Khoan sâu vào lòng đất, phát hiện quặng vàng kéo dài, hé lộ hệ thống khoáng hóa dài 1.300m

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Kirkland Lake Discoveries vừa công bố kết quả thăm dò tại khu vực Mirado West thuộc Dự án KL South ở Ontario, Canada, cho thấy một vùng khoáng hóa vàng mới có quy mô đáng kể và mở rộng phạm vi đã biết của hệ thống Mirado.

Theo thông báo của công ty, hai mũi khoan đầu tiên tại khu vực Mirado West, trước đây được gọi là mục tiêu MZ, đã xuyên qua nhiều lớp khoáng hóa vàng. Đáng chú ý, mũi khoan KLM26-037 ghi nhận hàm lượng 1,22 g/t vàng trên chiều dài 69,5 mét, trong đó có đoạn 5,67 g/t vàng trên 12 mét.

Mũi khoan KLM26-035, được thực hiện từ cùng vị trí nhưng theo hướng ngược lại, cũng ghi nhận nhiều đoạn có vàng, bắt đầu từ khu vực gần bề mặt và kéo dài xuống sâu. Một số kết quả đáng chú ý gồm 0,35 g/t vàng trên 21,18 mét; 0,65 g/t trên 15,83 mét; 0,34 g/t trên 11,23 mét và 0,89 g/t trên 11,60 mét. Mũi khoan này cũng ghi nhận một đoạn có hàm lượng cao hơn, đạt 36,72 g/t vàng trên 1,01 mét ở độ sâu khoảng 174 mét.

Kirkland Lake Discoveries cho biết hoạt động khoan tại Mirado West đã mở rộng phạm vi khoáng hóa đã biết thêm hơn 600 mét về phía tây. Qua đó, chiều dài theo phương của hệ thống khoáng hóa Mirado được nâng lên hơn 1.300 mét.

Theo bản thuyết trình dành cho nhà đầu tư tháng 9/2026, phát hiện Mirado West đã làm tăng gấp đôi chiều dài khu vực khoáng hóa của hệ thống lên khoảng 1.300 mét. Công ty cũng cho biết các hoạt động khoan tại Mirado North và Mirado South đang tiếp tục mở rộng phạm vi khoáng hóa theo cả chiều ngang và chiều sâu.

Khu vực Mirado nằm cách thị trấn Kirkland Lake, tỉnh Ontario khoảng 18 km về phía nam. Công ty đánh giá khoáng hóa tại Mirado West có đặc điểm tương đồng với khu vực Mirado South và có khả năng liên quan đến khu mỏ lịch sử trong khu vực.

Stefan Sklepowicz, Giám đốc điều hành Kirkland Lake Discoveries, cho rằng kết quả tại Mirado West cho thấy hệ thống vàng tại đây có thể có quy mô lớn hơn đáng kể so với phạm vi từng được xác định.

Dự án hiện cũng có một cơ sở tài nguyên lịch sử tại Mirado. Theo số liệu được công ty công bố trong bản thuyết trình tháng 9/2026, ước tính lịch sử này bao gồm 10,6 triệu tấn quặng với hàm lượng vàng trung bình 1,29 g/t, tương đương khoảng 442.000 ounce vàng.

Tuy nhiên, Kirkland Lake Discoveries lưu ý đây là ước tính tài nguyên lịch sử dựa trên hoạt động thăm dò hoàn thành vào năm 2013 và chưa được xác nhận theo các tiêu chuẩn hiện hành. Do đó, công ty không coi con số này là một nguồn tài nguyên khoáng sản hiện tại.

Ước tính lịch sử sử dụng hàm lượng cắt 0,45 g/t vàng và giả định giá vàng 1.400 USD/ounce. Theo công ty, khu vực tài nguyên lịch sử chưa được thăm dò ở độ sâu dưới 250 mét và vẫn còn tiềm năng mở rộng theo nhiều hướng.

Kirkland Lake Discoveries cho biết chương trình khoan mùa hè năm 2026 vẫn đang được triển khai. Tổng cộng 21 mũi khoan đã hoàn thành nhưng chưa có kết quả phân tích mẫu, gồm 8 mũi tại Mirado North và South, 7 mũi tại Mirado West và 6 mũi tại các mục tiêu khác trong khu vực.

Các kết quả phân tích còn lại sẽ giúp công ty tiếp tục đánh giá quy mô và tính liên tục của hệ thống khoáng hóa Mirado.