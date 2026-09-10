Tài xế Grab chia sẻ lý do kêu gọi tắt ứng dụng

Trên nhiều nhóm mạng xã hội, một chiến dịch đồng loạt tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13/9 đang được lan truyền.

Anh T.Đ, một tài xế đối tác Grab, cho biết, tâm lý bức xúc đang lan rộng khắp cộng đồng tài xế công nghệ khi chi phí vận hành ngày một tăng nhưng phần doanh thu nhận về lại bị bào mòn quá mức.

“Nhiều tài xế chạy xe từ sáng sớm đến đêm muộn nhưng sau khi trừ đi chiết khấu và các khoản phí, số tiền cầm về tay chẳng còn lại bao nhiêu. Lời kêu gọi tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9 là phản ứng bất đắc dĩ khi tiếng nói của người lao động chưa được hãng lắng nghe và giải quyết thỏa đáng”, anh Đạt bức xúc chia sẻ.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới làn sóng phản đối lần này xuất phát từ việc điều chỉnh tăng tỷ lệ khấu trừ của Grab kể từ tháng 7/2026. Theo anh T.Đ, tỷ lệ chiết khấu tăng, tuy nhiên không cố định khi dựa vào nhiều yếu tố khiến tài xế khó ước tính được số tiền mình nhận được. Có cuốc, tỷ lệ này lên tới 50%.

Một cuốc GrabBike Tiết Kiệm quãng đường 102,87 km, thu nhập ròng của tài xế 259.000 đồng, tương đương 2.518 đồng/km trước khi trừ xăng xe và hao mòn. (Ảnh: NVCC)

Có trường hợp, số tiền tài xế thực nhận chỉ còn khoảng 2.600 đồng/km đối với dịch vụ xe máy (GrabBike) và khoảng 6.000 đồng/km đối với dịch vụ ô tô (GrabCar). Đáng nói, đây là mức doanh thu trước khi tài xế tự chi trả hàng loạt chi phí thực tế như xăng dầu, tiền hao mòn phương tiện, khấu hao xe và chi phí bảo dưỡng định kỳ,…

Với mức thực nhận như kể trên, việc duy trì phương tiện chạy hàng ngày gần như rơi vào cảnh “lấy công làm lãi”, thậm chí đối diện nguy cơ bù lỗ nếu gặp phải cung đường tắc nghẽn hoặc thời tiết bất lợi.

Những hình ảnh chia sẻ lịch sử chuyến đi thực tế để minh chứng cho việc bị trừ phí quá cao cũng được các tài xế chia sẻ mạnh trên các diễn đàn. Điển hình, có những chuyến xe hoàn thành quãng đường lên tới 18,5 km nhưng số tiền tài xế thực nhận về ví chỉ vỏn vẹn 46.900 đồng - mức doanh thu thậm chí không đủ bù đắp tiền xăng và chi phí rủi ro giao thông trong giờ cao điểm.

Nhiều tài xế phản ứng trước chính sách mới của Grab. (Ảnh: AI)

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, mô hình của Grab mang lại sự tương tác trực tiếp, thuận tiện giữa hành khách và lái xe nhờ sự kết nối của công nghệ. Từ đó, chi phí được hiển thị minh bạch với hành khách, kéo theo sức hấp dẫn của dịch vụ này với người dùng.

Tuy nhiên, người lao động còn chịu thiệt thòi. Trong khi tài xế taxi truyền thống là nhân viên chính thức của doanh nghiệp, được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi lao động rõ ràng, thì tài xế xe công nghệ lại không có được những quyền lợi căn bản đó.

Được xác định là “đối tác” của nền tảng, họ không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. “Chính vì vậy, người lao động đang gánh chịu phần lớn rủi ro về sinh kế và an sinh xã hội” , TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Đây không phải là lần đầu tiên mâu thuẫn về tỷ lệ phân chia doanh thu giữa Grab và các tài xế đối tác bùng phát thành làn sóng phản đối trên diện rộng.

Trước đó, vào tháng 12/2020, khi Grab tiến hành tăng tỷ lệ khấu trừ trên mỗi chuyến xe, hàng loạt tài xế tại Hà Nội và TP.HCM cũng đồng loạt tắt ứng dụng để phản đối chính sách mới, thu hút sự vào cuộc của cơ quan quản lý.