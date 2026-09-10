Khoan 940m xuống dưới đáy biển, phát hiện cột hydrocarbon chất lượng cao dày 25m

Ảnh minh họa

Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG), ExxonMobil cùng các đối tác tại Lô 15 đã xác nhận một phát hiện dầu mới ngoài khơi nước này, đánh dấu phát hiện thứ 20 tại khu vực kể từ khi bắt đầu khai thác.

Theo tuyên bố chung được các bên công bố hôm thứ Tư, giếng Vicango Este-01 nằm cách Luanda khoảng 370 km về phía tây bắc. Giếng được khoan đến độ sâu khoảng 940 m và gặp một lớp đá sa thạch chứa hydrocarbon chất lượng cao, dày 25 m.

Phát hiện mới được thực hiện trong bối cảnh Angola đang thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi nhằm duy trì sản lượng, sau nhiều năm sản lượng dầu thô suy giảm.

Lô 15 là một trong những khu vực khai thác dầu khí quan trọng của Angola. Trong hơn 30 năm hoạt động, khu vực này đã sản xuất hơn 2,7 tỷ thùng dầu. Theo ExxonMobil, các phát hiện mới có thể tận dụng cơ sở hạ tầng khai thác hiện hữu, qua đó hỗ trợ phát triển các nguồn tài nguyên bổ sung.

Brian Unietis, Giám đốc điều hành ExxonMobil Angola, đánh giá Lô 15 là một trong những dự án phát triển dầu khí nước sâu quan trọng của Angola. Ông cho rằng những phát hiện mới có thể gia tăng giá trị của hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư tại khu vực.

Phát hiện Vicango Este-01 diễn ra chỉ khoảng 3 tuần sau khi Chevron công bố một phát hiện dầu khí tại giếng 105-4X ở Lô 0 lân cận. Tại đây, Chevron cho biết đã gặp hơn 2.000 feet tầng chứa hydrocarbon, trong đó có khoảng 300 feet dầu khí trong tầng chứa Pinda thuộc lưu vực Hạ Congo.

Chevron đang xem xét khả năng kết nối phát hiện mới với cơ sở hạ tầng hiện có tại Lô 0 thay vì phát triển một dự án độc lập. Công ty cũng đang tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò tại khu vực châu Phi, trong đó có kế hoạch khoan giếng Nabba-1X tại Namibia trước cuối năm nay.

Trong khi hoạt động thăm dò ngoài khơi có dấu hiệu sôi động trở lại, ngành dầu khí Angola vẫn đối mặt với áp lực tài chính. Sonangol, doanh nghiệp dầu khí quốc doanh của nước này và là cổ đông tại nhiều mỏ ngoài khơi, đã phải tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động và đầu tư.

Angola hiện là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai tại khu vực châu Phi cận Sahara, sau Nigeria. Sản lượng dầu của nước này hiện duy trì quanh mức 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trên 2 triệu thùng/ngày ghi nhận năm 2008.

Trong những năm gần đây, chính phủ Angola đã đưa ra các điều chỉnh về điều khoản tài chính và ưu đãi thăm dò nhằm thu hút đầu tư mới vào lĩnh vực dầu khí. Các chính sách này đang thúc đẩy hoạt động khoan tại cả những khu vực đã khai thác và các vùng còn tiềm năng chưa được thăm dò.

Phát hiện tại Vicango Este-01 là một trong những dấu hiệu cho thấy các hoạt động thăm dò ngoài khơi Angola đang được đẩy mạnh trở lại, trong bối cảnh nước này tìm cách duy trì sản lượng dầu và tận dụng tốt hơn hệ thống cơ sở hạ tầng khai thác hiện có.