Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị Grab cung cấp thông tin giá, phí, chiết khấu

| | Thị trường

Ủy ban Cạnh tranh Quốc đề nghị Grab cung cấp thông tin liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng cho khách và đối tác tài xế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, đã nhận được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng đối với đối tác tài xế tham gia cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, qua đó ảnh hưởng đến số tiền thực tế đối tác tài xế nhận được.

Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị Grab cung cấp thông tin giá, phí, chiết khấu. (Ảnh minh họa)

Nhằm làm rõ các thông tin phản ánh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ việc rà soát, đánh giá. Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng chủ động thu thập, xác minh thêm thông tin.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cơ quan này đề nghị các doanh nghiệp cung ứng công nghệ kết nối dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên thiết bị di động chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh.

Đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp cung ứng nền tảng, đối tác tài xế và người tiêu dùng, góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Gần đây, trên nhiều nhóm mạng xã hội, một chiến dịch đồng loạt tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13/9 đang được lan truyền. Nguyên nhân là nhiều tài xế cho rằng mức thu nhập thực tế sau mỗi chuyến xe đang chịu sức ép từ giá cước, các khoản khấu trừ và chi phí vận hành.

Một trong những vấn đề gây tranh luận là cách xác định số tiền mà Grab giữ lại trên mỗi chuyến xe. Một bộ phận tài xế cho rằng nền tảng đang thu tỷ lệ chiết khấu khoảng 30-35%, trong khi một số trường hợp cho biết tổng số tiền bị trừ trên một cuốc xe có thể lên tới gần 50% nếu tính cả các khoản liên quan.

Trong khi đó, Grab khẳng định doanh nghiệp đang nghiêm túc đánh giá tình hình, trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

Theo Phạm Duy/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đông Nam Á 'khát' LNG

Đông Nam Á 'khát' LNG Nổi bật

Huy động hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản, Việt Nam dựng siêu cầu dây văng cao ngang tòa nhà 40 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ

Huy động hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản, Việt Nam dựng siêu cầu dây văng cao ngang tòa nhà 40 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ Nổi bật

Trên tay 4 phiên bản iPhone 18 Pro Max, nặng chắc tay, màu đẹp!

Trên tay 4 phiên bản iPhone 18 Pro Max, nặng chắc tay, màu đẹp!

16:17 , 11/09/2026
Lời khuyên cho những người để sạc điện thoại cắm điện 24/24

Lời khuyên cho những người để sạc điện thoại cắm điện 24/24

16:01 , 11/09/2026
HOT ngang iPhone 18: Người đàn ông đứng sau những sản phẩm đình đám của Apple suốt hơn 40 năm

HOT ngang iPhone 18: Người đàn ông đứng sau những sản phẩm đình đám của Apple suốt hơn 40 năm

15:20 , 11/09/2026
Tiếng máy xúc rền vang, Việt Nam chạm vào “kho báu đỏ” 112 triệu tấn: Dự kiến mang về 1.000 tỷ đồng năm 2026

Tiếng máy xúc rền vang, Việt Nam chạm vào “kho báu đỏ” 112 triệu tấn: Dự kiến mang về 1.000 tỷ đồng năm 2026

15:01 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên