bị xem là người đến sau lại giúp mở rộng thị trường mà Samsung đã mất gần một thập kỷ để xây dựng, đồng thời đe dọa lấy đi vị trí dẫn đầu mà hãng đã mất từng ấy thời gian để giành được.