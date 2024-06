Nissan Kicks giảm giá 220 triệu đồng tại đại lý: Bản ‘full’ còn 638 triệu, rẻ hơn bản ‘base’ của Yaris Cross, HR-V

Giá Kicks ngày càng rẻ hơn các đối thủ

Nhiều đại lý đang chào giảm giá Nissan Kicks với mức giảm lên tới 220 triệu đồng. Hiện tại, đại lý chỉ còn phiên bản V cao cấp nhất. Mức giá sau giảm còn 638 triệu đồng. Giá bán niêm yết được công bố ở thời điểm xe mới ra mắt là 858 triệu đồng.

Ngoài ra, phía đại lý còn cho biết khách mua xe sẽ được tặng gói phụ kiện trị giá 10 triệu hoặc 16 triệu đồng tùy nơi.

Nissan Kicks vẫn đang được nhiều đại lý giảm giá mạnh. Ảnh: Đại lý

Giá sau giảm của Nissan Kicks đang cạnh tranh hơn nhiều so với các đối thủ. So với một mẫu xe hybrid khác là Toyota Yaris Cross, bản thấp nhất của mẫu xe này có giá 650 triệu đồng, vẫn cao hơn so với giá bản cao cấp nhất của Kicks sau giảm. Hay như Honda HR-V, giá niêm yết từ 699 triệu đồng, trừ khuyến mãi còn 665 triệu đồng, vẫn cao hơn giá Kicks.

So Kicks với một số đối thủ khác như Seltos, Creta hay Xforce, giá Kicks hiện tại chỉ ngang bản tầm trung - thấp của nhóm xe này.

Kicks có gì nổi bật?

Điểm nổi bật nhất của Kicks là động cơ hybrid chạy bằng điện với xăng là máy phát độc nhất trên thị trường. Động cơ điện có công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, kết hợp với máy xăng có dung tích 1.2L, công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 103 Nm.

Kicks có thiết kế ít thay đổi theo thời gian. Mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED cùng bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch. Kích thước dài 4.305 mm và rộng 1.760 mm nhỏ hơn một chút so với các đối thủ. Xe có chế độ chạy điện hoàn toàn.

Thiết kế Kicks lâu lỗi mốt vì ít thay đổi theo thời gian. Ảnh: Đại lý

Trước đây, có những đại lý còn độ sẵn Kicks để hút khách. Một đại lý tại TP. HCM đã độ lại Kicks với bộ bodykit mới hầm hố, cánh gió và mâm cũng được thay đổi để trông thể thao hơn.

Kicks được độ sẵn với bodykit hầm hố. Ảnh: Đại lý

Trang bị tiện nghi của Kicks nổi bật với màn hình 7 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử có tự động giữ và điều hòa tự động. So với một số đối thủ, Kicks không có cửa sổ trời, gương chỉnh điện và ghế lái vẫn chỉnh cơ.

Nội thất Kicks hiện đại với lối thiết kế đơn giản. Ảnh: Đại lý

Trang bị an toàn của Kicks ở mức cơ bản với điểm nhấn từ camera 360 độ, cảnh báo mất tập trung và phát hiện vật thể di chuyển. Mẫu xe này không có các tính năng ADAS như các đối thủ.