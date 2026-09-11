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VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp

| | Thị trường

Hai mẫu xe điện mới của VinFast được úp mở với thiết kế mới lạ. Liệu đây có phải là các dòng đổi pin ở phân khúc phổ thông nhất của hãng xe Việt?

VinFast sắp ra mắt 2 mẫu xe máy điện mới

Trên fanpage Xe máy điện VinFast, hãng xe Việt mới hé lộ hình ảnh hai mẫu xe máy điện mới với thiết kế được che khá kỹ trong khung cảnh ngược sáng. Dù chưa công bố tên gọi hay thông số, ảnh teaser vẫn để lộ nhiều chi tiết đáng chú ý.

VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp- Ảnh 1.

2 mẫu xe máy điện VinFast được hé lộ. Ảnh: VinFast

Nhìn từ ảnh, hai mẫu xe có chung kiểu dáng scooter nhưng tỷ lệ thân xe và cách tạo hình khá khác nhau.

Nhìn từ ảnh teaser, mẫu xe bên trái có phần thân kéo dài, đầu xe cao và khu vực sàn để chân khá lớn. Thân xe tạo thành một khối liền mạch từ phía trước tới đuôi, trong khi phần yên kéo dài về phía sau và có xu hướng nâng nhẹ ở cuối.

VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp- Ảnh 2.

VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp- Ảnh 3.

Một mẫu xe có thiết kiểu thể thao hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Mẫu bên phải có tỷ lệ gọn hơn. Phần đầu xe dựng đứng, sàn để chân kéo dài về giữa thân, còn yên xe tương đối phẳng. Tổng thể xe "hiền" hơn so với mẫu còn lại. Thiết kế này khiến chiếc xe trông gần với mẫu Evo. Do đó, ở bức ảnh VinFast đăng tải, nhiều người đưa ra dự đoán đây là phiên bản nâng cấp của Evo, trong khi mẫu còn lại được gắn với Feliz.

VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp- Ảnh 4.

VinFast nhá hàng cặp đôi xe máy điện mới: Hai kiểu dáng khác biệt, dân tình dự đoán có Evo bản nâng cấp- Ảnh 5.

Mẫu xe còn lại có kiểu dáng thanh lịch hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Một số chi tiết phần cứng cũng có thể nhận diện từ ảnh. Cả hai mẫu đều cho thấy cụm phanh đĩa ở bánh trước, đi cùng mâm thiết kế nhiều chấu. Bánh xe của mẫu bên trái có kích thước lớn hơn. Mẫu bên phải có đường viền LED định vị ban ngày nổi bật.

Dự đoán giá và trang bị trên các mẫu xe máy điện mới

Hiện chưa có bất cứ thông tin kỹ thuật nào của hai mẫu xe được công bố. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ đổi pin cũng là một trong những điểm đáng chờ đợi. VinFast gần đây liên tục đưa pin đổi được lên các mẫu xe mới, đồng thời mở rộng hệ thống tủ đổi pin. Đây sẽ là cách giúp hãng tận dụng tốt hơn mạng lưới tủ đổi pin đang được mở rộng.

Hai mẫu xe mới xuất hiện trong bối cảnh VinFast đang liên tục mở rộng danh mục xe máy điện. Trước bộ đôi này, Kyo và Kinet là hai mẫu xe mới nhất được hãng giới thiệu, với định hướng thiết kế khác nhau: một mẫu mang phong cách thể thao, trong khi mẫu còn lại hướng tới vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch. Bộ đôi đang được VinFast úp mở cũng cho thấy sự phân hóa tương tự, khi mỗi mẫu mang một phong cách thiết kế riêng.

Nếu đúng nằm cùng phân khúc với Evo và Feliz thì giá bán của hai mẫu xe mới khả năng có thể dao động quanh 20-30 triệu đồng, tùy phiên bản và trang bị.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
vinfast

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