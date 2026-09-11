Lời khuyên cho những người để sạc điện thoại cắm điện 24/24

Rút điện thoại ra khỏi dây nhưng để nguyên củ sạc trên ổ cắm là việc rất nhiều người vẫn làm mỗi ngày. Một phần vì tiện, lần sau cần chỉ việc cắm điện thoại vào; phần khác vì củ sạc nằm im, không phát ra âm thanh hay biểu hiện gì đáng chú ý nên chúng ta dễ mặc định rằng lúc này thiết bị gần như đã nghỉ. Có những củ sạc vì thế nằm nguyên ở đầu giường, cạnh sofa hay bàn làm việc suốt nhiều tháng mà hiếm khi được rút khỏi ổ. Tuy nhiên, củ sạc không nối với điện thoại không đồng nghĩa với việc nó đã được ngắt khỏi nguồn điện. Vì vậy, lời khuyên quan trọng nhất dành cho những người đang có thói quen này, đó là: Không nên duy trì thói quen để sạc cắm điện 24/24 khi không sử dụng.

1. Vì sao không nên để sạc cắm điện 24/24?

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần không nối với điện thoại thì củ sạc đã không còn hoạt động. Thực tế, chừng nào củ sạc vẫn nằm trên ổ cắm, các mạch điện bên trong vẫn kết nối với nguồn điện và bộ sạc có thể tiêu thụ một lượng điện nhỏ ở trạng thái không tải. Với những bộ sạc hiện đại đạt chuẩn, mức điện năng này thường rất thấp nên không cần phóng đại chuyện cắm một củ sạc sẽ khiến tiền điện tăng mạnh. Điều đáng lưu ý hơn là thiết bị vẫn được cấp điện liên tục dù không phục vụ mục đích gì. Rút sạc khi không sử dụng sẽ loại bỏ phần điện chờ này, đồng thời giảm thời gian thiết bị phải kết nối với điện lưới.

2. Đặc biệt không để những củ sạc đã xuống cấp cắm trên ổ điện

Nếu một bộ sạc đã cũ, thường xuyên bị rơi, vỏ nứt hoặc biến dạng, việc để nó cắm điện liên tục càng không nên. Trong quá trình sử dụng, mọi người cần chú ý những dấu hiệu như củ sạc nóng bất thường, có mùi khét, tiếng rè, vết cháy xém hay chân cắm bị lỏng. Khi xuất hiện những biểu hiện này, đừng tiếp tục sử dụng chỉ vì điện thoại vẫn báo vào pin. Hãy rút sạc khỏi nguồn và thay thế nếu cần thiết. Ổ điện bị lỏng, cháy xém hoặc nóng bất thường cũng cần được kiểm tra thay vì tiếp tục cắm sạc vào.

3. Rời nhà lâu ngày thì càng nên rút sạc

Nếu chỉ vô tình quên một củ sạc trên ổ điện trong vài tiếng, mọi người không cần quá hoảng hốt. Tuy nhiên, trước khi đi làm cả ngày, đi du lịch hoặc rời nhà trong thời gian dài, hãy tạo thói quen kiểm tra và rút những bộ sạc không cần sử dụng. Thao tác này chỉ mất vài giây nhưng giúp loại bỏ một thiết bị không cần thiết khỏi nguồn điện trong lúc không có người ở nhà. Tương tự, những củ sạc dự phòng đặt cố định ở phòng ngủ, phòng khách hay bàn làm việc cũng không nhất thiết phải cắm quanh năm chỉ để chờ lúc cần dùng.

4. Chất lượng củ sạc cũng rất quan trọng

Không phải mọi bộ sạc trên thị trường đều có chất lượng như nhau. Nên sử dụng bộ sạc phù hợp với thiết bị, đến từ nhà sản xuất hoặc thương hiệu đáng tin cậy và có nguồn gốc rõ ràng. Không nên ham rẻ lựa chọn những củ sạc trôi nổi, sạc giả hoặc sản phẩm không rõ thông số an toàn. Bên cạnh đó, khi đang sạc điện thoại, hãy đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, tránh nước và nguồn nhiệt. Không phủ chăn, gối, quần áo lên điện thoại hay củ sạc đang hoạt động vì những vật này có thể cản trở quá trình tản nhiệt.

5. Tạo thói quen "sạc xong là rút"

Với người đã quen để củ sạc trên ổ điện 24/24, không cần thay đổi điều gì phức tạp. Khi cần thì cắm, sạc xong thì rút cả củ sạc khỏi ổ điện là cách đơn giản nhất. Một củ sạc chất lượng tốt bị bỏ quên trên ổ điện không đồng nghĩa sự cố chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi thiết bị không còn được sử dụng, việc tiếp tục cấp điện cho nó cũng không mang lại lợi ích đáng kể. Vì vậy, thay vì để sạc cắm trên tường quanh năm cho tiện, thêm một thao tác rút sạc sau khi dùng vẫn là thói quen hợp lý hơn.