Ninh Bình: Giả danh Phó Giám đốc Sở Y tế để lừa đảo

Bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này mới ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thông báo về việc có một số đối tượng giả mạo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình để lừa đảo.

Văn bản do các đối tượng giả mạo chữ ký ông Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình để lừa đảo.

"Thời gian gần đây, có một số đối tượng giả mạo ông Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ký quyết định và thông báo của Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố hoặc sử dụng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra Sở và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gọi đến một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý, yêu cầu đại diện cơ sở có mặt tại cơ sở kinh doanh để tiếp nhận thanh tra, kiểm tra. Để tạo niềm tin cho các chủ cơ sở, các đối tượng đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan Nhà nước để cắt ghép, tuy nhiên, nếu đọc kỹ văn bản sẽ dễ nhận ra là giả mạo do văn bản có nhiều lỗi chính tả, không đúng người, không đúng chức danh... Đây là thủ đoạn lợi dụng giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền "lo lót" với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", bà Phạm Thị Phương Hạnh cho hay.

Theo bà Phạm Thị Phương Hạnh, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thông tin đến cán bộ, nhân viên và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết phương thức thủ đoạn lừa đảo trên.

Nếu phát hiện thông tin, vụ việc liên quan kịp thời điện thoại cho Sở Y tế tỉnh Ninh Bình theo số điện thoại đường dây nóng 0965.261.414; hoặc liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.